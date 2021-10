Tragikusan futhatnak a játékok Windows 11-en

Kifejezetten hasznos információ vált közismertté a Windows 11 október 5-én esedékes megjelenése előtt, a 3DMark mérőszoftvert fejlesztő UL szerint az operációs rendszer egy biztonsági funkciója drámaian, a PC Gamer mérései szerint akár negyedével is csökkentheti az FPS-t.

A gondért a virtualizálás-alapú biztonság (Virtualization based Security, VBS) felel, a bekapcsolásakor az operációs rendszer egy erősen védett memóriaterületen tárolja a folyamatai egy részét. Ez masszívan nehezebbé teheti a kártevők számára egyes biztonsági funkciók kikapcsolását, továbbá a bennük megbújó sebezhetőségek kihasználását, ami remekül hangzik.

A gamerek számára viszont rémálom a VBS, még a Windows 11 által hivatalosan támogatott processzorok használata esetén is beszakadhat tőle a játékteljesítmény. A nem támogatott központi egységeken ennél is nagyobb lehet a mínusz, mivel azok még nem tartalmazzák a Mode Based Execution Control (MBEC) funkciót. A PC Gamer egy modern és ütős asztali gépen több játékot is kipróbált bekapcsolt és kikapcsolt VBS-sel, az aktiválása után mért teljesítménybeli csökkenések:

Far Cry New Dawn: 5%,

Horizon Zero Dawn: 25%,

Metro Exodus: 24%,

Shadow of the Tomb Raider: 28%,

3DMark Time Spy szintetikus mérés: 10%.

A virtualizálás-alapú biztonság nem újdonság, valójában a Windows 10-ben is elérhető, de gyárilag a felhasználók oroszlánrészénél inaktív, inkább csak kormányügynökségek és vállalatok számítógépein szokás bekapcsolni. A beállítóoldala úgy hozható be a legegyszerűbben, hogy rá kell keresni a Windows keresőjében a Magelkülönítés elemre, ezt elindítva a Memóriaintegritás részben állítható.

A Microsoft tájékoztatása szerint aki Windows 10-ről frissít a Windows 11-re, annál nem lesz bekapcsolva VBS, azonban a cégnek szándékában áll a következő év során minél több konfiguráción utólagosan aktiválni azt. Aki tisztán telepíti a Windows 11-et, annál elméletileg gyárilag aktív lesz, ugyanez vonatkozhat a rendszerrel előtelepítve érkező számítógépek legalább egy részére.

A GAMEREK SZÁMÁRA JÓ HÍR, HOGY A WINDOWS 11-BEN IS LETILTHATÓ MARAD A VIRTUALIZÁLÁS-ALAPÚ BIZTONSÁG, NEM KELL EGYÜTT ÉLNIÜK A TELJESÍTMÉNYBELI VESZTESÉGGEL.

Forrás: ORIGO