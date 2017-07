Vegyél nőt pénzért: kipróbáltam a Puncs.hu-t

Még mielőtt belevágnék a közepébe, le szeretném szögezni, hogy 16-21 éves korom között rengeteget ismerkedtem interneten, semmilyen előítéletem nincsen azok iránt, akik így keresnek párt. Az egyes, manapság divatos társkereső oldalakról, alkalmazásokról már írtam itt régebben, sőt, mélyebb bugyrokba is leereszkedtem már a témát illetően, de ez most valami más.

Merthogy a Puncs.hu burkolt ajánlata a következő: ha férfi vagy és van pénzed, akkor legyél Sugar Daddy, azaz legyen olyan csajod, nőd, szeretőd, akinek fontos a pénz, szereti a minőségi életet. Ez még talán őszintének is tűnhet a másik oldalról, merthogy a rendszerbe regisztráló nőknek meg is kell adniuk azt,hogy milyen elvárásaik vannak a kiválasztott férfiút illetően, kiemelt, vagy netán luxus fizetési kategóriát képzelnek el, és a férfiak ez alapján válogathatnak közöttük, illetve vice versa.

A játék úgy kezdődik, hogy a regisztráció ingyenes, beregisztrálsz, majd jelölgeted azokat a csajokat, akik tetszenek. Mindenki kap értesítést arról, hogy valakinek éppen megtetszett (tehát nem csak akkor, ha van „Match”), és ha neki is megtetszik, akkor ő is kedvelheti az adott embert és írhat utána neki üzenetet. Itt jön az első csavar: ahhoz, hogy el tudd olvasni az üzenetet, máris elő kell fizetned 10.000 Ft-ért havonta. Ok, menjen, lássuk, mi jön még!

Jelölök, jelölnek, megnéznek, írok, írnak, így megy ez naphosszat, jellemzően 30-on feletti, átlagos külsejű nők, vannak közöttük meglepően normálisak is. Van azonban pár fura elképzelés is: egy vacsora, ami max 2 óra lehet, 20.000, szex 100.000, kicsit túlárazott rosszlányokponthu – gondolom – de megyünk tovább. Pár beszélgetést követően többen már fel akarnak jönni vidékről, van, akinél egy találkozó – amiben biztosít, hogy jól fogom magam érezni – 50.000, és írjak mindenképp, mert akkor jön.

Pár napot és megválaszolatlan levelet követően alább fagy a lelkesedés, már csak az „ismerősök” írnak, tényleg van közöttük értelmes, de ő leszögezi az elején, hogy „nem profi”, azaz nem kurva. Merthogy a site – az ő elképzelése szerint – tele van a pénzért találkozgató és szexelő nőkkel.

Kedves Nemzeti Hírközlési- és Médiahatóság! Ha van egy site, aminek a reklámja az egész városban azt hirdeti, hogy pénzért kaphatsz barátnőt, szexpartnert és konkrétan ez is történik, akkor nem érzitek, hogy lenne némi dolgotok? Milyen üzenetet közvetít ez most már nem csak interneten, hanem óriásplakátokon is a fiatalok felé?