Amit a polikarbonát lemez használatáról tudni kell

Amikor építkezünk vagy felújítjuk az otthonunkat, akkor bizonyos alapanyagokat előnyben részesítünk.

Nem feltétlenül azért, mert mással nem tudnánk dolgozni, hanem azért, mert az előnyös tulajdonságaiknak köszönhetően a legjobb választásnak bizonyulnak. Közéjük tartozik a polikarbonát lemez is.

Erről viszonylag sokat lehet hallani, olvasni, mégis csak kevesen tudják, hogy valójában mit is jelent és mire is jó. Az igazság az, hogy a polikarbonát lemezeket nagyon praktikusan és sokoldalúan tudjuk használni. Ennek köszönhetően pedig számos problémára kiváló megoldást tudnak adni.

Ezúttal ezeket a lemezeket vesszük górcső alá, hogy röviden elmondjuk, mi mindent érdemes tudni róluk. Szó lesz róla, hogy pontosan hol és mire tudjuk használni, de az is ki fog derülni, hogy miként kell szállítani, tárolni őket.

Mire lehet használni a polikarbonát lemezeket?

A polikarbonátról azt kell tudni, hogy remekül fed, rugalmas, erős, ütésálló, ugyanakkor kis lemezsúllyal bír. A rugalmasságának köszönhetően pedig akár íves szerkezeteken is nagyon jól használható. Mindemellett pedig nagy teherbíróság is jellemzi, ami azt jelenti, hogy például vastagabb réteg hó alatt sem szakad be. Ugyanakkor sokan alkalmazzák medencék lefedésére, illetve „üvegezésre” is, ugyanis sokkal olcsóbb megoldás, mintha valódi üveget használnánk. Télikert kialakításához is nagyon jól használható, de akár lakásokban a térelválasztó funkciót is szépen be tudja tölteni. A válaszfalakkal vagy más tömör megoldásokkal ellentétben ezeken a lemezeken beáramlik a fény.

Hogyan kell szállítani, tárolni őket?

Mivel viszonylag nagy méretekben kaphatók, így csak nagyobb autóval lehet szállítani őket. Előfordulhat, hogy nem azonnal kerülnek felhasználásra a lemezek, ez esetben a tárolásukat is meg kell oldani. Érdemes zárt térbe tenni, hogy a szél ne kaphasson beléjük és ne dönthesse fel. Ha mégis kültéren kell tárolni, akkor fontos, hogy rögzítve legyenek. Ajánlott a földön találni nekik helyet, állítva ugyanis könnyen meghajolhatnak, illetve a nyitott cellavégeket is jó lezárni a por és a rovarok miatt.