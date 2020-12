A nagyvárosokban parkolóhelyet találni az átlagos napokon sem könnyű, az ünnepek előtt azonban a szokásosnál is nagyobb zsúfoltságra számíthatunk – hát még az ingyenes parkolás időszakában!

Noha idén várhatóan sokan inkább az interneten szerezzük be a karácsonyi ajándékok zömét, kevesebb lesz a rokonlátogatás – vagy csak szűkebb családi körben ünnepelünk – a városközpontokban és a nagyobb áruházak környékén aligha csillapodik számottevően a forgalom. A szűk belvárosi utcákban gyakran nincs más választásunk, mint hogy szorosan a járdaszegély mellett vagy éppen a járdán parkoljunk. Ilyenkor nemcsak az idegeink, hanem az abroncsaink is fokozott terhelésnek vannak kitéve. A Hankook szakértői összefoglalták a legfontosabb tudnivalókat arról, hogyan óvhatjuk abroncsaink épségét manőverezés közben.

Különleges időket élünk, most némileg nehezebb autósnak lenni a korlátozások és az ingyenes parkolás lehetősége miatt. Jelenleg még fontosabb, hogy körültekintőek legyünk, közlekedjünk megfontoltan, tervezzünk előre, kövessük figyelemmel a rendkívüli szabályozásokat, illetve tartsuk is be azokat, és legyünk türelmesek embertársainkkal. A parkolás pedig olyan általános hétköznapi tevékenységgé vált, ami kiváltképp kellemetlen percek elé állíthat minket.

Nem csak a fővárost érintő probléma, hogy a parkolóhelyek száma nem képes lépést tartani a hazai autóállomány rendületlen növekedésével. Különösen a belvárosokban vannak nehéz helyzetben az autósok: zsebkendőnyi helyekre próbálunk parkolni szűken, hátramenetben, párhuzamosan, és – hogy ne tartsuk fel a többi közlekedőt – lehetőleg gyorsan. A parkolóradar és a tolatókamera mindenképpen előny, ha a többi autóval való ütközés elkerüléséről van szó, az éles járdaszegélyektől azonban ezek sem óvnak meg minden esetben. Mire ügyeljünk tehát, ha a karácsonyi forgatagban az utolsó szabad helyre próbáljuk beügyeskedni az autónkat?

Párhuzamos parkolás: nem csak a dísztárcsánk bánhatja

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy az éles peremek nem tesznek jót az abroncsoknak. A jobbik eset, ha „csak” a felnit vagy a dísztárcsát húzzuk meg párhuzamos parkolás közben. Rosszabb esetben az abroncs oldalfalát is felsértheti a járdaszegély. A kevésbé rutinos sofőrök ráadásul sokszor észre sem veszik, hogy az autó teljes súlyával a járda pereméhez préseli a gumikat és csak az autóból kiszállva szembesülnek az „eredménnyel”. A megoldás a rutin és a türelem: ha a parkolási manőver közben döccenést érzünk, guruljunk el pár centire a szegélytől és korrigáljuk az ívet.

Apropó, manőver.

„Az egyik leggyakoribb hiba, amit a sofőröktől látunk, hogy parkolás közben a mozdulatlan autó kormányát tekergetve igyekeznek a megfelelő szögbe állítani a kerekeket. Annak idején az autósiskolában az oktatónk bizonyára igen morcosan nézett ránk, ha ilyesmivel próbálkoztunk: a rásegítés miatt szinte észre sem vesszük, milyen nehezen fordul ilyenkor a kerék, az abroncsainkat és a kormányművet azonban komoly terhelésnek tesszük ki. Ezt könnyen elkerülhetjük azzal, ha előbb megmozdítjuk az autót és úgy korrigálunk”

– fogalmazott Tomin István, a Hankook műszaki osztályának vezetője. Forgalmas, szűk utcákban persze előfordul, hogy nincs lehetőségünk erre, ezért ez az egyébként gumigyilkos gyakorlat mégis a bocsánatos bűnök közé tartozik.

A járdaszegélyek sem kímélik az abroncsokat

Sokkal alattomosabb és veszélyesebb azonban, ha járdaszegélynek vagy padkának ütközünk.

„Az éles perem felsértheti az abroncs szövetvázát, a karkaszt is, és az ilyen sérülés könnyedén defektet okozhat. Ilyenkor nem csupán az abroncs sérüléseitől kell tartanunk: egy komolyabb ütközés a futóműben is kárt tehet. Ha mégis járdán kell parkolnunk, lassan és lehetőleg minél nagyobb szögben kíséreljük meg a manővert”

– tanácsolja Schrancz László, a Technology Team Process & Design Unit vezetője. Győződjünk meg arról is, hogy egyik abroncs sem lóg le a járda széléről, ha pedig úgy látjuk, hogy valamelyik abroncs a peremhez nyomódik, érdemes venni a fáradságot és pár centivel arrébb gurítani az autót.

Van megállás a lejtőn

Létezik ugyanakkor olyan eset is, amikor kifejezetten tanácsos finoman a szegélyhez érinteni az abroncsokat: ha lejtőn állunk meg. Amellett ugyanis, hogy sebességben hagyjuk a váltót és behúzzuk a kéziféket, a nagyobb biztonság érdekében tanácsos lenne kiékelni a kerekeket is, mielőtt magára hagyjuk az autónkat. Az ékelés persze nem mindig életszerű, és sokszor túlzásnak is tűnhet ez az óvintézkedés. Alapszabály viszont, hogy a kerekeket úgy kell elforgatni, hogy az autó súlya a járdaszegély felé gördítse őket, mert véletlen elindulás esetén így keletkezik a legkisebb kár a járműben és annak környezetében.

Az ünnepek környékén mindenki feszültebb a szokásosnál: rengeteg az elintéznivaló és kevés az idő, 2020 pedig különösen próbára tett mindannyiunkat. Vezessünk most még türelmesebben, még körültekintőbben, tegyük ezeket a heteket egy kicsit könnyebbé saját magunk és mások számára is.