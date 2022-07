Mivel a vásárlók számára a szállítás gyorsasága és a biztonság egyaránt fontos szempontok az online vásárlásnál, a webáruházak sikerében meghatározó lehet, hogy milyen futárszolgálatot választanak.

A több ezer hazai webáruházzal dolgozó Packeta szakemberei hét pontban foglalták össze, mire érdemes figyelnie egy online kereskedőnek az automatahálózattól a mobilapplikációig.

A koronavírus nagy lökést adott a webes vásárlásoknak. 2021-ben rekordot döntött itthon az online kiskereskedelem, a teljes forgalom 1203 milliárd forintot tett ki. A GKI Digital felmérésének adatai alapján ezzel a teljes kiskereskedelmi forgalomból már 10,4 százalékos részesedést könyvelhet el az e-kereskedelem, és még 2021-ben is kétszer gyorsabban bővült, mint a Covid előtti években. Magyarországon a 6,5 millió aktív internetező felnőtt 78,4 százaléka, mintegy 5,1 millió ember vásárol online, ebből 3,7 millióan termékeket is vesznek. Nem csoda, hogy egyre több kereskedő lát fantáziát a szektorban: tavaly 12 százalékkal 37 ezer fölé nőtt webáruházak száma az előző évhez képest. Ugyanakkor van néhány szempont, amelyet minden induló online kereskedőnek érdemes szem előtt tartania.

Országos lefedettségű csomagautomata-hálózattal rendelkező szolgáltatót válasszunk!

Az európai trendek azt mutatják, hogy egyre elterjedtebb a fixpontos kiszállítás, ami az átvevőpontok mellett az önkiszolgáló csomagautomaták használatát foglalja magában. A házhoz szállítás mellett egyre több figyelmet szentelnek a futárszolgálatok és a kereskedők is a csomagautomatáknak. 2021 eleje óta hatalmas bővülésen ment át ez az átvételi mód. Egy év alatt több mint 800 új automata került beüzemelésre, mostanra a magyarországi csomagautomata-hálózat összesített száma meghaladja az 1250 darabot. Az automaták előnye, hogy non-stop elérhetőek és ugyanolyan gyorsak, mint ha házhoz hozná a csomagot a futár. Ezért érdemes olyan futárcéggel szerződni, amely mindhárom kiszolgálási módot (házhoz szállítás, átvevőhely, csomagautomata) kínálja, és országos lefedettségű automatahálózattal is rendelkezik. Fontos szempont az is, hogy a szállító partner vállalja, hogy a termék automatába érkezéséről, illetve az onnan való átvételéről a címzett és a feladó számára is azonnali értesítést küldjön.

„Noha Magyarországon egyelőre kedveltebb a házhozszállítás, az automaták iránti érdeklődés is gyorsan növekszik. Az a webáruház, amelyik nem biztosítja ezt a szállítási módot, lemaradhat a versenyben. A napelemmel működő automaták használata környezeti és emberi erőforrás szempontból is fenntarthatóbb alternatívája a házhozszállításnak”

– mondta el Fagyas Szabolcs, a Packeta Hungary Kft. értékesítési igazgatója, hozzátéve, hogy immár több mint 200, úgynevezett Z-BOX önkiszolgáló csomagautomatájuk működik, és az év végéig közel 1 000 db-ra növelnék a számukat, feltéve, hogy a gyártó továbbra sem ütközik problémákba az ellátási lánc területén.

A csomagküldő szolgáltatás legyen egyszerűen beépíthető a webáruházba!

Legyen szó saját fejlesztésű vagy sablonra épülő, úgynevezett „dobozos” webshopról, alapvetés, hogy a csomagküldő szolgáltatást könnyen lehessen integrálni. A megfelelő alkalmazás kiválasztásakor vegyük figyelembe annak testreszabási lehetőségeit is – minél egyszerűbb a testreszabás, annál könnyebb a webshop tulajdonosának dolga.

Keressük a kereskedő- és vevőbarát szolgáltatásokat nyújtó futárcégeket!

A vásárlók elégedettsége nagyban múlik a futárszolgálat rugalmasságán. Alapelvárás például, hogy többféle fizetési lehetőséget biztosítson. A pandémia előtt a kártyás fizetések száma elmaradt a készpénzesekétől, de 2020-ban megfordult a trend, és azóta is folyamatosan nő az elektronikus fizetést választók aránya, tavaly már elérte a 70%-ot – áll a GKI Digital idézett kutatásában. Nagyra becsülik a vevők a csomagvisszaküldés lehetőségét is.

Tegyük mérlegre a futárszolgálatok praktikus megoldásait!

Nagyban megkönnyítheti a webáruházak dolgát, ha a kiválasztott futárszolgálat praktikus megoldásokkal segíti a munkáját. Ilyen lehet az egyszerűsített, automatikusan létrehozható csomagcímke: a kereskedőnek nincs más dolga, mint pár kattintással létrehozott, egyedileg generált címke kinyomtatása és a csomagra történő ragasztása. Ha pedig az Európai Unión kívülre küldünk csomagot, a vámkezeléshez szükséges vámnyilatkozat kiállítása is olyan feladat, amelyben jó, ha segít a szállító partner. Ez utóbbi kapcsán könnyebbséget jelenthet, ha a nyilatkozat megfelelő kitöltéséhez segítőkész és hozzáértő ügyfélszolgálat áll rendelkezésre.

Elengedhetetlen a korszerű mobilapplikáció.

Az ügyfelek egyre nagyobb része mobilon rendel és követi nyomon a rendelését. Ezért kiemelt fontosságú a szállító partner applikációja, az egyszerű navigáció, a logikus elrendezés, a gyors működés. Egy jó app lehetővé teszi a csomagok visszaküldését, a csomagautomaták kinyitását, a legközelebbi átvevőhely megtalálását, illetve áttekintést ad a beérkezett és elküldött csomagokról.

Érdemes odafigyelni a klímavédelem, fenntarthatóság szempontjaira is.

A nemzetközi és hazai kutatások egyaránt azt mutatják, hogy a fenntarthatóság egyre fontosabb a vásárlóknak. Ezért érdemes megnézni, a kiválasztott cég mennyire tartja fontosnak ezt a szempontot. Napelemmel vagy hálózati árammal biztosítja a szabadtéri csomagautomaták energiaellátását? Használ-e alternatív csomagolóanyagokat, például lebomló fóliát, az egyszer használatos kartondobozok helyett tartós megoldásokat? Telepít-e napelemeket a raktárépületek tetejére, alkalmaz-e energiatakarékos megoldásokat, például LED-es világítást a raktáraiban? Ha igen, az a webáruház fenntarthatósági céljainak eléréséhez is nagyban hozzájárulhat.

+1 Nagy könnyebbséget jelent a nemzetközi háttér.

Ha külföldi vevőket is ki akarunk szolgálni webáruházunkkal, olyan szolgáltatóra lesz szükségünk, amely – saját leányvállalatok vagy partnercégek révén több országban van jelen és tapasztalattal bír a nemzetközi logisztikában, így megúszhatjuk, hogy szerződések tucatjait kelljen megkötni különböző cégekkel.