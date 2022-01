Működő atombombát tervezett egy amerikai egyetemista

Az 1976-ban mindösszesen 21 éves John Aristotle Phillips be akarta bizonyítani, hogy a terroristák könnyűszerrel készíthetnének atombombát.

Viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy egyetemi dolgozatra akár csak a helyi rendőrség felkapja a fejét, az amerikai Princeton Egyetem egykori diákjának, John Aristotle Phillipsnek azonban nem egyszerűen a hatóság érdeklődését sikerült felkeltenie, hanem az FBI és a CIA is “meglátogatta”.

Az IFLScience által felidézett történet szerint 1976-ban az akkor 21 éves Phillips, aki az egyetem fizika tanszékén tanult elhatározta, hogy megmutatja, a terroristák milyen könnyen lennének képesek atombombát építeni. A projektet rajta kívül senki sem vette komolyan.

Phillips viszont kutatásba kezdett: a nyilvánosan elérhető kormányzati anyagokból, valamint az egyetem könyvtárában fellelhető dokumentumok alapján elkezdte kidolgozni a bomba részleteit. Végeredményként egy olyan tervet sikerült összeraknia, ami alapján egy Manhattan negyedét elpusztítani képes atombombát lehetett volna összerakni. Ezt az egykori atomtudós, Frank Chilton is megerősítette.

Az egyetemista hónapokon át dolgozott a strandlabda méretű eszközön. Korábban mások is dolgoztak már ilyesmin, ám a munkák ott akadtak el, hogy nem tudták, milyen robbanóanyagot kellene használni a maghasadás beindításához. Phillips viszont nemes egyszerűséggel felhívta a DuPont nevű céget – amely az első atomreaktorokat is segített megépíteni –, és megkérdezte, ők mit használtak. Végül azonban azt állította, hogy a folyamat beindítására más robbanóanyagok, például a TNT is kiválóan alkalmas.

A bombáról egy makettet is készített. Ha valóban megépült volna, harmadolyan erős lett volna, mint a Hiroshimára dobott szerkezet.

Annak ellenére, hogy egy tényleges bomba megépítéséhez például plutóniumot is be kellene szerezni – ami gyakorlatilag lehetetlen –, Phillips dolgozatára a CIA és az FBI is felkapta a fejét. Néhány héttel azután, hogy leadta azt, és megkapta rá a kiváló értékelést, visszatért, hogy újra megnézze a munkáját, addigra azonban ezt már nem tehette meg: a hatóság lefoglalta azt, mert kiderült, hogy a DuPonttól titkos információkat kapott.

Phillips később aktivistaként vett részt az atomfegyverek elleni tiltakozásokban.

Forrás HVG