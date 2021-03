A Samsung bemutatja a böngészők új generációját, a Samsung Internet 14.0 bétát.

A fejlett adatvédelmi és biztonsági lehetőségekkel és új funkciókkal érkező alkalmazást a kihajtható okoseszközök és a felhasználói felületek folyamatos fejlődésének korszakára tervezték.

„A vállalat a felhasználók személyes adatainak védelmének érdekében folyamatosan fejleszti a szolgáltatások biztonságát – mondta el Du Kim, a Samsung Mobilkommunikációs üzletág web K+F csapatának vezetője és alelnöke. – A Samsung Internet 14.0 bétával a zavartalan böngészés élményét hozzuk el a felhasználóknak, miközben teljeskörű ellenőrzés alatt tarthatják adataikat.”

Új és megújult adatbiztonsági megoldások

A Samsung Internet 14.0 béta Intelligens követésmegelőzés funkciójával megvédi a felhasználókat böngészés közben. A rendszer felismeri, ha egy oldal követni próbálja a felhasználót és automatikusan megállítja, így az online tevékenység rejtve marad a kíváncsi tekintetek elől.

A Samsung Internet 14.0 bétában bemutatkozik az új Adatvédelem és biztonság, amellyel a felhasználók könnyedén ellenőrizhetik és módosíthatják biztonsági beállításaikat, valamint napi statisztikákat kaphatnak a blokkolt felugró ablakokról és más fenyegetésekről. A felhasználók az információk alapján megalapozott döntéseket hozhatnak adatbiztonsági kérdésekben.

A kihajtható korszak webböngészője

A kihajtható Galaxy készülékek felhasználói a Hajlított módnak köszönhetően a kijelző felső részén nézhetnek videókat, míg a vezérlőgombok a kijelző alsó felén jelennek meg, így az eszköz kényelmesebben használható.

A Samsung Internet 14.0 verziójával ez lehetőség még egyszerűbb lesz. A Hajlított mód automatikusan bekapcsol, amint egy videó teljes képernyős módban jelenik meg, így nem szükséges azt a Videóasszisztensen keresztül aktiválni.

A multitasking új szintje

A Samsung Internet 14.0 béta verziója az Alkalmazáspár funkció segítségével lehetővé teszi egyszerre több Samsung Internetes böngésző elindítását, valamint ezek egyidejű osztott képernyős megtekintését is. Ennek köszönhetően a felhasználók egy recept olvasása közben megnézhetik akár a hozzá tartozó oktatóvideót is, de könnyedén összehasonlíthatják az árakat is egy úticél kiválasztásakor.

Testreszabott böngészési élmény, a kedvenc betűtípussal

A Samsung Internet 14.0 béta a felhasználók kedvenc betűtípusának használatával, vagy egy könnyebben olvasható változat alkalmazásával teszi lehetővé az online böngészés élményének testreszabását. A Samsung Internet Beállítások menüjében a Labs felületen minden webhelyen megjelenő betűtípus egységesen hozzáigazítható a készüléken használthoz.

A Samsung Internet 14.0 béta hasznos szolgáltatásai között megtalálható:

Közvetlen írás a Galaxy Tab S7 sorozaton: A felhasználók az S Pen segítségével most közvetlenül a Samsung Internet keresősávjába vagy egy weboldal bármely szövegdobozába írhatnak, a kézírás pedig azonnal szöveggé alakul.

A felhasználók az S Pen segítségével most közvetlenül a Samsung Internet keresősávjába vagy egy weboldal bármely szövegdobozába írhatnak, a kézírás pedig azonnal szöveggé alakul. Olvasási mód: A továbbfejlesztett Olvasási mód használatával a különösen sűrűn szedett, szöveges oldalak automatikusan könnyebben olvasható formátumra alakíthatók.

A továbbfejlesztett Olvasási mód használatával a különösen sűrűn szedett, szöveges oldalak automatikusan könnyebben olvasható formátumra alakíthatók. Fordító bővítmény: A Samsung Research fordítómotorjának segítségével ez a böngészőbővítmény 18 nyelvet támogat, amelyek fordítása könnyedén megtekinthető böngészés közben.

A Samsung Internet 14.0 várhatóan áprilisban jelenik meg, a béta tesztelési időszakot követően. A meglévő Samsung Internet felhasználók értesítést kapnak, amikor az új verzió elérhetővé válik. A Samsung Internet böngésző legújabb verziója a Google Play Áruházból vagy a Galaxy Store-ból is letölthető.