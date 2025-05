Kutatás: az orvosok többsége támogatja a viselhető okoseszközök használatát a prevencióban

Az orvosok 72%-a támogatja az okoseszközök használatát az egészség nyomon követésében – derül ki a Huawei megbízásából készült friss Ipsos-kutatásból.

A szakemberek szerint a legfontosabb ellenőrzendő értékek – mint a vérnyomás, vércukorszint vagy az EKG – ma már viselhető okoseszközökkel is kényelmesen mérhetők, ez pedig hosszútávon elősegítheti egy egészségtudatosasbb szemlélet kialakulását is.

Az okoseszközök térnyerése alapjaiban változtatta meg az egészségkövetéshez való hozzáállást, nemcsak a felhasználók, hanem az orvosok szemszögéből is. Az elmúlt években ezek az eszközök fejlett, megbízható segítőtársakká váltak a mindennapi egészségfigyelésben és a betegségek korai felismerésében. A Huawei megbízásából készült Ipsos-kutatás azt vizsgálta, hogyan befolyásolják a viselhető okoseszközök az emberek egészségtudatosságát Európában. Az orvosok és szakértők bevonásával készült felmérés betekintést ad az európaiak egészségügyi szokásairól, és rávilágít arra, hogyan alakítja át a technológia a proaktív egészségmenedzsment jövőjét.

A megkérdezett orvosok többsége támogatja az okoseszközök használatát

A felmérés rávilágít arra az öt legfontosabb mutatóra, amelyeket az egészségügyi szakemberek szerint rendszeresen ellenőrizni kell: a vérnyomás, a vércukorszint, a pulzus, a véroxigén-szaturáció (SpO₂) és az elektrokardiogram (EKG) adatai különösen fontosak a megelőzés és az állapotkövetés szempontjából. Ezeknek az értékeknek a nyomon követése ma már könnyedén elvégezhető okoseszközökkel. Bár ezek nem minősülnek orvostechnikai eszköznek, és méréseik tájékoztató jellegűek, nem diagnózis felállítására szolgálnak, mégis megközelítő pontossággal, gyorsan és kényelmesen – akár napi szinten – biztosítanak hasznos információt, ezzel támogatva az egészség tudatos és proaktív nyomon követését.

A kutatás egyértelműen rámutat: az orvosok és egészségügyi szakemberek többsége határozottan támogatja az okoseszközök használatát a páciensek gondozásában. A megkérdezettek 72%-a javasolná ezek használatát az egészség állapotának nyomon követésére, illetve a betegségek korai előrejelzésére. A viselhető egészségügyi technológia terjedésével egyre több szakember ismeri fel az eszközökben rejlő lehetőségeket: 58%-uk úgy véli, hogy ezek az eszközök segítik az embereket abban, hogy tudatosabban törődjenek saját egészségükkel, és aktívan megelőzzék a betegségek kialakulását. Ez a szemléletváltás jól mutatja a hagyományosan reaktív, tünetekre reagáló megközelítés egy egészségtudatosabb szemléletmód felé mozdul el, ahol a korai figyelmeztető jelek felismerése révén bizonyos betegségek is hamarabb azonosíthatók, esetleg megelőzhetők.

A kutatás szerint a szakemberek 83%-a szintén egyetért abban, hogy az okoseszközök ösztönzőleg hathatnak a felhasználók egészségtudatosságára. A kutatásból az is kiderült, hogy a szakértők 78%-a szerint ezek az eszközök elősegítik az életmódváltást, 70%-uk pedig külön is kiemelte, hogy hozzájárulnak a rendszeres testmozgás kialakításához. Ez a tendencia már a 2023-as Huawei felmérés eredményeiben is kirajzolódott: az okosórát használók 90%-a legalább legalább egy új, egészséges szokást alakított ki az okoseszköze hatására.

A HUAWEI hamarosan új szuperszenzorral debütál

A globálisan növekvő egészségtudatosság egyre nagyobb igényt teremt a kényelmes és átfogó egészségmonitorozás iránt. Az ilyen eszközök nemcsak abban segíthetnek, hogy a felhasználók jobban megértsék saját testük működését, hanem cselekvésre is ösztönzhetik őket.

A Huawei erre az igényre válaszul fejlesztette ki a HUAWEI TruSense egészség- és fitnesztechnológiai rendszert, amely több mint 60 mutatót mér, lefedve a test hat főbb egészségi rendszerét – így a keringési, légző-, idegrendszeri-, endokrin-, reproduktív- és izomrendszert is.

A legújabb fejlesztés, az idei év újdonsága, egy új, elosztott szuperérzékelő modul, amely a csuklón és az ujjbeggyel történő mérést ötvözve megközelítőleg pontos, gyors betekintést adhat a szervezet állapotáról. A digitális egészségügy technológiai határait folyamatosan feszegetve, a Huawei május 15-én mutatja be a HUAWEI WATCH 5 és a HUAWEI WATCH FIT 4 okosórákat – mindkettőt a TruSense rendszerrel felszerelve, újabb szintre emelve a viselhető egészségtechnológia élményét.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!