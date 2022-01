Kiszivárgott a Horizon Forbidden West

Bő egy hónap múlva jelenik majd meg a PlayStation konzolokra.

A The Last of Us Part II történetszivárgásos botránya után újabb kellemetlen incidens történt a Sony háza táján, megerősített információk alapján illetéktelen kezekbe került a 2022. február 18-án megjelenő Horizon Forbidden West. Konkrétan a PlayStation 4-es kiadásának nem végleges buildje szivárgott ki, egyes grafikai elemek még hiányoznak belőle, de az elejétől a végéig végigjátszható.

Hírünk írásakor fájlmegosztó oldalakon elméletileg még nem vált közkinccsé a 2017-es Horizon Zero Dawn folytatása, ami nem meglepő annak fényében, hogy egyrészt a szivárogtató feltehetően meg kívánja őrizni az anonimitását, másrészt pedig a türelmetlen gamerek valószínűleg el sem tudnák indítani a konzoljaikon, nincs értelme széles körben cirkuláltatni a közel kész játékot.

A Sony egyelőre annyit reagált az ügyben, hogy próbálja DMCA panaszlevelekkel leszedetni a kiszivárgott buildről készült képernyőképeket és videókat, ám ez valószínűleg szélmalomharcnak bizonyul majd. A helyzetből fakadóan a játékra tűkön ülve váróknak nagyon vigyázniuk kell a következő jó egy hónap során, ha el kívánják kerülni a történetével kapcsolatos spoilereket.