Pénzre váltható a régi mobil a Telenornál

A Telenor üzleteiben bárki, bármikor leadhatja használt mobilját újrahasznosítás céljára, a szolgáltató most induló akciójában azonban pénzre is válthatók a régi mobilok. Azok pedig, akik új Samsung Galaxy S20 és Note20 szériás készüléket vásárolnak Hiper L+ és Hiper XXL tarifával, amennyiben értékesítik régi készüléküket a Telenornál, az új árából jelentős extra kedvezményt is kapnak.

A készülékváltás vagy új mobil vásárlása előtt állóknak egyaránt ideális a Telenor október 22. és november 18. között zajló akciója, amelyben az ügyfelek régi mobiljukat pénzre válthatják, Samsung Galaxy S vagy Note szériás készülék vásárlásakor pedig kedvezményben is részesülhetnek. A régi készülék vételárára a szolgáltató üzleteiben helyszíni állapotfelmérés után adnak ajánlatot, és ha az ügyfél azt elfogadja, a régi készülék árát 14 napon belül jóváírják a bankszámláján. Emellett pedig egy jelentős, akár 50 ezer forintos kedvezményre jogosító promóciós kódot is kap, amely november 30-ig váltható be az akcióban szereplő Samsung Galaxy S20 vagy Note20 szériás készülékek Hiper L+ vagy Hiper XXL tarifával, 24 havi hűséggel történő vásárlásakor.

Az eladott használt készülékeket a Telenor partnere, a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. esetleges javítás, vagy felújítás után hazai vagy külföldi piacokon továbbértékesíti, ezzel a régi mobilok élettartama meghosszabbodik.

A környezetnek is jobb, ha nem otthon porosodik a régi mobil

Az akár évek óta a fiókban lapuló mobilokat a mostani akciótól függetlenül is bárki leadhatja a Telenor üzleteiben. A további használatra alkalmatlan mobiltelefon hosszú távon elektronikai hulladékként kezelendő, ha pedig a benne található akkumulátor sérült, már veszélyes hulladékká is válhat. A Telenornál visszagyűjtött használt készülékek szakszerű körülmények között kerülnek újrahasználatra vagy újrahasznosításra.

A környezettudatos szemlélet fontos alapérték a Telenor számára, ennek jegyében igyekszik olyan szolgáltatásokat, termékeket kínálni, amelyek segítségével ügyfelei is csökkenthetik környezeti lábnyomukat. A használt készülékek visszagyűjtése mellett kínálatában a mobilos kiegészítők között elérhetők biológiailag lebomló telefontokok; a papír alapú helyett a szolgáltató mindenkit ösztönöz az elektronikus számla igénybe vételére; üzleteiben pedig szerződéskötéskor digitális aláírást alkalmaz, így a szerződéseket nem szükséges kinyomtatni, azokat digitálisan teszi elérhetővé az ügyfelek számára.

A Telenor kiemelt támogatásával indult el a november 20-ig tartó országos iskolai Szelektív Hulladékgyűjtő Verseny, amelynek célja, hogy az általános és középiskolás diákok minél több, a háztartásokban keletkező használt mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtsenek össze. A kiemelkedően aktív iskolák pályázhatnak a Legaktívabb Iskola díjra, amelynek 5 nyertese a Telenor digitális oktatási programja, a Hipersuli által biztosított TudatosNet képzéseket nyer.

További információ az akcióról: www.telenor.hu/regimobil