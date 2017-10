Figyelem! Az Innovmatch keresi a legjobb magyar alkalmazásokat!

Új szakasz kezdődött az üzleti világba belépőjegyet kínáló régiós startupversenyben, amelyet a neves Techstars akcelerátor és az SAP szoftvervállalat közösen szervez. Az Innovmatch versenyben olyan egyedi alkalmazásokat fejleszteni kívánó hazai cégeket, startupokat, fejlesztői közösségeket, vagy éppen érett vállalatokat keresnek, akik saját ötleteik, projektjeik kapcsán használnák fel a világ egyik vezető felhőmegoldását, és régiós szinten kívánják magukat megmérettetni.

Ehhez október 31-éig kell feltölteni egy bemutató filmet, kitölteni az online pályázati űrlapot. A legjobb csapat bejut a prágai nagydöntőbe, ahol a nemzetközi zsűri döntéshozói előtt kap lehetőséget a bizonyításra.

A legkiválóbb ötletek, alkalmazások benyújtói ugyanis nem csak a verseny összesen közel 4,7 millió forint összegű pénzdíjára esélyesek, de a nagy nevek támogatásával az ügyfélszerzéshez is olyan háttértámogatást kaphatnak, amelyről kis, vagy közepes csapatként nem nagyon álmodhatnak. A győztes továbbá betekinthet a berlini startup ökoszisztémába, ahol nemzetközi kapcsolatokat építhet ki, és egy évig ingyenesen használhatja az SAP legmodernebb platformját.

Milyen megoldással lehet pályázni? Bármilyennel, amely egy innovatív csapatban felmerül és amelyre a könnyen skálázható, SAP HANA technológián alapuló SAP Cloud Platform keretrendszert nyújthat. Az elmúlt évek legjobb megoldásai közé IoT (dolgok internete), mobil, ügyfélkapcsolati alkalmazások tartoztak, és a bemutatni kívánt megoldásoknak most is csak a képzelet szab határt.

Ahogyan az előző fordulóban, amikor meglévő üzleti problémákat kellett megoldani, most is lényeges az ötletesség, az újszerű megközelítés, és a megoldás bemutatása egy háromperces YouTube videó keretében. Ennek beadási (feltöltési) határideje október 31-e. A technológiát az SAP térítésmentesen bocsátja az indulók rendelkezésére, sőt a könnyű programozást segítendő, oktatási anyaggal is ellátja a résztvevőket.