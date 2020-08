A pehelykönnyű Huawei MatePad tablet 4 hangszóróval és erős akksival érkezik

A Huawei új terméket mutatott be, a Huawei MatePad tablet készüléket. A tablet kávája 7,9 mm vastag, 450 grammos, 10.4”-os FullView kijelzővel és szemvédelmi funkciókkal rendelkezik. A Huawei MatePad tablet készülék Kirin 810 chipkészlettel rendelkezik, amely a neurális feldolgozóegységnek (NPU) köszönhetően számos intelligens funkciót biztosít, emellett a 7250mAh-s akkumulátor a készülék hosszú üzemidejéről gondoskodik.

Bivalyerős processzor és nagykapacitású akksi

A készüléket a 7nm-es technológiával készített, erős és hatékony AI-chipkészlet, a Kirin 810 hajtja. A chipkészletben 2.27GHz-es, nyolcmagos CPU kapott helyet, amely két A76 magból és hat A55 magból áll. A mesterséges intelligencia vezérli a Kirin 810 Da Vinci neurális feldolgozóegységét (NPU) és a CPU-t is, így a processzor dinamikusan válaszol a különböző felhasználói igényekre. A GPU Turbo 3.0 technológiának köszönhetően a készülék kiváló grafikai élményt nyújt nemcsak a mindennapi feladatok, hanem a megterhelőbb alkalmazások, például játékok esetében is.

A készülékben egy 7250mAh-s, erős akkumulátor kapott helyet, amely a Huawei szoftver-optimalizációival együttműködve garantálja a hosszú üzemidőt.

Házimozi a kézben

A készüléket saját, 10.4”-os 2K FullView kijelzőjével látta el a gyártó, amely támogatja az akár 2000×1200-as felbontást is. A képek részletességét a Huawei ClariVu kijelző technológiája javítja tovább, mely algoritmusok használatával optimalizálja a sötét képek és videók képminőségét, színeit és élességét. A kijelző a TÜV Rheinland Alacsony Kék Fény tanúsítványával is rendelkezik, így a szemek akár tartós használat után is csupán minimálisan fáradnak el.

A Harman Kardon biztosította hangrendszer még a legbonyolultabb hangokat is magas tisztasággal adja vissza. A Histen 6.0 technológiának köszönhetően a MatePad akár 3D sztereó hanghatásokra is képes: a négy nagy amplitúdójú hangszóróval a készülék hangzása jobb, mint valaha.

A multitasking szerelmeseinek készült

Az EMUI 10.1 felhasználói felület intelligens funkciói a Huawei elosztott technológiájának előnyeit is kihasználják. A Multi-Ablak nemcsak azt teszi lehetővé, hogy két alkalmazás egyszerre legyen nyitva, hanem azt is, hogy az alkalmazások egymással is együtt tudjanak működni. A Lebegő Ablak funkcióval pedig anélkül lehet válaszolni az üzenetekre, hogy ki kelljen lépni az éppen használt alkalmazásból. Az App Multiplier ezen túlegy alkalmazást két külön ablakban jelenít meg. Ez a funkció az üzenetküldésnél lehet hasznos, ha az egyik ablakban a névjegyek, a másikban pedig az aktív beszélgetés jelenik meg.

A Multi-Ablak együttműködés lehetővé teszi, hogy Huawei okostelefont csatlakoztassunk a MatePad-hez, és a két eszközt egy közös kijelzőn használjuk. Az összekapcsolást követően a fájlok egyszerűen áthúzhatók egyik készülékről a másikra. A felhasználók a telefonon tárolt zenéket ezáltal lejátszhatják a tablet négyhangszórós rendszerén, vagy a tablettel fogadhatnak hívásokat és küldhetnek üzeneteket. A tabletről minden Multi-Ablak együttműködés végeztével automatikusan törlődnek az üzenetek és a hívások, így garantálva az adatok biztonságát.

A Huawei MeeTime-mal továbbá akár 1080p minőségben is folytathatók Huawei készülékek közötti videóhívások.

Intelligens hívásfunkciók és szemkímélés, akár gyerekeknek is

A 8MP-es előlapi kamera FollowCam funkciója követi a mozgó alanyt és ennek megfelelően igazítja a kijelzőt, továbbá támogatja a gesztusvezérlést, a Smart View-t. A készülék okos billentyűzettel és a Huawei M-Pencil tollal együtt is használható.

Az Eye Comfort mód tovább csökkenti a kékfény-kibocsátást, míg az eBook mód figyelmezteti a felhasználót, ha nem az olvasáshoz megfelelő környezetben használja a készüléket. A Gyereksarok funkció biztonságot nyújt a tabletet tanulásra vagy játékra használó gyermekek számára: szülői beállításokkal könnyen szabályozható, hogy melyik alkalmazások érhetők el a gyerekek számára és hogy mennyi időt tölthetnek a készülék használatával.

Ár és elérhetőség

A Huawei MatePad tablet 38.990 Forint értékű ajándék M-Pencil tollal július 30-tól augusztus 13-ig 119.990 Forint ajánlott bruttó fogyasztói áron rendelhető elő, augusztus 14-től pedig 122.990 Forintért vásárolható meg a vállalat magyarországi kiskereskedelmi partnereinél Éjszürke színben.