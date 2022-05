Több változtatás tesztelésébe is belefog az Instagram, ezek a hírfolyamot érintik majd – számolt be róla a TechCrunch. Mind közül a leglátványosabb az a megoldás, amely átalakítaná a mostani hírfolyamot, méghozzá úgy, hogy a bejegyzések a teljes képernyőt elfoglalnák. Ezzel nem annyira leplezett módon ismét a TikToktól vesz át egy megoldást a cég.

Adam Moseri, az Instagram vezetője egy Twitterre feltöltött videóban erősítette meg, hogy valóban „a csőben van már” egy ilyen módosítás, melynek javában zajlik a felhasználói tesztje. Az újításnak köszönhetően az összes tartalom, vagyis a fotók és a videók is így jelennek meg azoknál, akik bekerültek a tesztelők körébe.

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022