Itt az új misztikus kék színű Galaxy Tab S7 és Tab S7+

Új, látványos árnyalatban jelenik meg a Samsung Galaxy Tab S7 és Tab S7+, tablet, így a Samsung prémium kreatív eszközökből álló portfóliója is tovább bővül.

A Misztikus kék színben érkező tabletek One UI 3 szoftverrel és 120 Hz képernyőfrissítéssel biztosítanak kiemelkedő felhasználói élményt. A sokoldalú eszközök még hatékonyabban használhatók a Galaxy ökoszisztéma részeként.

„A Misztikus kék Samsung Galaxy Tab S7 és a Tab S7+ segítségével a felhasználók könnyebben kifejezhetik az egyéniségüket. A táblagépek népszerű prémium funkcióival a kreativitást és a hatékonyságot is új szintre emelhetik – mondta el Kunos Balázs, a Samsung Magyarország alelnöke. – Az új Misztikus kék árnyalat remekül mutatja, hogy a minőségi készülékek mellett a felhasználók személyes elégedettsége is kiemelten fontos a számunkra.”

Mindennapi hatékonyság

A One UI 3 szoftverfrissítést a Galaxy Unpacked 2021 eseményen mutatta be a Samsung, a fejlesztések pedig a tabletek teljesítményét is tovább javították. A Tab S7 modellek hatékonyabban működnek együtt az új Galaxy S21 okostelefonokkal és a Galaxy Buds Pro fülhallgatóval. A felhasználók könnyedén válthatnak az egyes eszközök között és egyszerűen másolhatnak szövegeket vagy képeket a telefonjukról a Misztikus kék Galaxy Tab S7-re. A One UI segítségével könnyen megnövelhető a munkaterület, a Tab S7 vagy S7+ PC-vel összekapcsolva akár másodlagos képernyőként is használható.

A kreativitás új korszaka

A Galaxy S7 és S7+ tabletekkel a felhasználók könnyedén kifejezhetik a kreativitásukat. A Misztikus kék Tab S7 és az S7+ egyaránt 120 Hz-es frissítési rátával érkezik, a Tab S7 11 colos LTPS TFT kijelzővel, a Tab S7+ pedig 12,4 colos Super AMOLED kijelzővel, így a felhasználók kiváló minőségben élvezhetik a felhőalapú játékokat és a nagyfelbontású streameket. A Tab S7 és S7+ készen áll a kreatív feladatokra, legyen szó akár játékról, rajzolásról vagy böngészésről.

Sokoldalú Samsung ökoszisztéma

A 3 lenyűgöző színben elérhető Galaxy Tab S7 és S7+ tabletek könnyedén működnek együtt más Samsung Galaxy termékkel. Az Automatikus kapcsolat lehetővé teszi, hogy a felhasználók a Galaxy Buds Pro fülhallgatóval szinte azonnal válthassanak az audiotartalmak között. Az eszköz ilyenkor automatikusan vált a csatlakoztatott Tab S7 vagy S7+ és az okostelefon között. Bejövő hívás esetén így azonnal a beszélgetésre koncentrálhatnak, majd ismét visszatérhetnek a zenéhez. A Galaxy ökoszisztémával egészen új élmények várják a felhasználókat, hiszen a Samsung készülékeket úgy tervezték, hogy könnyedén működjenek együtt és ezzel még tovább emeljék a felhasználói élményt.

Elérhetőség

A Misztikus kék színű Galaxy Tab S7 és Tab S7+ Magyarországon 2021. február 19-től vásárolható meg. A Tab S7 Wi-Fi verziója 259.990, az LTE változat 294.990 forintos, a Tab S7+ Wi-Fi pedig 334.990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető.

További információ a Galaxy Tab S7 és S7+ tabletekről, valamint a teljes Galaxy portfólióról a https://www.samsung.com/hu/tablets/galaxy-tab-s/ és a https://www.samsung.com/hu/mobile/ oldalakon érhető el.