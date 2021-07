A Facebook 1 milliárd dollárt oszt szét

Egy rövid bejegyzésben közölte a Facebook, hogy 2022 végéig egymilliárd dollárt oszt majd szét azok között a tartalomgyártók között, akik a cég platformjait (elsősorban a Facebookot és az Instagramot) használják a közösségük megszólítására.

Mark Zuckerberg alapító úgy kommentálta a hírt, hogy a legjobb platformot akarják biztosítani. A Facebook első embere azt is hangsúlyozta, hogy

“a cég nem kizárólag a százezrek/milliók által követett felhasználókat fogja jutalmazni, hanem azokat is, akik csak mostanában kezdenek bele az influenszerkedésbe, a közösségépítésbe.”

Az Engadget beszámolója szerint többféle lehetőséget fontolgat, hogy jutalmazza a platformján dolgozókat. Ezek közé tartozik az is, hogy már bizonyos mérföldkövek elérésekor is fizetnének az alkotóknak, egyeseknek pedig kezdőtőkét biztosítanának a tartalomkészítéshez. (Zuckerberg korábban azt is közölte, hogy 2022-ig a Facebook egyetlen dollárt sem csíp le az alkotók bevételéből.)

A közösségi óriás lépése elsősorban a konkurencia, így például a TikTok, a YouTube és a Twitch dolgának nehezítése. Ez utóbbiak is harcolnak ugyanis a felhasználók kegyeiért, de a Facebook-féle ösztönzés egyelőre mindegyik ajánlatánál jobban hangzik. Tegyük azért hozzá: a Zuckerberg-birodalomnak van is miből adakoznia.

Forrás: HVG