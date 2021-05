A Siri hamarosan fel fogja ismerni a gazdáját

Amikor egy iPhone felhasználó először használja a Siri-t, bizonyos kifejezéseket kell majd mondania annak érdekében, hogy a készülék megtanulja a beszéde jellegzetességeit és ez alapján később felismerje a hangját.

Mindenesetre az Apple nagyban dolgozik a Siri ezen bővítésen. Ezáltal ha bárki utánozni szeretné a hangunkat annak érdekében, hogy irányítsa a készülékünket, ezt nem fogja tudni megtenni. További érdekesség, hogy valószínűleg az iPhone gyorsulásmérőjét is bevetik majd, nem csak a hanghullám elemző algoritmusokat, hiszen így még ennél is specifikusabban be lehet azonosítani az illetőt a hangja alapján. Ha stimmel a hang, a készülék ugyanúgy fog működni, mint eddig, ha nem, akkor egyszerűen nem fog reagálni.

Alapvetően Siri funkciói nagyon is korlátoltak addig, míg a telefon lezárt állapotban van, szóval mielőtt valaki bármi rosszat művelne a készülékünkkel Siri-n keresztül, előbb fel kell törnie valamelyik feloldáshoz használt kulcsot. Ettől függetlenül azért nem baj, hogy még egy védelmi lépcsőt bevezetnek, még ha az csak pár kellemetlenségtől is fog minket megmenteni. Mondjuk, ha épp valaki utánozni akarja a hangunkat és így akar belepiszkálni az életünkbe, miközben mi békésen szörfölnénk a telefonunkon.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket!

Forrás: Ubergizmo