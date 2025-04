EU-s előírás előtt vált a stájerországi áramszolgáltató

Klímabarát kapcsolóberendezéssel frissítik a középfeszültségű energiaelosztó rendszereket.

Európai uniós döntés értelmében 2026-tól ki kell vezetni az elektromos kapcsolóberendezésekben a szigetelésre használt kén-hexafluorid (SF6) gázt. Ez ugyanis, amennyiben szakszerűtlenül történik a berendezések selejtezése vagy megbontása, a levegőbe kerülve sokszorosan károsabb az üvegházhatás szempontjából, mint a szén-dioxid.

A grazi központú energiaszolgáltató, a több mint fél millió ügyfelet ellátó Energienetze Steiermark GmbH ennek a rendelkezésnek elébe menve, lecseréli a középfeszültségű kapcsolóberendezéseit. A hároméves projekt során 24 kV-ig, az ún. szekunder elosztásban hajtják végre a modernizációt. A szekunder elosztás biztosítja a középfeszültségű alállomásoktól érkező energiát a nagyobb ipari fogyasztók és a kisfeszültségű hálózatok felé.

A keretszerződés értelmében a Siemens a blue GIS portfóliójába tartozó, fluorgáz-mentes kapcsolóberendezéseket fog szállítani. Ezek a modellek szigetelőanyagként ún. Clean Air technológiát használnak, amelyet a Siemens az éghajlatvédelmet szem előtt tartva fejlesztett ki. Ez a szigetelőanyag kizárólag a környezeti levegőben természetesen is előforduló összetevőket, például oxigént és nitrogént tartalmaz, emellett stabil, nem mérgező, nem gyúlékony és minden alkalmazási hőmérsékleten használható. Mivel így a kapcsolási folyamat során nem termelődnek mérgező bomlástermékek, a kapcsolóberendezés környezetbarát módon ártalmatlanítható az életciklusa végén, ami normál üzemi körülmények mellett akár 40 év is lehet.

A Siemens fenntarthatóságot jelző EcoTech minősítésével is ellátott, új kapcsolóberendezések nem csak a rendszertelepítés CO 2 -lábnyomát csökkentik, hanem intelligens érzékelőkkel is felszerelik őket, ami megnyitja az utat a villamos hálózat digitalizálása, így még inkább fenntarthatóvá tétele felé.

Nem ez az első energiaszolgáltató, amely a blue GIS portfóliót választotta berendezéseinek klímabaráttátá tételéhez. A németországi Nürnberg városában lévő Volckamerstrasse transzformátorállomáson például 2024 novembere óta már egy ilyen készülék teljesít szolgálatot, a helyi energiaszolgáltató pedig az idei év során több mint 200 állomás telepítését tervezi.

