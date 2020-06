A HP megalkotta a következő generáció csúcsgépeit

A HP bemutatja ikonikus OMEN portfóliójának legújabb tagjait, az OMEN Command Center innovatív fejlesztéseit és az első 16 colos Pavilion Gaming laptopot. Az új eszközöket a játékosok új generációjának tervezték, akik folyamatosan keresik a saját és gépeik teljesítményének határait. A hazai OMEN közösséget különleges kihívással várja a vállalat a nyári hónapokban.

A gaming egyre nagyobb teret nyer világszerte az otthon töltött idő növekedésével. A játék hozzájárul a felhasználók kikapcsolódásához és az általános mentális egészség megőrzéséhez egyaránt. A felhasználók 80 százalékának a videojátékok segítettek kikapcsolni a válsághelyzet alatt. A játékosok a gaming közösséghez is bármikor fordulhattak támogatásért, az európai felhasználók 33 százaléka szerint az általuk játszott játékok közössége sokat fejlődött a karantén alatt.

„A gaming most minden eddiginél fontosabb szerepet tölt be a felhasználók életében és lehetőséget ad nekik a társas érintkezésre, kikapcsolódásra és a közös szórakozásra – mondta el Judy Johnson, a HP Gaming és E-sport igazgatója. – A HP a gaming kultúra fejlődésének úttörője legújabb világszínvonalú eszközeivel, a továbbfejlesztett OMEN Command Centerre épülő ökoszisztémájával és innovatív, játékosbarát megoldásaival.”

Online Küzdelemre hívja a magyar gamereket az OMEN

Közös rendezésű megmérettetéssel hozza össze a hazai játékosközösséget az OMEN és az Intel. A nagy sikerű Küzdelem második fordulójában a felhasználók kedvenc streamerüket egyedi játékszabályokkal segíthetik, de a szerencsések akár vállvetve is harcolhatnak a főszereplőkkel. A három forduló alatt kiderül, ki a legjobb LoL, Valorant és Warzone játékos.

A kihívás első meccsét június 27-én rendezik AK és CuCu csapata között, majd az ezt követő két hétvégén összecsap még Pierce és Deadfox a Valorant pályáin, valamint Tanár Úr és Féreg TV Csabi is CoD:Warzoneban. A rajongók az otthoni szurkolás mellett aktívan is tehetnek a kedvenceik sikeréért. Többféle nehezítést is megszavazhatnak a bajnokoknak, a színek alapján korlátozott fegyverzettől egészen a használható hősök meghatározásáig. A legszerencsésebb regisztrálók pedig maguk is ott lehetnek az OMEN által biztosított online ringben, és a nagy napon a kedvenc streamerük csapatában játszhatnak.

A megmérettetésre minden főszereplő keményen készül, ezt pedig a saját közösségi média felületeiken és Twitchen is közvetítik majd. A csapatokba a www.akuzdelem.hu weboldalon jelentkezhetnek a vállalkozó szellemű rajongók, itt szavazhatnak az egyedi nehezítésekre és tájékozódhatnak a részletes programról is.

Magával ragadó játékélmény, kiemelkedő teljesítmény

A játékosoknak a megfelelő eszközökre van szüksége ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassák ki magukból. Az innovatív hőkezelési technológia, a rendkívüli teljesítmény, a látványos megjelenítés, amely életre kelti a játékokat és a hasznos, személyre szabható kiegészítők mind hozzáadnak a játékélményhez. A legújabb OMEN gépek olyan hardveres- és szoftveres ökoszisztémát kínálnak, amellyel a felhasználók kapcsolatban maradhatnak és közösen játszhatják végig a kedvenc alkotásaikat.

Az új OMEN 15 újratervezett gépháza az előző generációnál kisebb helyet foglal, minimalista kialakításával és az új, kék és zöld árnyalatokban csillogó OMEN gyémánt-logóval vonzza a tekinteteket. A laptop Mica Ezüst és Árnyék Fekete színekben érkezik, opcionális RGB billentyűzet világítással és játékra optimalizált teljesítménnyel.

Győztes teljesítmény: Elképesztően látványos megjelenítés, akár NVIDIA ® GeForce® RTX™ 2070 Super, MAX-Q Designnal. A legrészletesebb játékok is könnyedén futtathatók az asztali gépekhez mérhető teljesítménnyel az akár tizedik generációs Intel® Core™ i7 H-sorozatú processzoroknak köszönhetően, vagy az OMEN széria első AMD processzorával, akár AMD Ryzen™ 7 H-sorozatú lapkával. A párhuzamosan futó alkalmazások is könnyedén kezelhetők a 32 GB DDR4 RAM-mal. A laptop számos tárhely-opciót kínál, így akár 1 TB PCIe SSD vagy dupla PCIe SSD is elérhető RAID 0 támogatással a minimális töltési időért.

: A 15,6 colos kijelzőn magával ragad az akció, amely a 180-fokban kihajtható zsanéroknak köszönhetően a legrázósabb helyzetekben is stabilan jeleníti meg a tartalmat, az egyes konfigurációkban OLED, UHD 120 Hz vagy FHD 300 Hz minőségben és NVIDIA G-SYNC™ támogatással. A több csatornás HD és 4K videóminőségért a Thunderbolt™ 3 felel. Hőkezelési innovációk: A HP elhozza az iparág egyik első gaming laptopba épített infravörös hőszenzorát, amely optimalizálja a hőelvezetés hatékonyságát és fenntartja a folyamatos, mégis halk ventilátorműködést, és maximalizálja a Dynamic Power funkció teljesítményét az OMEN Command Centerrel. Az OMEN Tempest Cooling Technológia hűvösen tartja az alkatrészeket a nagyobb méretű szellőzőnyílásokkal és az akár 12 V-os ventilátorral, amely három oldalú szellőztetéssel öt irányban biztosítja a légáramlást, így asztali gépekhez hasonló processzorteljesítményt biztosít.

Az OMEN Vector egér és az OMEN Vector Essential egér a PixArttal közösen fejlesztett szenzorokkal rendkívüli kényelmet kínál a hosszú játékok alatt is ergonomikus kialakításával, könnyű súlyával és gumírozott felületeivel, valamint az OMEN Command Centerben elmenthető RGB fénybeállításokkal, amelyek akár 16,8 millió szín megjelenítésére képesek. Az új egerek hat programozható gombbal, és DPI-vel biztosítják a játék közben elengedhetetlen pontosságot.

OMEN Vector egér : Az e-sport szintű OMEN Radar 3 szenzorral érkező eszköz akár 16,000 dpi-t is támogat 99 százalékos pontossággal, 400 IPS-sel, gyorsítással és automatikus kalibrálással. Ezt az egeret győzelemre tervezték. A beépített Omron switch 50 millió kattintásos élettartamot kínál, a fonott kábel pedig garantáltan gubancolódásmentes.

Az OMEN Dyad Earbuds az OMEN első fülhallgatója. A két hangszórós technológia és kiegyensúlyozott forgórész erőteljes és egyenletes hangzást biztosít, amely mind a magas, mind a mély frekvenciákat biztosítja a tökéletes játékélményhez. A személyre szabhatóság áll a középpontban a három különböző kialakításnak és a 4 fedőrésznek köszönhetően, amelyek közül az egyik egy Comply™ prémium fülhallgató fedőrész, amely nem esik ki a fülből, miközben kényelmes viseletet és kiváló hangzást nyújt.

Nagy képernyő, mobil méretű lábnyom

A gaming közösség folyamatosan növekszik, ma már több mint 1 milliárd tagot számlál világszerte, a felhasználók fele pedig a legnépszerűbb játékokat választja. A HP Pavilion Gaming Portfólió tagjait játékra és munkára tervezték, így a gaming, a videóvágás és a tartalomkészítés sem jelent számukra akadályt.

Az új HP Pavilion Gaming 16 laptop a vállalat első 16 colos képátmérőjű gaming PC-je. A keskeny, szögletes kialakítású fekete házban érkező készülék akár tizedik generációs Intel® Core™ i7 processzorral és NVIDIA® GeForce® RTX 2060 Max-Q design grafikával is elérhető. A micro-edge kávával és 300 nites IPS megjelenítéssel érkező, 1080p felbontású és akár 144 Hz-es frissítési rátára képes kijelző szinte életre kelti a játékokat. A megbízható játék közbeni teljesítményre és tartalomgyártásra tervezett, könnyen mozgatható készülék az első Pavilion Gaming laptop, amelyen elérhető az OMEN Command Center, a még megbízhatóbb csatlakozás érdekében pedig Wi-Fi 6 opcióval érkezik.

Ívelt monitor, lenyűgöző hangzás

A HP Gaming termékportfólióban megtalálható ívelt kijelzők és kiegészítők és az általuk kínált beállítási lehetőségek még magasabb szintre emelik az otthoni játékélményt.

A HP X24c Gaming Monitor a vállalat eddig legnagyobb mértékben ívelt, 1500R-es monitora közelebb hozza a kijelző széleit a felhasználókhoz. A Full HD felbontású készülék AMD FreeSync™ Premium technológiával, akár 144 Hz-es frissítési rátával és 4ms válaszidővel érkezik. Az OMEN Command Center integrációjának köszönhetően egyszerűen használható az FPS számláló, személyre szabható a Crosshair Overlay, beállítható a válaszidő és egyéb képi beállítások.

Az OMEN ökoszisztémáról és hozzá tartozó gaming PC termékcsaládról, kijelzőkről és kiegészítőkről további információ az omen.com weboldalon érhető el.