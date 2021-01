Mindössze 6 grammos a Huawei legújabb okoskarkötője

A Huawei bemutatta legújabb fitnesz kiegészítőjét, a Band 4e Active okoskarkötőt. A pehelykönnyű, csupán 17 grammos – szíj nélkül mindössze 6 grammos – okoseszköz hattengelyes mozgásérzékelőt, valamint OLED érintőkijelzőt kapott, és akár 14 napig is bírja egyetlen töltéssel átlagos használat mellett.

Beépített csatjának köszönhetően egy mozdulattal kivehető a szíjból és a cipőre erősíthető, hogy még pontosabban mérje a futást vagy a biciklizést. Emellett teljes értékű okoseszközként kapcsolódik a telefonunkhoz – Android és IOS rendszerekhez egyaránt – és megjeleníti a legfontosabb értesítéseket. A készülék január 18-tól 8 990 Ft-ért kapható izgalmas korall és szolid grafitfekete színekben.

Okoskarkötő a cipőn

Legyen szó futásról, kerékpározásról vagy labdajátékokról, a Huawei Band 4e Active-ra mindig lehet számítani. Szuperkönnyű és kényelmes, mindössze 6 grammos súlyának és praktikus kialakításának köszönhetően már nem csak a csuklón méri a teljesítményt. A beépített csat segítségével a karkötő könnyedén leválasztható a szíjról és akár a cipőn is viselhető, ami így lehetővé teszi a láb mozgásának még pontosabb elemzését.

Beépített hattengelyes mozgásfigyelő szenzorainak köszönhetően a készülék egyszerre kilencféle futási adatot rögzít, így a Huawei mérnökei még pontosabban tudták tanulmányozni a futást. A pontos mérési algoritmusoknak – és a Kínai Sporttudományi Intézet (CISS) közreműködésének – köszönhetően a Band 4e Active eddig példátlan pontosságú futáselemzésre képes. A korábbiaknál sokkal pontosabban mérhető vele a futás hossza, a lépések nagysága, a talajfogás mintája, a futás közbeni kilengés, az elrugaszkodás mértéke, a láb talajon töltött ideje, az emelkedés nagysága és a talajérintés aránya is. Az okoseszköz nemcsak pontosabb elemzést készít, hanem segít kiküszöbölni a hibás mozdulatokat is. A HUAWEI Egészség alkalmazása szakmai javaslatokat nyújt a rögzített teljesítmény alapján, így akár csökkenthetőek a boka megrándulásától a súlyos ízületi, vagy térdfájdalmakig terjedő sérülések kockázatai.

Társ a bringán és a kosárpályán

A Band4e Active ennél még többet is tud. Biciklizésnél például rögzíti az aktív tekeréssel töltött időt, a sebességet, valamint a pedálozási ciklusok pontos számát. A lábról összegyűjtött adatokkal később segít beállítani a megfelelő tekerési módot, ami nemcsak csökkenti az energiaveszteséget, de a megfelelő tekerési ritmus kialakítását és szinten tartását is biztosítja.

Az eszköz részletes adatokat gyűjt például kosárlabdázás közben is. Az alapvető mozgásadatokon túl – mint az időtartam, megtett távolság, lépésszám, elégetett kalória és maximális sprintsebesség – pontos adatokkal szolgál az ugrásokról is. Méri és elemzi az elrugaszkodás mértékét, az ugrások számát, magasságát és időtartamát. A mért adatokat elemzi és értékeli, majd megfelelő gyakorlatokat ajánl a technika tökéletesítéséhez, ezáltal a hatékonyabb edzéshez.

Minden egyben, a csukónkon

OLED technológiájú, 0,5”-os kijelzőjén nem csak a sportolásunkról gyűjtött adatokat nézhetjük vissza, hanem egy sor egyéb információt is. A készülék olyan nélkülözhetetlen funkciókat is ellát, mint az alvásfigyelés, különböző értesítések (üzenetek, hívásértesítés, naptárbejegyzések), ébresztőóra és aktivitásfigyelés. Továbbá egy gombnyomásra megkereshetjük vele mobiltelefonunkat is. A hosszú üzemidő garantálja, hogy a Band 4e Active akár három hétig tökéletesen működjön. Gyorstöltéssel alig fél óra alatt teljesen feltölthető.

A készülék kecses és karcsú megjelenése minden öltözékhez illik. Az okoskarkötő pántja erőteljes, dinamikus korall és klasszikus, grafitfekete színekben érkezik a hazai piacra. A kiváló szakítószilárdságú, teljesen újratervezett szíjak ellenállnak az izzadságnak, emellett rendszeres használat és igénybevétel mellett is megtartják formájukat. A készülék 50 méter mélységig vízálló, így nem kell aggódni, hogy az izzadás, az úszás, vagy az esős időben végzett edzések kárt tennének benne.

Könnyen kapcsolódik

A Huawei Band 4e Active – akárcsak a Huawei család többi tagja, mint például a Huawei Watch GT sorozat vagy a Huawei Freebuds – támogatja a többeszközös együttműködést: könnyen összepárosítható bármilyen mobiltelefonnal – legyen szó iOS vagy Android alapú eszközről. A választható edzéstípusokat, ezek mérését, valamint a mozgás elemzését a Huawei Egészség App segít nyomon követni. Az okoseszköz csatlakoztatható a HUAWEI WATCH GT sorozathoz is, ekkor egyszerre és együtt fognak működni, hogy még több és sokkal pontosabb adatot gyűjtsenek. Ez lehetővé teszi, hogy még átfogóbb elemzés készüljön a mozgásról.

A készülékek összekapcsolásának lehetőségeiről még részletesebb információk érhetők el a megújult Huawei Közösség oldalán:

https://consumer.huawei.com/hu/community/details/topicId_34029/

Árak és elérhetőségek

A Huawei Band 4e szolid grafitfekete és dinamikus korall színben érkezik a hazai piacra. A termék a Huawei valamennyi kereskedelmi partnerénél megvásárolható január 18-tól, bruttó 8.990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron.