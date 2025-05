Több kedvelt modell is lecsúszott idén a legkeresettebb kabriók listájáról

A piac egészét hirdetésszámban és megtekintésben lefedő Használtautó.hu szakértői a január elejétől április végéig tartó időszakban vizsgálták, hogy melyik kabrió modellek a legnépszerűbbek az érdeklődők körében.

2024 azonos időszakához képest 3,63%-kal több megkeresés érkezett idén kabriók kapcsán a Használtautó.hu-hoz. A mezőnyt változatlanul a BMW, a Mazda és a Peugeot vezetik, viszont idén a Ford Mustang, a BMW Z-sorozata és a Peugeot 307 is kicsúsztak a top 10-ből. Helyettük megjelent a Volkswagen EOS, a BMW 4-es sorozata, és a Fiat 500 is felkerült a legnépszerűbbek közé.

“Idén alaposan átrendeződött a kabriók toplistája. Sokat javított például a klasszikus Mercedes-Benz SLK, amely kedvező árával egyre többek számára vált elérhetővé. Hasonlóan előretört a BMW 4-es sorozat is, amely az egyik legkeresettebb BMW kabrió lett. Ugyanakkor két jól ismert név idén kiszorult a listáról: a kifejezetten kabriónak tervezett BMW Z-sorozat és a sokak által kedvelt Ford Mustang már nem fért be a legjobbak közé. A dobogón viszont nincs változás: továbbra is a 3-as BMW, az MX-5 és a 206 CC a legkeresettebb kabriók”