Fókuszban a jövőt formáló technológiai innovációk

A technológiai fejlődés a mindennapjaink részévé vált, az AI, a robotok és az emberek ma már együtt alakítják a jövőnket.

Az Allee tavaszi kampánya, valamint az annak keretében megvalósuló kiállítás és programsorozat sokféle technológiai újítást, innovatív anyagokat, eszközöket és friss ötleteket mutat be, amelyeknek már a jelenben jövőt formáló hatásuk van. Május 11-ig a bevásárlóközpont átriuma futurisztikus JövőTérré alakul és a robotika, a művészetek, az emberi elme és az AI kapcsolata is fókuszba kerül az eseményeken.

A bevásárlóközpont napi működésének része az innovációk, a digitális megoldások alkalmazása és a jövőbe mutató kezdeményezések felkarolása. Ezt a szemléletet tükrözi Alíz, aki mesterséges intelligencia és emberi közreműködés eredményeként létrejött karakterként az Allee tavaszi kampányának új arca. Jelenléte nem az élő személyek, márkanagykövetek, kommunikációs partnerek és modellek kiváltását célozza, hanem lehetőséget biztosít arra, hogy kreatív és innovatív módon beszéljen többek között olyan témákról, mint az egészséges életmód, a fenntarthatóság vagy éppen az állatvédelem.

„Az AI technológiát már alkalmazzák, többek között virtuális vásárlói asszisztensként, de mi egy ezen túlmutató, trendformáló kreatív eszközként tekintünk rá az iparágban. Hosszú távú célunk, hogy Alíz digitális kommunikációnk egyik központi arcává váljon, de továbbra is együtt fogunk működni valós influenszerekkel és modellekkel is. Alíz élményszerűen képes megjeleníteni a számunkra fontos alapértékeket, és segítségével hozzájárulhatunk a minket követők szemléletformálásához is, akár olyan kérdésekben, mint az állatvédelem és az egészséges táplálkozás”

– emeli ki Juhász András, az Allee Center Managere.

A tavasz a “Mozgásban a jövővel” szlogen jegyében telik a bevásárlóközpontban. Miközben a digitális felületeken Alíz mindennapjaiba nyerhetünk betekintést, május 11-ig az átriumban futurisztikus installáció és kiállítás, szombatonként pedig interaktív, a jövőt megidéző programok várják a látogatókat. A JövőTérben látható innovációk, kiállítások és szórakoztató programok olyan technológiai újításokat mutatnak be, amelyeknek már a jelenben jövőt formáló hatásuk van: egy AI fej, a Talking Head, ami interaktív módon utánozza le az előtte megállók mimikáját és fejmozdulatait, egy humanoid droid, ami nemcsak megjelenésében hanem mozgásában is hasonlít az emberre, a világ első selfie robotja, egy skeccsrajzoló robot, egy robo dog, igazi ketrecharc robotokkal a mérnöki teljesítmény humoros bemutatására, aggyal irányítható lufifújás, digitális művészeti tárlat is megtekinthető. Április 12-én Emil Goodman digitális művészeti tárlatát is megtekinthetik az érdeklődők, valamint Réz András az új mozgóképes univerzumról tart előadást. Április 25-én, az emberi elme ereje témát járják körbe, ahol nemcsak agyhullámok segítségével vezérelt játékokat, hanem okos eszközöket is bemutatnak, és egy humanoid droiddal is találkozhatnak a látogatók.

