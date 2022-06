Kiszivárogtak a PlayStation Plus 2022. júliusi ingyenes játékai

A francia Dealabs, üzletközpontú weboldal kiszivárogtatta a PlayStation Plus-ra jövő hónapban érkező ingyenes játékok részleteit.

A honlap szerint a Crash Bandicoot 4: It’s About Time és az Arcadegeddon a PS4 és a PS5 felhasználók számára, míg a The Dark Pictures Anthology: Man of Medan a PS Plus előfizetőknek PlayStation 4 felhasználóknak lesznek elérhetőek.

A legtöbb PS4-játék visszafelé kompatibilis PS5-ön.

A Crash Bandicoot 4: It’s About Time 2020 szeptemberében jelent meg a Crash Bandicoot franchise legújabb címeként. A Toys for Bob által fejlesztett és az Activision által kiadott Crash Bandicoot 4: It’s About Time kezdetben PS4-en és Xbox One -on volt elérhető, bár később megjelent PS5-re, valamint Xbox Series X és Series S, Nintendo Switch és Windows PC-kre.

Az Arcadegeddon arcade játék 2021 júliusában jelent meg olyan platformokon, mint PS4 és PS5, valamint Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S és Windows. Az IIFonic fejlesztette és publikálta.

A Dark Pictures Anthology: Man of Medan viszont 2019 augusztusában jelent meg. A címet a Supermassive Games fejlesztette ki, és a Bandai Namco Entertainment adta ki.

A The Dark Pictures antológia első játékaként debütált PS4-en, Xbox One-on és Windows PC-ken.

Ha a Sony történeti rekordjait nézzük, várhatóan július 1-jén jelentik be a következő adag ingyenes játékokat PlayStation Plus-ra.

Eközben a PlayStation Plus előfizetőknek még van néhány napjuk, hogy megszerezzék a God of War-t, a Naruto-tól a Boruto-ig: Shinobi Striker-t és az All-Star Brawl-t, amelyeket a hónap elején adtak ki a fizetős szolgáltatáshoz. Ez a három játék július 4-ig érhető el.

Forrás: Bytech