A világon elsőként indít hibrid, vagyis egyszerre két játékban is induló e-sport csapatot a Lenovo Magyarország és a Budapesti Honvéd Sportegyesület. A hat fős magyar team ezentúl Lenovo Legion Honvéd néven képviselteti magát a legnagyobb gamer versenyeken, ahol Counter-Strike: Global Offensive és a Valorant játékokban mérettetik meg magukat nem csak a hazai, de a nemzetközi mezőnyben is.

2018-ban a Lenovo Magyarország és a Budapesti Honvéd Sportegyesület hozta létre Magyarország első profi e-sport edzőtermét. A Lenovo Legion Honvéd Esport Akadémia célja a kezdetek óta, hogy a hozzájuk csatlakozó gamerekből profi e-sportolókat neveljen a legkiválóbb hazai edzők segítségével.

„Évek óta elkötelezettek vagyunk a hazai gamer közösség, valamint e-sport támogatásában. Két évvel ezelőtt nagy örömmel jelentettük be, hogy a Lenovo Magyarország névadó szponzora lett a Budapesti Honvéd Sportegyesület e-sport szakosztályának, azaz a Lenovo Legion Honvéd Esport Akadémiának. A Lenovo Legion Honvéd csapat megalakulása pedig egy újabb fontos mérföldköve annak a sikeres együttműködésnek, amelynek köszönhetően most tehetséges magyar gamerek csapatban, nemzetközi szinteken is komoly eredményeket érhetnek el az e-sport világában.”

– mondta el Lukács Anita, a Lenovo Magyarország ügyvezető igazgatója.

A technológiai vállalat és a nagy múltra visszatekintő sportegyesület együttműködése most tehát egy olyan mérföldkőhöz érkezett, melyre ezidáig a nemzetközi mezőnyben sem volt példa. A két szervezet támogatásával ugyanis elsőként alakul meg az a hat fős hibrid csapat, amely a Counter-Strike: Global Offensive és a Valorant játékokban egyaránt a legjobb eredményekért indul majd. Bár a két játék mind a játékmenetét, mind a mechanikáját illetően hasonló, eddig még sehol nem volt példa arra, hogy egy csapat mindkét játékban megmérettesse magát az e-sport legnagyobb versenyein.

„A Lenovo Legion Honvéd Esport Akadémia életében új fejezet kezdődik azzal, hogy most már nem csak az utánpótlásra helyezzük a hangsúlyt, hanem elkezdünk egy tapasztalt és idehaza egyértelműen az élmezőnybe tartozó játékosokból álló csapatot menedzselni, a legnépszerűbb e-sport játékokban. Rövidtávú célunk, hogy a következő hónapokban mind a hazai CS:GO, mind a hazai Valorant versenyeken jó, sőt rendre dobogós helyezést érjenek el a srácok, hosszabb távon pedig természetesen a nemzetközi porond a cél.”

– mondta el Mezei „Cobain” Péter, a Budapesti Honvéd Sportegyesület e-sport szakágvezetője.

Játékosok:

Sebestyén András vagy ahogy az e-sport világában ismerik „Sebi”, a magyar gamer közösség egyik jól ismert tagja, akit a hazai mezőny egyik legjobb irányítójaként tartanak itthon számon. Ezt eddigi eredményei is alátámasztják: számos PlayIT és ICL győzelme mellett részt vett a Magyar Nemzeti E-sportbajnokság (MNEB) mindkét szezonjában, de az ex-BudapestFive csapat irányítójaként is szerepelt az elmúlt években.

Szőke „Camper” Tamás nem csak a csapat mesterlövésze, de a hazai közösség egyik legtehetségesebbnek tartott snipere is. A fiatal játékos 7 éve játszik CS:GO-n, ügyességét a Magyar Nemzeti E-sportbajnokságon is bizonyította és csak úgy, mint Sebi ő is a legendás ex-BudapestFive csapatát erősítette éveken át. Bár a Valoranttal mindössze 2 hónapja játszik, a játék világa az első pillanattól fogva magával ragadta.

Czuprák „C7upiX” Bálint is megjárta a hazai gamer versenyek legtöbbjét. Ex-BudapestFive tagként csatlakozott az újonnan alakult Lenovo Legion Honvéd csapathoz, ahol minden bizonnyal a CS:GO világában szerzett tapasztalatait fogja kamatoztatni. A két játék közül egyelőre ez is maradt a kedvence; eltökélt szándéka, hogy a Lenovo színeiben nemzetközi elismeréseket is bezsebeljen.

Holecz „arbie” Kornél: arbie 2015 óta játszik CS:GO-n, az utóbbi években pedig az egyik legtöbbet fejlődött játékosként tartják számon, kitartó munkájának köszönhetően a magyar válogatottba is meghívást kapott. Arbie több kiemelkedő eredménnyel is büszkélkedhet: az MNEB második szezonjában második helyen végzett csapatával, 2019-ben pedig összemérhette tudását a világ legjobbjaival a hazai V4 Future E-sport fesztiválon. Bár szívéhez közelebb áll a CS:GO világa, érdekesnek találja a két játék együttes gyakorlását.

Jurus „Kamion” Zsolt: 5 évnyi CS:GO-t tudhat maga mögött Kamion is, aki szintén részt vett az MNEB második szezonjában, illetve az ICL 54-en 1. helyen végzett csapatával. Kamion az egyik legjobb hazai aimer, egyedüli reflexekkel bíró játékos. Célja, hogy minél profibb gamer legyen és ne csak a hazai, de a nemzetközi mezőnyben is kiemelkedő eredményeket érjen el.

Gede „balage” Balázs: A „balage” név az Apex Legends scenejéből lehet ismerős a gamerek számára. A Lenovo Legion Honvéd csapatában a Valorant játékban ő a legrutinosabb, ugyanis már a nyílt béta óta igen komoly energiákat fektet abba, hogy a lehető legjobb legyen. Célja, hogy az új csapatával Valorant játékban nemzetközi szinten is erős csapattá válhassanak.

Az új csapat a közeljövőben számos versenyen mérettetheti meg magát. Eredményeiket az Akadémia hivatalos Facebook oldala mellett, a Budapesti Honvéd Sportegyesület e-sport szakágának hamarosan induló Twitter és Instagram oldalán is figyelemmel követhetjük.