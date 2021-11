Hatalmas csapást mért a Google a Black Friday akcióira

A tegnap esti órákban jelentette be a Google, hogy módosítja alapalgoritmusát.

Ennek hatására már ma reggel változott a magyar találati lista, sok webáruház forgalma ugrott meg, vagy zuhant be, a Black Friday előtt.

Öröm és bánat az e-kereskedelemben

Van olyan magyar webáruház, amely már a mar reggeli órákban 200%-ot meghaladó forgalomnövekedést könyvelhetett el a Google alapalgoritmus változásának hatására. De természetesen vannak vesztesek is.

A Google hivatalos Twitter oldalán jelentette be, hogy a magyar idő szerint késő esti órákban útjára indítja nagy alapalgoritmus frissítését, amely várhatóan két hét alatt rendezi át a kereséseinkre adott találati listát. Az algoritmus módosítás hatása már ma reggel észlelhető volt a magyar találati listán. Mind a termékkereséseknél, mind az információs célú kereséseknél jelentősen változtak az egyes weboldalak helyezései.

Az ünnepek elé időzítve

A Google korábban szándékosan kerülte a nagy algoritmusfrissítéseket az ünnep időszak előtt. Ugyanakkor a tavalyi évben szintén december elejére időzített egy nagy frissítést, most pedig a Black Friday, az amerikai hálaadás és a karácsonyi szezon indulásakor engedte útjára nagy alapalgoritmus frissítését.

Az ilyen változások pedig óriás csapást jelenthetnek a hazai webáruházaknak is, hiszen nem ritka, hogy a vesztesek akár organikus forgalmuk jelentős részét elveszítik, pedig ebben az időszakban realizálódik a magyar webáruházak forgalmának jelentős része. Természetesen vannak nyertesek is, de ez a fajta erős fluktuáció nagy kihívás a nyerteseknek is, hiszen egyik napról a másikra akár megduplázódhatnak a megrendelések, aminek kiszolgálása komoly kihívást jelenthet.

Igaz ez általánosságban is, hogy a Google algoritmus változásai állandó kiszámíthatatlanságot hoznak az e-kereskedelemben.

Az alapalgoritmus frissítésről

A Google alapalgoritmus frissítése során rengeteg szempont módosul, de elsősorban a weboldalak egészének minőségét veszi figyelembe a Google, és ez alapján értékeli újra a rangsorolási tényezőit és a weboldalak helyezéseit. Ha egy weboldalt negatívan érint az alapalgoritmusfrissítés, akkor ennek helyreállítása komoly kihívást jelent, és jellemzően csak a következő nagy alap-algoritmusfrissítéskor állhat helyre a weboldal forgalma.

A Google jellemzően 4-5 havonta futtat le ilyet, így az a webáruház, amelynek most esett vissza a forgalma, a teljes ünnepi szezon alatt a csökkent forgalommal kell megküzdenie, hiszen helyreállásra, csak közel fél év múlva lesz lehetősége.