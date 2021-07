Építtetni, vagy vásárolni érdemes gamer PC-t? Most kiderül!

A gamerek számára mindig nagy dilemma, hogy egyedileg összerakni vagy készen megvenni érdemesebb-e a játékhoz szánt PC-t.

A kérdés eldöntésében a három legfontosabb tényező az egyéni preferencia, a költségkeret és a rendelkezésre álló idő. Az e-sportolók többsége mostanában a gépépítést javasolja inkább, de vajon megéri-e a testre szabott végeredmény és a kisebb költség a többlet idő- és munkaráfordítást? Ha épp az első gamer számítógépünk beszerzésére készülünk, nagy fejtörést okozhat, hogy melyik megoldást válasszuk – különösen, ha végig vesszük az érveket és az ellenérveket. A Kingston Technology szakértői összefoglalják a döntéshez szükséges tudnivalókat, továbbá tanácsot adnak, mikor érdemes megépíteni és mikor vásárolni a játék PC-t.

Számítógép-építés

„Egy egyedi gamer PC megépítése mindenképpen nagyobb kihívással járó feladat, mintha csak megvennénk a gyárilag összerakott gépet, főleg, ha nincs tapasztalatunk a hardverkomponensekkel. Ha mégis emellett döntünk, gondoljuk át előre, lesz-e elég szabadidőnk a téma felkutatásához, a komponensek beszerzéséhez és a számítógép összeszereléséhez. Ma már sokkal könnyebb dolgunk van, mint régebben, hiszen rengeteg hasznos cikket és információt találunk az interneten, amelyek végig vezetnek bennünket a folyamaton. Küzdelmes vállalkozásnak tűnhet, hogy saját magunk építsük meg álmaink gépét, ám ennek is számos előnye van”

– mondta Kaszál Norbert, a Kingston Technology Magyarországért és Szlovéniáért felelős üzletfejlesztési menedzsere.

Ezek az előnyök az alábbiak:

Testre szabás: Az előre megépített PC-nél korlátozza a lehetőségeket az adott időpontban vagy vállalattól elérhető kialakítások és alkatrészek választéka. Azonban, ha magunk rakjuk össze a számítógépet, a saját igényeink szerint tehetjük ezt, és kiválaszthatjuk, milyen alkatrészek kerüljenek bele. Így több lehetőségünk van a rendszer finomhangolására és testre szabására. Bár a folyamat hosszabb ideig tart és több kihívással jár, a végeredmény egyedi lesz, amire méltán lehetünk büszkék.

Az előre megépített PC-nél korlátozza a lehetőségeket az adott időpontban vagy vállalattól elérhető kialakítások és alkatrészek választéka. Azonban, ha magunk rakjuk össze a számítógépet, a saját igényeink szerint tehetjük ezt, és kiválaszthatjuk, milyen alkatrészek kerüljenek bele. Így több lehetőségünk van a rendszer finomhangolására és testre szabására. Bár a folyamat hosszabb ideig tart és több kihívással jár, a végeredmény egyedi lesz, amire méltán lehetünk büszkék. Alacsony költség: Ha szűkös a büdzsénk és szeretnénk spórolni, sok érv szól a saját PC építése mellett. Az alkatrészek kiválasztásakor megkereshetjük a legjobb árat, és nem kell pluszban fizetnünk olyan drága alkatrészekért, amelyekre valójában nincs is szükségünk. A gépépítéssel a kulcsrakész rendszer magas munkaerőköltségét is megtakarítjuk. Költségtudatos felhasználóként akár használt alkatrészeket is vehetünk, és kedvező áron szerelhetünk össze egy igazán erős és masszív gépet.

Ha szűkös a büdzsénk és szeretnénk spórolni, sok érv szól a saját PC építése mellett. Az alkatrészek kiválasztásakor megkereshetjük a legjobb árat, és nem kell pluszban fizetnünk olyan drága alkatrészekért, amelyekre valójában nincs is szükségünk. A gépépítéssel a kulcsrakész rendszer magas munkaerőköltségét is megtakarítjuk. Költségtudatos felhasználóként akár használt alkatrészeket is vehetünk, és kedvező áron szerelhetünk össze egy igazán erős és masszív gépet. Alapos rendszerismeret: Ha mi rakjuk össze a saját PC-nket, tisztában leszünk a számítógépes hardverek alapjaival, ami nagyon hasznos tudás. Ráadásul úgy ismerjük majd a rendszert, mint a saját tenyerünket. Ha valami elromlik, nem feltétlenül kell telefonon segítséget kérni a technológiai támogatástól, önállóan is azonosítani tudjuk a problémát. Ez az ismeret felbecsülhetetlen értékű, ha egy komponens meghibásodik vagy a rendszer frissítésére van szükség.

A számítógép-építéshez hozzátartozik azonban, hogy megpróbáltatásokkal is jár. A gamer PC összerakása legjobb esetben is órákig tart, az alkatrészek felkutatása és a szállításukra való várakozás pedig több hetet is igénybe vehet. Ráadásul az összerakás során váratlan problémákba ütközhetünk, a hibák kijavítása így további időt vesz el. Ezenkívül a komponensek saját beszerzése esetén a különböző alkatrészeknek eltérő lesz a garanciaideje, ami nehézségeket okozhat a jövőben. Tartsuk észben azt is, hogy ha használt egységeket vásárlunk, valószínűleg nem jár hozzájuk jótállás. Ha viszont elegendő időnk van és kellő türelmünk van az összeszereléshez, valóban a saját igényeinkre szabott gamer gépünk lesz.

PC-vásárlás

Amennyiben nincs időnk a PC-építéshez, akkor se érezzük rosszul magunkat, ha a vásárlás mellett döntünk. A lényeg, hogy a legjobb módon használjuk fel a pénzünket és az időnket. A gyárilag összeszerelt gamer PC beszerzése nagy valószínűséggel többe kerül, mint az önállóan épített rendszer, hiszen meg kell fizetni a gépet összeállító, a kompatibilitási ellenőrzéseket és a teszteket végző szakemberek munkáját. Emellett viszont ez az opció is több előnnyel jár:

Az igények kiszolgálása: Az előre megépített rendszernél a gyártó minden feladatot elvégez helyettünk. Megkeresi a komponenseket, ellenőrzi a kompatibilitásukat, bekapcsolja a PC-t és megvizsgálja, hogy minden működik-e. Ha nem ismerjük ki magunkat a számítógép-alkatrészek világában, egy kulcsrakész gép megvásárlásával kiiktathatjuk a stresszt és a hibaforrásokat. Ráadásul elfoglalt gamerként sok időt megtakaríthatunk egy ilyen komplett rendszerrel.

Az előre megépített rendszernél a gyártó minden feladatot elvégez helyettünk. Megkeresi a komponenseket, ellenőrzi a kompatibilitásukat, bekapcsolja a PC-t és megvizsgálja, hogy minden működik-e. Ha nem ismerjük ki magunkat a számítógép-alkatrészek világában, egy kulcsrakész gép megvásárlásával kiiktathatjuk a stresszt és a hibaforrásokat. Ráadásul elfoglalt gamerként sok időt megtakaríthatunk egy ilyen komplett rendszerrel. Garancia: A PC vételára nemcsak az alkatrészeket foglalja magában: a magasabb árért cserébe a teljes rendszerre vonatkozóan élvezhetjük a garancia előnyeit. Ha bármi probléma adódik, a szállító megjavítja a gépet. Amennyiben nem ismerjük a PC működését, a jótállás és az általa nyújtott megbízhatóság alapvető fontosságú lehet a rendszer meghibásodása esetén.

A kompletten összerakott számítógép hátránya azonban, hogy a testre szabása nehezebb, mivel a gyártó a rendelkezésére álló alkatrészeket használja fel. Ezért, ha konkrét kialakításhoz vagy komponenshez ragaszkodunk, nem ez lesz számunkra a megfelelő megoldás. Ám, ha rendelkezünk a szükséges anyagi forrással, időt takaríthatunk meg a vásárlással, és biztosak lehetünk afelől, hogy a rendszerünk működni fog és azonnal üzembe állítható.

„Végső soron tehát rajtunk múlik, hogy megvásároljuk-e vagy egyénileg rakjuk össze gamer PC-nket. A fő kérdés, hogy inkább olyan rendszert szeretnénk-e, amelyet mi építünk és szabunk testre, vagy olyat, amelyet más készített, de garantáltan működik? Mivel ez egy személyes dolog, azt a módot válasszuk, amelyik jobban működik számunkra. Manapság sok gamer inkább a gépépítés mellett dönt, hogy biztosan a legjobb komponensek álljanak rendelkezésre, és csúcsteljesítményű géppel érjék el a kifogástalan játékélményt. Ám a gyárilag megépített rendszerek között is akad olyan nagy teljesítményű gép megfizethető áron, amely a későbbiekben tetszés szerint testre szabható vagy frissíthető”

– tette hozzá Lavanya Pudoru, a Kingston FURY DRAM EMEA-régióbeli koordinátora.