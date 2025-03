Mi befolyásolja a gyermekvállalási kedvet Magyarországon?

Az Anyafalva Kismama Applikáció végzett egy felmérést, hogy rávilágítson, milyen tényezők állhatnak ezek az adatok mögött.

Legnagyobb részük (67,9%) 26-35 éves, házas, és többségük felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (57,5%). 97,4%-ának legalább egy gyermeke van, legtöbben egy- és kétgyermekesek, 0-2 éves legfiatalabb gyermekük.

A válaszadók közül sokan eltértek eredeti terveiktől. Egyesek kevesebb gyermeket vállaltak, mint amennyit eredetileg szerettek volna (57,2%), míg mások több gyermeket nevelnek, mint ahogyan azt korábban elképzelték (9,9%). A változás mögött legyakrabban anyagi okok (52,9%), munkahelyi problémák (43,8°%) vagy a segítség hiánya (32,2%) állnak.

A kutatás kimutatta, hogy a szülésélmény nem meghatározó tényező. A válaszadók 57 %-át nem befolyásolta negatívan a további gyermekvállalási kedvében. 10,7% nyilatkozott arról, hogy teljes mértékben elvette kedvét a korábbi (feltehetően negatív) szülésélmény és 14,6 %-ot is inkább negatívan befolyásolt az élményt. Ez arra a tényre hívja fel újra a figyelmet, hogy a pozitív élmények ösztönözhetik a további gyermekvállalást, míg a negatív tapasztalatok elvehetik a kedvet.

„Bár a többséget ez az élmény nem befolyásolja, azért mégis csak ki kell hangosítani, hogy a kitöltők negyedének a szülésélménye volt olyan hatással, hogy nem vállal több gyermeket. Amíg folyamatosan zárnak be a szülészetek és amíg, egy nő nem döntheti el, hogy ki legyen mellette a szülés során és amíg előfordul olyan, hogy senkit nem lehet vele a vajúdása és szülése során, addig nem meglepőek ezek a számok. Az elfáradt és kiégett szülésznők és nőgyógyászok miatt, sok kismama már a lelküket beleadó orvossal és szülésznővel szemben is bizalmatlan, noha azok mindent meg is tesznek, tennének…- a konfliktus és a szakadék egyre mélyebb, ezt érzem a social felületeinken is.”