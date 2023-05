Siemens ipari műszerek

Mérési megoldások – Ha meg szeretnénk fogalmazni, hogy mi különbözteti meg a Siemens ipari műszerezés kínálatát a piac többi szereplőjétől, akkor több irányba is elindulhatunk. – kezdi Budai Béla, a Siemens Zrt. méréstechnikai szakértője. Szinte minden műszerezés gyártó kínál standard fizikai méréseket pl.: nyomás-, hőmérséklet-, áramlás- és szintmérők. Ezek között van olyan, amelyik speciális alkalmazási lehetőséggel tűnik ki, és van, ami egyedi mérési elveket kínál.

A Siemens ipari műszerezés üzletága szinte minden iparágnak kínál mérési megoldásokat, legyen az a gyógyszeripar, vegyipar, olajipar, gázipar, élelmiszeripar vagy a vízipar. Egy másik szempont, hogy ezeken a méréseken kívül kinek milyen egyéb terméke van a kínálatban. Itt a Siemens ipari gázelemző és gázkromatográf kínálatot, a statikus és dinamikus mérleg komponenseket, illetve az elektropneumatikus szeleppozicionálókat érdemes megemlítenünk. Mérleg komponenseket általában kifejezetten mérlegekkel foglalkozó cégek kínálnak, és szeleppozícionálókat is inkább olyan szakcégek, akik pneumatikus szelepekkel, hajtóművekkel foglalkoznak.

Kommunikációképes műszerek

Az integráció a kommunikációképes műszereknél kezdődik. A legtöbb eszközünk a 4-20mA kimeneten túl rendelkezik HART kommunikációs lehetőséggel, amivel az elsődleges mért érték mellett hozzáférünk a további mérési és diagnosztikai adatokhoz. Emellett általában választható Profibus DP vagy PA, Foundation Fieldbus vagy MODBUS kommunikáció. A műszaki támogatási portálunkról (www.siemens.com/sieportal) ingyenesen letölthető SITRANS Library csomag tartalmazza azokat a funkcióblokkokat és kezelőfelületeket, amikkel leegyszerűsödik a műszerek TIA Portal-ba illetve PCS7 folyamatirányító rendszerbe történő integrációja. Egy későbbi méréstartomány módosítás is kevesebb időt igényel, hiszen a műszer megadja a folyamatirányító rendszernek az új méréstartományt, így az automatikusan változik mindenhol, nincs szükség további kézi módosításra a másik oldalon. A fontosabb termékeinkhez már rendelkezésre állnak ezek a csomagok, amiket ingyenesen a felhasználó rendelkezésére bocsátunk. Egyre gyakrabban felmerülő kérdés, hogy a műszereink rendelkeznek-e Profinet kommunikációval. Néhány újabb műszernél már elérhető, de a teljesen integrált automatizálási rendszernek köszönhetően a Profinet kommunikáció bármelyik eszközünknél rendelkezésre áll, hiszen a SIMATIC ET200sp IO-szigetekhez csatlakoztatva akár a HART-os készülékeket, minden mérési és diagnosztikai információ továbbítható Profinet-en keresztül.

„A Siemens több mint százezerféle megoldást kínál a különböző mérési igényekre.”

- Budai Béla, a Siemens Zrt. méréstechnikai szakértője

Technológiai modulok

Az ipari műszerek integrációjának következő szintje az ET200sp IO-szigetekhez kapcsolódik. SIWAREX tartály- és szalagmérlegeink nem csak különálló elektronikával rendelhetők, hanem úgynevezett technológiai (ET200sp) modulokkal is. Ezek az ET200sp moduljai, melyekkel a mérleg rendszerek közvetlenül kapcsolódnak a folyamatirányítási rendszerhez, annak integrált részét képezve. A mérleg kijelzőjének szerepét a SIMATIC HMI panelek és a folyamatirányító rendszer egyéb kezelőfelületei töltik be a helyszínen. Ez nem csak azt jelenti, hogy a mérlegek a folyamatirányító rendszer szerves részévé válnak, hanem azt is, hogy a mérleg elektronikák már nem egy fekete dobozt jelentenek a felhasználó számára, amihez külön szerviz céget kell hívni, ha módosítani szeretne valamit. A SIWAREX technológiai modulok és a SIMATIC HMI panelek jól ismertek az automatizálási mérnökök számára. A szükséges funkcióblokkok, megjelenítő felületek és TIA Portal példa projektek ingyenesen rendelkezésre állnak. Ezek segítségével az automatizálási mérnök a TIA Portal segítségével állítja be a mérlegrendszert, alakítja ki a megjelenítési és beavatkozási lehetőségeket, illetve használja fel a mért érték mellett a közvetlenül a PLC-ben rendelkezésre álló összes diagnosztikai információt a mérlegcellákról és mérlegmodulokról. A SIWAREX DB digitális közösítő doboz segítségével az eredeti analóg mérlegcellákról beérkező egyetlen analóg jel helyett digitális kommunikáció segítségével már külön-külön elérhetőek az egyes cellák mért értékei és diagnosztikai adatai. Ezáltal amikor egy cella meghibásodik, nem csak a kijelzett érték csökken le, hanem a mérleg azonnal hibát jelez a folyamatirányító rendszerben, sőt megadja a meghibásodott alkatrész rendelési kódját is, meg – gyorsítva ezzel az alkatrészcsere és a javítás folyamatát. A SIWAREX mérlegmodulok használata általánosan elterjedt többféle iparágban az élelmiszeripartól kezdve a cementiparig.

Áramlásmérők

A mérlegekhez hasonlóan a kívülről a csővezetékre szerelhető áramlásmérők és a tömegárammérők esetén is elérhetőek technológiai modulok. Hasonlóan a mérlegekhez, ebben az esetben is az a fő különbség, hogy nem analóg és digitális jelekkel érkezik a mért érték és a hibajelzések a PLC-be, hanem az áramlásmérő elektronika része a PLC-rendszernek. A mérőcső egy úgynevezett DSL elektronikát tartalmaz, mely elvégzi a mérést, és minden nyers adatot továbbít a technológiai modul felé. A készülék beüzemelését az automatizálási mérnök a TIA Portal-on keresztül végzi el, ennek során ő határozza meg, hogy a mért értékek és hibajelzések közül mire van szüksége. Például a Zwack Unicum Nyrt.- nél telepített MASS2100 mérőcsövekhez is SITRANS FCT070 modulokat alkalmaznak. Ebben az esetben SIMATIC S7 rendszerbe történt az integráció, de a SIMATIC ET200sp modulok más PLC vagy folyamtirányítási rendszerekbe is illeszthetők Profinet vagy Profibus kommunikációval, lehetővé téve ezzel a hozzá kapcsolódó műszerek integrációját is.

Mérőműszerek a gyakorlatban

