Erre is fel kell készülniük az e-járművásárlási támogatást igénylőknek

Az e-járművek terjedésével a speciális tűzvédelmi irányelvekre is érdemes figyelni.

A hazai zöld rendszámos járművek száma már nyáron átlépte 100 ezret, és a 2024-es év végére a tisztán elektromos járművek száma is 70 ezer fölé nőtt. Ezzel már most kilencszer annyi teljesen elektromos autó fut a magyar utakon, mint négy évvel ezelőtt, 2026-ra pedig várhatóan ez ismét megduplázódik. Ehhez az is hozzájárult, hogy a vállalatok tavaly februártól, október óta pedig könnyített feltételekkel igényelhetnek állami támogatást tisztán elektromos személyautó, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. Ezzel a lehetőséggel 2024-ben mintegy 4600 vállalkozás élt, akik összesen 5400 gépkocsi megvásárlásához pályáztak a támogatásra az Energiaügyi Minisztérium 2025. január 1-jén közölt adatai alapján.

Ez amellett, hogy hozzájárul az ország CO 2 -kibocsátásának csökkentéséhez,

„számos vállalat, illetve épület- és irodaház-üzemeltető számára új kihívást is jelent: az e-járművek által használt parkolóházaknak ugyanis speciális tűzbiztonsági megfontolásoknak is eleget kell tenniük. 2024-ben a katasztrófavédelem tűzvédelmi műszaki irányelvei is frissültek”

– hívja fel a figyelmet Seres Zoltán, a Siemens Zrt. tűzvédelmi szakértője.

„Az ezeknek való megfelelés, tehát a magas szintű tűzbiztonság megteremtése érdekében az üzemeltetőknek mielőbb érdemes lépniük, többek közt a még gyorsabb tűzérzékelést és beavatkozást lehetővé tevő tűzvédelmi megoldások alkalmazása felé.”

Mit kell tudni a tűzvédelmi műszaki irányelvekről?

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által publikált tűzvédelmi műszaki irányelvek az országos tűzvédelmi rendeletben (OTSZ) előírt követelmények teljesítésére tartalmaznak gyakorlati megoldásokat. Az irányelvek alkalmazása ugyan önkéntes, de ezeknek az ajánlásoknak a megfogadásával az épületek üzemeltetői, valamint a gyártók, tervezők és más, érintett szereplők biztosak lehetnek benne, hogy megfelelnek a rendeletben előírt biztonsági szintnek. Az irányelvek között útmutatást találhatunk többek között az épületek kiürítésére, a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések tervezésére, illetve telepítésére, a szabadtéri rendezvények védelemre, valamint a robbanások elleni védekezésre vonatkozóan is. Emellett pedig a témaspecifikusan foglalkoznak a Li-ion akkumulátorok gyártásával, tárolásával az akkumulátorgyárak területén, valamint az elektromos személyautók töltésével és tárolásával a gépjárműtárolókban.

Megállítani a láncreakciót: tűzterjedés elleni védelem

A 2024-ben közzétett irányelvek az épületszerkezetet, a parkoló elrendezését, valamint a hő- és füstelvezetést tekintve is új ajánlásokat fogalmaznak meg, és kiemelten foglalkoznak az elektromos járművek által használt gépjárműtárolókban való tűzterjedés elleni védelemmel. E téren a korai tűzérzékelés kulcsfontosságú, amelyhez a hagyományos eszközökön túl, már innovatív, még hatékonyabb megoldások is rendelkezésre állnak.

Az egyik ilyen lehetőség a levegőmintavételes füstérzékelő (ASD) technológia. Ez az integrált füstérzékelő rendszer a védendő, akár több mint 6 ezer négyzetméteres beltéri területet fokozott érzékenységgel, folyamatosan monitorozza, úgy, hogy a csőhálózatán elhelyezett lyukakon keresztül levegőmintákat szív be, és ezeket értékeli ki egyetlen központban. Ezt a megoldást egy épületmenedzsment rendszerrel összekötve, füst érzékelése esetén, akár további tűzvédelmi intézkedések is automatikusan életbe léphetnek: lekapcsolható például az érintett e-töltősor áramellátása, vagy azonnal elindítható a HVAC-rendszeren keresztül a füstelvezetés, ezekkel is csökkentve az esélyét a tűz elterjedésének, illetve további károk keletkezésének.

„Ezt a védelmet kiegészíthetik továbbá az olyan pontszerű füstérzékelők, amelyek az intelligens jelkiértékelő algoritmusok alapján alkalmasak a zavaró tényezők, például a por vagy a kipufogógáz kiszűrésére. Azaz valóban csak a „megfelelő típusú” füst esetén jelezzenek, megbízhatóbbá téve így az egész rendszert.”

– magyarázza a szakértő.

Speciális tűzbiztonsági megfontolások e-járművek esetén

Bár többször fordulnak elő a hagyományos járművekhez kapcsolódó tűzesetek, az EV-akkumulátorok tüze kémiai energiát szabadít fel, ami a hőmérséklet gyors emelkedését, ún. „hőmegfutást” okoz. Ez az akkumulátor elektrolitgőzének robbanásszerű égését eredményezi, ami miatt a tűz, különösen a zsúfolt parkolóházakban, könnyen átterjedhet a környező járművekre is. Ezért jellemzően nehezebb és hosszabb ideig tart eloltani az EV-tüzeket, mint a hagyományos autókban keletkezetteket, és tudnak akár strukturális kárt is okozni egy épületben. Egy másik kritikus tűzbiztonsági pont lehet az infrastruktúra (pl. akkumulátoros energiatároló berendezések) és a töltőállomások védelme is, ahol például túlfeszültség, túlmelegedés vagy egy sérült kábel is okozhat tüzet.

Észlelni a problémát: vizuális füst- és lángérzékelés

„Azzal is értékes másodpercek takaríthatóak meg a tűzterjedés elleni védekezésben, ha nem csak a füstöt, hanem már a parázsló tüzet is felismeri a tűzvédelmi rendszer. – mutat rá Seres Zoltán. – „Erre képesek már a képváltozásokat egy algoritmus alapján folyamatosan analizáló, videós tűzérzékelő kamerák. Ezek optikai úton, folyamatosan pásztázva és elemezve a környezetet azonosítják akár a legapróbb füst- és lángforrásokat, szintén különbséget téve azok forrása között.”

Ez a megoldás nagy belmagasságú, félig nyitott terek esetén vagy akár kültéren is alkalmazható, mivel a légáramlás nem tudja megzavarni az optikai érzékelőket, és alacsony intenzitású megvilágítás esetén is működik. Azaz ideális kiegészítő védelmet biztosít például kültéri e-töltőknél, ahol a nagyértékű berendezések és a járművek védelmét más módon egyáltalán nem, vagy csak nagyon körülményesen lehetne megoldani.

Ha már megtörtént a baj: oltás vízköddel

A korai tűzérzékelést korszerű oltási technológiákkal párosítva az akkumulátoroknál keletkező tüzek is hatékonyan megfékezhetőek. Magasnyomású vízködös – azaz magas nyomáson porlasztott vízzel történő – oltással gyorsan lehűthetőek az akkumulátorcellák, megszakítva ezzel az égési láncreakciót, és megakadályozva a tűz átterjedését.

Ennél az oltási technológiánál a hűtési hatás elérése érdekében a rendszer akár négyszázszorosára is képes megnövelni egy vízcsepp felszínét, ezzel is megsokszorozva a víz hűtési és oltási hatékonyságát. Az akkumulátortüzeknél pedig különösen fontos a hűtés így elért folyamatossága, mivel a tűz újragyulladásának kockázata is magas.

