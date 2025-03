Szakmai összefogás indul az űr és a védelmi szektorban folyó innováció felpörgetésére

A most létrehozott Űr-, Védelmi- és Légiinnovációs Munkacsoport célja egy hatékony innovációs ökoszisztéma létrehozása.

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 30 hazai alapító tagszervezettel létrehozta az Űr-, Védelmi- és Légiinnovációs Munkacsoportot, amelynek célja, hogy e területek hangsúlyosabban megjelenjenek a hazai oktatásban, tudományos kutatásban, fejlesztésben és innovációban, és ezáltal olyan innovációs ökoszisztéma jöjjön létre, amely elősegíti a technológiai fejlődést és a nemzetközi versenyképességet. A Munkacsoport támogatja a szektor szereplői közötti együttműködést annak érdekében, hogy a tudásmegosztás minél magasabb szinten valósulhasson meg.

Az űripar globális árbevétele a jelenlegi 350 milliárd dollárról 2040-re várhatóan több mint 1100 milliárd dollárra növekszik, ezzel a világ egyik leggyorsabban növekvő iparágává válik. Hazánk űr-költségvetése is jelentősen bővült, az elmúlt hat évben ötszörösére növelve az Európai Űrügynökségnet befizetett tagdíjunkat, amelynek 32 millió eurós összeg magyar cégek számára visszapályázható.

Ez a globális növekedés nemcsak a nagyhatalmak számára jelentős, hanem a kisebb országok – köztük Magyarország – is egyre nagyobb súllyal vehetnek részt benne és jelenhetnek meg e piacokon. A gyorsuló ütemben érkező technológiai innovációk ezekben az iparágakban egyre lejjebb hozzák a belépési küszöböt, és egyúttal új résterületeket nyitnak meg, ami Magyarország számára is lehetőségeket kínál.

A most létrehozott munkacsoport a Magyarországról kiinduló űr-, védelmi- és légiipar innovációs törekvéseket támogatja, amely magában foglalja a kutatást és fejlesztés, valamint új technológiák kidolgozásának és bevezetésének a támogatását. Szintén kiemelt feladata az e területekre irányuló befektetések ösztönzése, a hazai és nemzetközi együttműködések kialakítása, továbbá a szakmai érdekképviselet biztosítása a szabályozási és a támogatáspolitikai környezetben.

A célok elérése érdekében Munkacsoport elősegíti, hogy az innovációk megjelenjenek a Magyar Innovációs Nagydíjon, ezáltal ezek az iparágak az innovációs teljesítményei is széles körben ismertté és elismertté válhatnak. Az Magyar Innovációs Szövetség küldetésével összhangban a Munkacsoport népszerűsíti az érintett iparágakat a fiatal generációk körében is, képzési, vállalkozási, valamint kutatási, fejlesztési és innovációs lehetőségeket teremtve számukra elsősorban a felsőoktatási és a középfokú oktatási szinten, kiemelten a STEM területeken. A Szövetség e három területet hangsúlyosan kezeli a 14-19 éves korosztályt célzó Országos Tudományos és Innovációs Olimpián (OTIO), amely már fiatal korban felhívja a jövő generációinak figyelmét e szakterületek nemzetközi versenyeire is.

„A most létrehozott Munkacsoport elsősorban arra törekszik, hogy a MISZ évtizedek óta meglévő kezdeményezéseiben – a Magyar Innovációs Nagydíjon és az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián – megjelenítse a munkacsoport által lefedett szakterületeket, valamint, hogy az űr-, a védelmi- és a légiinnováció szereplői is rendelkezzenek képviselettel abban a mintegy 20 kormányzati bizottságban, testületben, tanácsban, ahol a MISZ delegáltakkal rendelkezik”

– emelte ki Kristóf Péter, Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, a Munkacsoport vezetője.

„Fontos elősegítenünk az innovatív magyar vállalatok piaci lehetőségeit, a nemzetközi értékláncokba történő bekapcsolódásukat, illetve a globális értékláncokban történő feljebb lépésüket. Reményeink szerint ebben lesz meghatározó szerepe a Magyar Innovációs Szövetség égisze alatt most megalakult munkacsoportnak, amely egy rendkívül perspektivikus, felfelé ívelő pályán lévő iparágban rejlő lehetőségeket hivatott kiaknázni.”

– hangsúlyozta Bőthe Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója a munkacsoport alakuló ülésén.

A munkacsoport alapító szervezetei:

4iG Nyrt., Airbus DS SLC Magyarországi Fióktelepe, Bay Zoltán Kutatóközpont, BHE Bonn Hungary Kft., BTS Space Kft., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Büttner Kft., DataSenseLabs Kft., Eötvös Loránd Tudományegyetem, HungaroFlow Tanácsadó Kft., HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont, HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Innobay Hungary Kft., Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Magnus Aircraft Zrt., Magyar Űrkutatás Nkft. (CanSatLab), Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Sigma Technology Magyarország Kft., Space Industry Development Zrt., Surviot Monitoring Kft., Szimikron Kft., Széchenyi István Egyetem, Test Innovation Technology Zrt., TOGA Training Group Kft., Védelmi Innovációs Kutatóintézet Zrt.

Társult szervezetek: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület

A Magyar Innovációs szövetségről bővebben a www.innovacio.hu oldalon tájékozódhat.

