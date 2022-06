Energiahatékony építkezés 2022-ben

Az energiahatékonyság a 21. század egyik legfontosabb kifejezése. Az emberiség mértéktelen fogyasztásának köszönhetően több olyan probléma is fenyeget minket, amelyeket az energiahatékonyság növelésével — és a pazarlás elhagyásával — könnyen elkerülhettünk volna.

Azzal például, hogy a házunkat rosszul szigeteljük le, nemcsak magunknak ártunk, hanem az egész világnak is, hiszen télen például több energiát használunk fel a fűtéshez, amivel hozzájárulunk a globális felmelegedéshez. Minél gyengébb a ház hőszigetelése vagy energiahatékonysága, annál többet kell fizetnünk, illetve annál nagyobb terhet jelentünk bolygónk számára.

Van azonban egy jó hírünk is: ha sikerül energiahatékonyabbá tenni otthonunkat, azzal nemcsak saját magunknak és családunknak, hanem az egész globális ökoszisztémának is jót teszünk.

A kérdés már csak az, hogy mit értünk energiahatékony építkezés alatt 2022-ben?

Az energiahatékony építkezés alapjai

Ahhoz, hogy egy ingatlan magas energiahatékonysággal rendelkezzen, fontos, hogy a felfűtéséhez vagy lehűtéséhez használt energia ne tudjon belőle kiszökni. Ehhez ma már rengeteg megoldás található a piacon, legyen szó akár az olyan hőszigetelő anyagokról, mint a hungarocell, az üveg- vagy kőzetgyapot vagy akár a porotherm tégla.

Az energiahatékonyság tekintetében egy dupla A-tól dupla J-ig terjedő skálát szokás használni, ahol AA+ jelenti a legjobb fokozatot, míg a JJ a leggyengébb, legkevésbé energiahatékony megoldásokat.

Ez lényegében minden lakóépület energetikai tanúsítványában megtalálható, de az interneten is könnyen utána tudunk számolni egy pontos és precíz hőszigetelés kalkulátor segítségével.

A lényeg a megfelelő építőanyagok használata, valamint a megbízható, hozzáértő szakemberek megtalálása.

Ne higgyük azonban, hogy csak az építkezés folyamatán múlik az energiahatékonyság sikere — rengeteget tudunk tenni az építkezést követő mindennapokban is.

Energiahatékonyság az építkezésen túl

A modern okos otthon megoldások ezüsttálcán nyújtják át számunkra az energiahatékonyságot célzó technológiai újításokat. Ezekkel a modern, digitális rendszerekkel ma már a telefonunkról, az okos asszisztensünkön keresztül vagy akár automatizáltan is kapcsolatba léphetünk — akár úgy is, hogy mi magunk nem is tartózkodunk a lakóépület közelében.

Ez azért nagyon jó hír, mert úgy tudjuk kontrollálni a hűtést, fűtést, valamint az egyéb energiahatékonyság szempontjából igen fontos folyamatokat, hogy közben az életünket is jelentősen kényelmesebbé tesszük.

Az időzített fűtés például lehetővé teszi, hogy a ház pont addigra melegedjen fel, mikor felébredünk vagy hazaérünk munkából.

A beépített szenzoroknak hála ráadásul ezeket a beállításokat nem is mindig kell saját magunknak testreszabnunk, a mesterséges intelligencia ugyanis érzékeli a szokásainkat, a mozgásunkat és a metakommunikációnkat, majd az így begyűjtött adatok alapján finomhangolja a teljes rendszert, hogy nekünk egyre kényelmesebb, kiegyensúlyozottabb és szabadabb életünk lehessen.

Ahhoz tehát, hogy az építkezés — és az így elkészült lakóingatlan — energiahatékony módon épüljön meg és működjön a későbbiekben, egyrészről az építéshez használt elemeket, másrészről pedig a saját magunk által használt rutinokat kell nagyon figyelmesen megválasztanunk.

Képek forrása: hungarocell.hu és smartbuild.hu