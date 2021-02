Hamarosan a bankok működését is segítheti az Ecomate app

Hamarosan a bankok is bevezethetik az ff.next Ecomate alkalmazását, amely a piacon egyedülálló módon ötvözi a pénzügyi edukációt és környezeti tudatosságra nevelést.

Az Ecomate tavaly októberben elnyerte a Vodafone Digitális Díj Bolygónk és Fenntarthatóság kategóriájának megosztott első helyezését, a zöld banki alkalmazás fejlesztése azóta pedig jelentősen felgyorsult.

Az ff.next és az Ecomate Solutions Kft. közösen, a GreenUp GmbH-val karöltve fejlesztett digitális megoldása, az Ecomate olyan innovatív, mobile-first termék, amely ötvözi a pénzügyi edukációt és a környezeti tudatosságra való nevelést. A megfelelő design és fejlesztési szakértelem, pénzügyi befektetők, iparági szakértők és tanácsadók, valamint a szükséges “zöld” tudás bevonását a három cég szoros együttműködése teszi lehetővé. Az applikációban nyomon követhetőek a személyes pénzügyek, amelyhez egy személyes karbonkibocsátást monitorozó rendszer is társul. Az Ecomate segítségével a felhasználók nem csak az ökológiai lábnyomukat csökkenthetik, de könnyen kézben tarthatják kiadásaikat és előre megtervezhetik költségvetésüket is. A megoldásról készült termékvideóból az érdeklődők részletes képet kaphatnak az elérhető funkciókról és az alkalmazás nyújtotta lehetőségekről is.

Muck Iván, az ff.next társalapítója és ügyvezetője elmondta:

„A fejlettebb piacokon már a tradicionális pénzintézetek is nagymértékű befektetéseket hajtanak végre a zöld bankolás területén, illetve a fiatalabb generációk számára egyre inkább alapvető igénnyé válik a környezetünk és ökológiai lábnyomunk figyelembevétele banki szolgáltatások használatakor is. A green banking termékeket illetően ugyanakkor csupán az elkövetkező időszakban érkezhet meg az áttörés, így rendkívül izgalmas számunkra, hogy a legújabb piaci igényekre reagálhatunk innovációnkkal!”

Az Ecomate 2020-ban elnyerte a Vodafone Magyarország Alapítvány által meghirdetett Vodafone Digitális Díjat, az így elnyert pénz nyeremény révén a következő fázisba léphet a fejlesztési folyamat. Ennek részeként a következő időszakban újabb zöld banki funkciók kerülnek kialakításra az applikációban.

Az ff. next a megoldás end-to-end termékfejlesztéséért felel: a csapat a felhasználói felület teljeskörű megtervezése és a megfelelő ügyfélút kutatása és kialakítása mellett a megoldás teljeskörű implementációját végzi mobil platformokon az alkalmazásokhoz tartozó háttérrendszerek fejlesztésével együtt, emellett az Ecomate termékstratégiájának kialakításában is kulcsszerepet vállal. Az alkalmazásra felhasználása rendkívül széleskörű lehet, hiszen a közép-kelet-európai társadalmak több mint 20%-a egyáltalán nem rendelkezik megtakarítással.

A szakmai útmutatás hiánya azt eredményezi, hogy a fogyasztók döntéseiket impulzusokra, valamint barátaik és családtagjaik tanácsára alapozzák. A személyes pénzügyi menedzsment és az online számlaszolgáltatások újratervezése és újragondolása elkerülhetetlen. A környezettudatos felhasználók is kihívásokkal néznek szembe, mivel általánosságban elmondható, hogy kevés olyan megoldás van jelenleg a piacon, amely útmutatást és átláthatóságot biztosít a felhasználóknak költési szokásaik ökológiai következményeivel kapcsolatban. A GoHenry szerint a Z generációs ügyfeleik 40%-a érez közvetlenül felelősségét bolygónk megóvásáért. A pénzintézetek most kezdik felfedezni a környezettudatos banki megoldások iránti igényt, a Barclays például nagy összegeket fektet be annak érdekében, hogy megőrizhesse versenyképességét az olyan fintech vállalatokkal szemben, mint a Doconomy, a bunq vagy az Almond, amelyek már megfelelő, zöld banki megoldásokat nyújtanak a felhasználóknak.

Kőszeghy Tamás, az Ecomate Solutions Kft. társalapítója elmondta: