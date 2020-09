Panasonic RZ-S500W – az egyik legjobb zajcsillapításos vezeték nélküli fülhallgató

Magyarországon is elérhetővé vált a Panasonic RZ-S500W, mely a kategóriájának az egyik legjobb zajcsillapításos vezeték nélküli fülhallgatója. Egy könnyedén és jól használható professzionális készülék, mely kiváló hangminőséget nyújt, stabil csatlakozással még zsúfolt helyen is.

Kialakítás

A már tavasszal bemutatott, ám csak most polcokra kerülő Panasonic RZ-S500W vezeték nélküli fülhallgató egyedi dizájnja igencsak különbözik az eddig megszokott formáktól. A Panasonic fülese ránézésre egy nagyobb méretű golyó, amelyből mindössze az illesztéshez szükséges szilikonharang nyúlik ki. A stílusos és kompakt forma elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszabb használatnál is kényelmes legyen a fülhallgató, az XS-XL-ig váltogatható harangokkal pedig biztosan mindenki megtalálja az ideális méretet, ami stabilan tartja az RZ-S500W-at a fülében. Ez a sportokra is vonatkozik, tesztelésünk során nagyobb lendületű mozgás közben sem nem mozdult el a füles, és mindvégig kényelmes maradt viselete. A stabil tartás azért is különösen fontos, mert a szilikonilleszték biztosítja zajszűrés passzív részét.

Hangzás és zajszűrés

A Panasonic RZ-S500W hangja kellemes, nem torzít, a sztereokép kiváló, a mélyhangok is tökéletesen szólnak, ráadásul nem nyomják el a közép-magasokat sem, de talán ennél is fontosabb megemlíteni a zajcsillapítást.

A Panasonic RZ-S500W duál hibrid zajcsillapítási technológiát alkalmaz, amely a Feedforward (előrecsatoló) és a Feedback (visszacsatoló) zajcsillapítás kombinációját ötvözi. A technológia úgy valósítja meg a zajcsillapítást, hogy felismeri a fülhallgatón kívülről érkező zajokat, és olyan ellentétes hangmintákat bocsájt ki, amelyek semlegesítik a zajokat. Egyedi beépített labirintuskamrája pedig tökéletesen kiszűri a szélzajt A zajszűrés a mértéke a termék ingyenesen letölthető mobil applikációjában is szabályozható, így akár a 100%-os zajszűrés mellett Ambient Sound üzemmód is választható, ami a középfrekvenciás beszédet szabályozható mértékben átengedi, így lejátszás közben is hallhatóvá engedi a környező hangokat.

Funkciók

Az automatikus leállítást/újraindítás funkció megkönnyíti a használatot, ráadásul az RZ-S500W mono módban is tökéletesen használható mivel mindkét füldugónak saját Bluetooth vevőegysége van. Különböző parancsokat is kiadhatsz a dugók felületét megérintve, így például szabályozható a hangerő a bal füldugó érintésével, de ugyanilyen egyszerűen válthatunk a „zajcsillapítás”, a „környezeti hang” és a kikapcsolás között is.

A Panasonic Audio Connect alkalmazás főbb funkció:

Egyszerű párosítás

Beállítások inicializálása

Zajcsillapítás / környezeti hangok kezelése

Hangüzemmód-beállítások

Fülhallgató keresése

Csatlakozás

A Bluetooth segítségével gyorsan felépül a kapcsolat, nem szakadozik, zenehallgatás közben és mindvégig megbízhatóan működik a Panasonic egyedi fejlesztésű antennaszerkezetének köszönhetően. Ebbe beletartozik a késleltetés is: akár videónézés közben sem kell attól tartani, hogy kellemetlenül elcsúszna a hang a képhez képest. A telefonhívás is jó minőségű, mindkét oldalról, a hívó és a hívott félnél is megbízhatóan és tisztán szól a hang a MEMS mikrofonnak köszönhetően és a külső zajok is csak finoman szűrődnek át a másik oldalra.