A Continental radar termékei túllépték a 200 milliós darabszámot

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Continental, elkészült ugyanis a vállalat 200 milliomodik radar terméke.

Ez az lenyűgöző szám a cég vezető pozícióját tükrözi több mint 20%-os piaci részesedéssel az autóipari biztonsági technológiák területén. Ez egyben rávilágít a mobilitás egyik fő trendjére is: a fejlett vezetéstámogató rendszerek (ADAS) gyors fejlődésére az automatizált és jövőbeli önvezetési megoldások felé. A Continental első generációs, nagy hatótávú radarja 1999-ben jelent meg a Mercedes S-osztályban, majd 2021-re elérték a 100 milliós darabszámot – ehhez képest újabb négy év alatt megduplázódott a legyártott eszközök száma. Ez a fejlődési ütem jól mutatja a technológia szárnyalását és a járműbiztonság iránti kereslet növekedését. A Continental emellett bejelentette, hogy az első negyedévben már mintegy 1,5 milliárd euró értékben kapott radar termékekre vonatkozó megrendeléseket különböző járműgyártóktól. A sorozatgyártás a gyártótól függően 2026-2027-ben kezdődik majd.

„A 200 millió legyártott szenzor és a jelentős megrendelések is azt bizonyítják, hogy a vállalat a csúcstechnológia, az úttörő szellem és az alkalmazásokra szabott technológiai megoldások megtestesítője az autóiparban”

– mondta Ismail Dagli, az Autonóm Mobilitás üzletág vezetője.

„Radar termékek nélkül nem létezhetne sem a ma, sem a jövő mobilitása. A vállalat széles radarportfóliója nélkül az autonóm vezetés sem lenne megvalósítható.”

Nagyobb biztonság és kényelem: a radarok a vezetéstámogató rendszerek kulcselemei

A radar termékek iránti gyorsan növekvő kereslet elsősorban a modern járművekbe beépített rendszerek számának emelkedéséből adódik. A fejlett vezetéstámogató rendszerek a radarok révén fokozzák a vezetési biztonságot és kényelmet. A Continental széles radarportfólióval rendelkezik, amely minden alkalmazásra és piaci igényre testreszabható. Míg korábban egyetlen radart szereltek fel a távolság szabályozására a jármű elejére, ma már egyes esetekben kilenc, vagy még ennél is több radart is használhatnak. A “klasszikus” adaptív tempomat mellett a vészfékezés, a holttérfigyelés, a sávelhagyás-jelzés, a keresztirányú forgalom figyelése és a parkolássegítés is radarokat igényel – gyakran kamerákkal, ultrahang vagy LiDAR szenzorokkal kombinálva. A nagyfokú automatizáltságú és önvezető járművek számára elengedhetetlen a radaralapú 360 fokos környezetérzékelés.

Radarforradalom: egy úttörő megoldástól a csúcstechnológiás mikrochipes rendszerekig

Az autókba épített radarok az utóbbi években teljes átalakuláson mentek keresztül. A Continental kulcsszerepet játszott a világ első radaros vezetéstámogató rendszerének kifejlesztésében: a Daimler 1999-ben vezette be az S-osztályban az adaptív tempomatot, amely 150 méteres hatótávolságú radar segítségével működött – ez valódi mérföldkőnek számított. Az akkori rendszer még nagy és nehéz volt: két egységből állt (radarfej és vezérlő), össztömege 1,3 kg volt, mérete pedig egy cipősdoboznak felelt meg. Ennek ellenére a Mercedes és a Continental már akkoriban is ezt a kifinomult technológiát részesítette előnyben. A radarok – ellentétben például az infravörös érzékelőkkel – a fény- és látási viszonyoktól függetlenül működnek, így ködben és sötétben is megbízhatóan használhatók.

A mai radarrendszerek már alig hasonlítanak az első generációs megoldásokra. „Az okosradarok például már nagy teljesítményű mikrochipekkel vannak felszerelve, amelyek közvetlenül dolgozzák fel a szenzor által vett jeleket, és – általában más érzékelőrendszerek, például kamerák adataival kombinálva – valós időben teszik elérhetővé azokat” – magyarázza Norbert Hammerschmidt, a Continental Autonóm Mobilitási üzletágán belül működő Alkatrész Üzletág vezetője. A Continental élen jár a nagy hatékonyságú radarok fejlesztésében, amelyek napjainkban csupán töredékébe kerülnek a kezdeti rendszerek árának, és rendkívül kis helyet igényelnek; nagyjából két gyufásdoboz méretűek.

A legújabb radarok rövid hatótávolságú funkciókat is ellátnak, például a parkolássegítő rendszerekben vagy az autópályás sávváltásjelzőkben, de a hagyományos, akár 300 méteres hatótávolságú megoldásokhoz is alkalmazzák őket. Ráadásul ezek a modern rendszerek olyan precízek, hogy akár nagy távolságból is képesek egyértelműen azonosítani a tárgyakat olyan helyzetekben is, amelyek az emberi szem számára nem egyértelműek. Például egy autópályás sávváltás során érzékelhetnek egy jelentős sebességkülönbséggel közeledő motorkerékpárt, vagy a városi forgalomban részben takarásban lévő gyalogosokat.

Platformalapú megközelítés: radar termékek minden járműtípushoz

A Continental ma már mesterséges intelligenciával fejleszti radarmegoldásait minden alkalmazási területre és piacra: nagyfokú automatizáltságú prémium modellekhez, tömegpiaci személyautókhoz, félig autonóm teherautókhoz és motorkerékpárokhoz egyaránt. A vállalat portfóliója igazodik a globális ügyféligényekhez, ide tartozik például a 4D nagy hatósugarú képalkotó radar, amely a következő évben felváltja az előző generációt és teljesen önvezető járműveket is képes lesz kiszolgálni. A gyártás jelentősebb részét azonban a nagy sorozatban előállított elülső és sarokradarok adják, amelyek megfizethető áron nyújtanak magas teljesítményt különféle funkciókhoz.

