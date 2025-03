A professzionális 3D nyomtatók piacán megkerülhetetlen UltiMaker bemutatta legújabb generációs 3D nyomtatóját, az UltiMaker S8-at. Az S8 a gyártó fejlesztéseinek köszönhetően új szintet teremt az FDM nyomtatás termelékenységében és precizitásában egyaránt.

Az UltiMaker S8 elsődlegesen termelékenységre és megbízhatóságra lett tervezte. Az új 3D nyomtató akár 500 mm/s nyomtatási sebességre és 50 000 mm/s2 gyorsulásra képes a minőség és a precizitás feláldozása nélkül. A beszédes elnevezésű, új UltiMaker Cheetah mozgásvezérlővel, a nagy áteresztőképességű nyomtatófejmagokkal és a továbbfejlesztett adagolórendszerrel felszerelkezett UltiMaker S8 akár 4-szer gyorsabb gyártásra képes az elődjéhez viszonyítva. Ideális választás olyan professzionális felhasználók számára, akik rövid gyártási időket igényelnek minőség és alapanyagbeli kompromisszumok nélkül. Az S8 már megtekinthető a FreeDee, mint hazai forgalmazó irodájában.

A felhasználók sebességet kértek és meg is kapták. Mindezt két fejjel, Európában gyártva, hosszú élettartammal, kiemelkedő adatbiztonsággal és széles műszaki alapanyagkínálattal az UltiMakertől megszokott minőségben.

„Úgy gondoljuk, hogy az UltiMaker S8 új mércét állít fel a 3D nyomtatásban, az S sorozat örökségére építő fontos fejlesztésekkel.”

– mondta Marc Uyttenboogaard, az UltiMaker termékmenedzsere.

„Az S8-at úgy terveztük, hogy gyorsabb nyomtatást, nagyobb pontosságot, megbízható terhelhetőséget és magasszintű adatbiztonságot garantáljon. A Digital Factory-val és a Curával integrálva az S8 egyszerű, biztonságos és termelékeny 3D nyomtatási élményt kínál a professzionális felhasználók számára.”

Az UltiMaker S8 főbb jellemzői

Akár négyszeres termelékenység és jobb nyomtatási minőség

Az UltiMaker S8 új elektronikát kapott, amely az előd teljesítményének akár ötszörösét biztosítja és a jövőbeni szoftveres fejlesztéseknek is nagy teret hagy. Az UltiMaker Cheetah mozgásvezérlő lehetővé teszi, hogy az S8 akár négyszer gyorsabb nyomtatási sebességet érjen el. Mindeközben 0,15 mm ± 0,15%-os pontosságot eredményez és kiküszöböli a nagy sebességű 3D nyomtatáshoz köthető hibákat is. Az új AA+ és CC+ fejmagok a nagyobb gyártási sebességhez igazodva nagy áteresztőképességet biztosítsanak. Az áttervezett és kopásálló adagolómodul pedig jobb anyagszabályozást biztosít.

Zökkenőmentes UltiMaker ökoszisztéma-integráció

Az S8 együttműködik az UltiMaker Digital Factory-val. A Digital Factory lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Cura alapon a felhőben szeleteljenek, valamint bárhonnan könnyedén és biztonságosan kezeljék nyomtatási feladataikat. A Digital Factory leegyszerűsíti a munkafolyamatokat, valamint a csapatok és időzónák közötti együttműködést.

A piac legszélesebb alapanyag-választéka

Az UltiMaker S8 kiváló minőségben képes nagy szilárdságú, nagy teljesítményű alkatrészek 3D nyomtatására műszaki alapanyagokból. Sőt, a kompozitok feldolgozása terén éri el a legnagyobb gyártási sebességnövekedéseket. Híresen megbízható, kétfejes kialakításával lehetővé teszi többanyagú, összetett geometriájú modellek gyártását és oldható alátámasztások alkalmazását is.

Az S8 kompatibilis az UltiMaker teljes anyagválasztékával. Az UltiMaker Marketplace-en keresztül pedig több mint 300 anyag előre definiált nyomtatási profilja közül választhatunk, köztük a szintén most piacra dobott UltiMaker Nylon CF Slide nyomtatószállal. Az egyedülálló Nylon 612 CF kopolimer kiváló tribológiai jellemzőket, kopásállóságot, 40 MPa feletti Z-irányú szakítószilárdságot, akár 180°C-os hőállóságot és PFAS-mentességet kínál. Az új alapanyag ideális összetett, egyedi gyártású POM alkatrészek kiváltásra.

Fejlett, jövőbiztos additív gyártás

A teljesen megújult elektronikai platformmal meghajtott S8 elődjéhez képest 5-szörös teljesítménnyel rendelkezik. A feldolgozási kapacitás jelentős növekedése biztosítja az új mozgásvezérlés zökkenőmentességét, valamint bőven teret hagy a jövőbeli frissítéseknek is, hosszú élettartamot és hosszú távú termelékenységet biztosítva.

Próbálja ki most!

Az új UltiMaker S8 a gyártói bemutatóval egyidőben megérkezett a hivatalos hazai forgalmazó, a FreeDee Kft. irodájába és műhelyébe is, ahol így a teljes UltiMaker portfólió, beleértve a legújabb gépet is, megtekinthető és saját projektekkel is tesztelhető.

