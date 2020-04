Az SAP a krízishelyzetre reflektáló, előre összeállított, gyorsan beüzemelhető online felméréseket tesz ingyenessé ügyfélélmény-menedzsment megoldása, a Qualtrics segítségével.

A kérdőívek több szektort és témát is lefednek: a kormányzati és egészségügyi szervezeteknek a koronavírussal kapcsolatos lakossági tájékoztatásra, a cégeknek a távmunka, az oktatási intézményeknek pedig a távoktatás kihívásainak kezelésére nyújtanak segítséget. Emellett számos e-learning kurzust is díjmentesen elérhetővé tesz a vállalat azoknak, akik szeretnék hasznosan tölteni idejüket a karanténban.

Az SAP márciusban a világ legnagyobb, mintegy 4 millió üzleti partnert összekötő B2B beszerzési platformján, az Ariba Networkön tette időszakosan ingyenessé és jutalékmentessé az Ariba Discovery szolgáltatást, hogy az ellátási láncban keletkezett zavarokat enyhítse. Ezt egészítik ki most a Here to help kezdeményezéssel, aminek keretében ingyenes Qualtrics felméréseket kínálnak. Az online felméréseket azokra a területekre dolgozták ki, ahol a gyors és helyes döntések meghozatalához nélkülözhetetlen az ügyfelek, a munkatársak vagy a lakosság visszajelzéseinek monitorozása és elemzése a krízishelyzetben. Az SAP által világszerte kínált kutatási eszközök kulcsrakészek, hogy gyorsan bevethetőek legyenek, de a kérdőívek igény szerint lokalizálhatóak és módosíthatóak.

Az államigazgatási szervek és az egészségügyi intézmények tehermentesítése

Az egészségügyi, kormányzati szervezeteken, önkormányzatokon most óriási a nyomás, rengeteg információ- és segítségkérő hívás fut be hozzájuk, a nagy leterheltség miatt az emberek nehezebben jutnak megfelelő információhoz. Az SAP megoldása, az ingyenesen igénybe vehető COVID-19 Pre-Screen & Routing kérdőív gyakorlatilag egy intelligens online információs platformként segíti a kommunikációt. Egyrészt egy helyre gyűjti a legfrissebb tudnivalókat a koronavírusról és az aktuális fejleményekről, másrészt szűrőkérdésekkel azonosítja a magas kockázati csoporthoz tartozókat, és automatikusan a megfelelő csatornára irányítja őket, ha további lépések szükségesek. A rendszer összesítő jelentéseket küld a vezetőségnek, ami visszajelzést ad a betegség trendjeinek alakulására vonatkozóan, és megmutatja, hogy milyen információkat kell erősíteni a lakosság felé a koronavírus-kommunikációban.

A frontvonalban álló orvosok, nővérek és egészségügyi dolgozók monitorozására is gondolt az SAP. A Healthcare Workforce Pulse kutatás segítségével nem csak egészségi, hanem mentális állapotuk, valamint kéréseik, visszajelzéseik is nyomon követhetők. Így a beavatkozási pontok könnyebben azonosíthatóak, a döntések pedig gyorsabban megszülethetnek a krízishelyzetben.

Kríziseszközök élesben tesztelve

Több országban is elindult az SAP együttműködése a helyi közigazgatási intézményekkel a pandémiás helyzetben. Bulgáriában a szófiai és több kisebb önkormányzat már elindította és használja a COVID-19 felmérést, amit már az első időszakban több ezer érdeklődő töltött ki naponta, de a látogatók száma exponenciálisan növekszik. Az alkalmazás nem csak olyan alapvető kérdések megválaszolásában segít, hogy mi a teendő, ha valaki kapcsolatba kerül egy fertőzött személlyel, vagy hova forduljunk, ha idősként, fogyatékkal élőként vagy szülőként segítségre lenne szükségünk, de önkéntesek és adományozók is ezen a felületen keresztül tehetik meg felajánlásaikat. Németországban pedig a szövetségi külügyi illetékesek felkérésére 24 óra leforgása alatt, ingyenesen állították fel az SAP csapatai azt a tájékoztatási és adatgyűjtő platformot, amivel biztosítható a külföldön rekedt német állampolgárok szervezett hazajuttatása.

Távmunka=lávmunka? Hogy állnak a vállalatok?

Világszerte vállalatok ezrei kényszerültek távmunkára átállni, az első hét után már jelentkezhetnek a válságtünetek. Az SAP által kidolgozott Remote Worke Pulse felmérés segítségével a vezetők gyors visszajelzést kaphatnak arról, hogy a kollégák hogyan boldogulnak az otthoni munkavégzéssel, és mi az, amiben támogatásra lenne szükségük. Így hamar kiszűrhető az esetleges elégedetlenség, legyen szó akár a technikai eszközök, a megfelelő kommunikáció vagy a motiváció hiányáról, ezek korai felderítése pedig óriási segítség lehet a hatékony működés fenntartásában.

A távmunka felmérése mellett képzéssel is szeretne segíteni az SAP a vállalkozásoknak abban, hogy jól teljesítsenek a megváltozott munkakörnyezetben. A vállalati tréningekre specializálódott SAP Litmos most ingyenesen kínálja a Remote Readiness & Effectivity Academy kurzust, egy videóalapú tanfolyamot, ami gyakorlati tanácsokat nyújt az otthoni munkavégzés folyamatainak felállításában, vagy az új működési modellhez alkalmazkodó, hatékony vezetői attitűd kialakításában.

Távoktatás: hosszú hetek, nagy kihívások

A COVID-19 járvány terjedésével az oktatási intézmények is távoli oktatási modellre váltottak, a tanszékkel és tanári karral való kapcsolat fenntartása és a tanulók visszajelzése pedig fontosabb, mint valaha. Az SAP Qualtrics ezért két felmérést is ingyenesen elérhetővé tesz felsőoktatási és közoktatási intézményeknek. Míg a Remote Educator Pulse a tanárok felkészültségét vizsgálja, és a távoktatás során tapasztalt kihívásaikat, kéréseiket összegzi, a Remote Learning Pulse a diákok oldaláról világítja át a kérdéseket. Az eszköz egyszeri és rendszeres felmérésekre is lehetőséget kínál, és sokat segíthet abban, hogy valós időben és azonnal reagáljon az iskola vezetősége.

A négy fal között a határ a csillagos ég: ingyenes digitális képzések

Beszűkült életterünk és új munkakörnyezetünk hatására különösen felértékelődnek az online elérhető képzések, az SAP ezen a területen is többféle felajánlást tett. Az SAP Learning Hubon bárki ingyenesen követheti az SAP szakértők által tartott live sessionöket, e-learning kurzusokat, az openSAP platformon innovációs trendekről és olyan vezető technológiákról hallgathatnak ingyenes előadásokat a tanulni vágyók, mint a robotizált folyamatautomatizálás, a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia, az IoT vagy az adattudományok. A SAP Young Thinkers program a fiatalokat szólítja meg: tippeket ad a hatékony otthoni tanulásra, és alapvető digitális és programozási ismeretekkel vezeti be őket a tudományos-informatikai világba. Az egyetemisták sem maradnak ki: most 90 napig ingyenes hozzáférést ad a vállalat az SAP ökoszisztéma megoldásait bemutató kurzushoz, amelynek a végén az SAP által elfogadott vizsga is letehető. Ezt azoknak a hallgatóknak ajánlja a vállalat, akik szeretnének az SAP-nál elhelyezkedni és az SAP University Alliances programhoz tartozó 3800 egyetem valamelyikén tanulnak. Magyarországon is próbára tehetik magukat a diákok, hiszen szinte minden nagy egyetem tagja a programnak.