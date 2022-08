Ingyenes szellemitulajdon-védelmi szolgáltatás a felismeréstől az oltalmazásig

Innovatív, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozásoknál gyakran elmarad a létrehozott termékek, szolgáltatások védelme, vagy ha szeretnék is, nem tudják, miként is fogjanak neki. Ebben segíthet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által nyújtott ingyenes szolgáltatás, a szellemivagyon-diagnózis (IP Scan), illetve az a nemzetközi KKV Alap és hazai Iparjog pályázat, amelyekkel akár teljesen megtérülnek az oltalmazás költségei.

Manapság a vállalkozások értékének egyre nagyobb hányadát a szellemi tulajdon (Intellectual Property, IP) adja, ami stratégiai eszköz lehet a bevételek és a vállalati vagyon növelésében. Egy terméket, üzleti tervet, vállalati stratégiát számos oldalról lehet védeni, például védjegyekkel, szabadalmakkal, design-oltalmakkal, ezek tudatos alkalmazása a gazdasági sikert megalapozó innovációs folyamat fontos eleme. Bár a vállalkozások többsége tudja ezt, sokszor nincsenek meg a kellő ismeretek a hatékony védelemhez. Az SZTNH IP Scan szolgáltatása több nyugat-európai országban bevált módszerrel segít testre szabni a vállalkozás számára leghatékonyabb szellemi vagyon védelmi stratégiát.

Ez az ingyenes feltérképezés kifejezetten olyan innovatív vállalkozásoknak ajánlott, amelyek kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak, mivel az IP Scan segítségével árnyalt képet kaphatnak a technológiájukhoz kapcsolódó szellemi vagyonról, a kapcsolódó jogi védelmi lehetőségekről, és esetleges felmerülő kockázatokról a szellemitulajdon-védelmi stratégiájuk kialakításához.

„Számtalan vállalkozás esik el jelentős bevételektől amiatt, mert nincs tisztában a saját szellemi tulajdonának értékével, és hogy mindezt miként tudja megóvni. Az IP Scan során a vállalkozás egy személyes interjúval megismerteti fő terveit és fejlesztési elképzeléseit, mely alapján egy átfogó írásos jelentés készül, a vállalkozás pedig további konzultációkon vehet részt iparjogvédelmi, szerzői jogi szakemberekkel. Az IP szakértő átvilágítja a céget, és tanácsot ad, hogyan védhető meg a legjobban a vállalkozás technológiája, termékei és szolgáltatásai a versenytársakkal szemben” – emeli ki az IP Scan kapcsán Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

Nem csak az IP Scan diagnózisa teljesen ingyenes, a javasolt szellemi tulajdon védelmi eljárások elindításához is hazai és uniós pályázatok is elérhetőek, hogy ezek is részben vagy teljesen ingyenesek legyenek. Az Európai Uniós tagországok számára elérhető KKV Alap (SME Fund) segítségével 2022-ben akár 2250 eurónyi támogatás is szerezhető a szellemitulajdon-védelmi tevékenységek, mint az oltalmazási folyamat, finanszírozására. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által gondozott Iparjog pályázat pedig jelentős támogatási intenzitás mellett segít a vállalkozásoknak saját szellemi tulajdonuk megvédésében.

Az elmúlt években Magyarországon a bejegyzett védjegyek száma nőtt legintenzívebben, de így is elmaradunk az Európai Uniós átlagtól. Hazánkban a KKV-k mindössze 3,4 százalékának van bármilyen oltalma. Ez az arány az unióban 8 százalék fölött van, míg Lengyelországban 10 százalék. Fontos, hogy a hazai vállalkozások is felismerjék, hogy a nemzetközi piacon való versenyképes pozíció megtartásához, a szellemitulajdon-védelem területén is lépést kell tartaniuk a konkurenciával. Ennek elérésben segítenek a hazai és az uniós támogatások.

További információ: www.sztnh.gov.hu