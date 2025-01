Új fejezet nyílik a filmgyártásban Magyarországon

2025. január 16-án nyitotta meg kapuit United Illusions néven Magyarország első, és egyben Közép-Európa legnagyobb virtuális forgatásokra specializálódott filmstúdió-komplexuma, amely máris egy különleges minőséget garantáló díjat mondhat magáénak, mivel olyan egyedülálló szolgáltatásokkal várja a filmes történetmesélőket, amelyből kevesebb mint tíz hasonló található az egész világon.

A világ vezető filmesei által gyakran keresett budapesti forgatási helyszínek újabb alternatívával bővülnek, ugyanis United Illusions Virtual Production Studio néven új, nemcsak hazánkban, hanem a régióban is kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtó filmstúdió komplexum nyitotta meg a kapuit Fótligeten.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a Visual Europe Group (VEG) Budapesten hozott létre egy világviszonylatban is kimagasló színvonalú filmipari komplexumot, amely tovább erősíti hazánk szerepét a nemzetközi filmes köztudatban” – nyilatkozta Botond Szabolcs a Visual Europe Group alapítója, társtulajdonosa.

A VEG az elsők között kezdett el vizuáltechnikával foglalkozni és LED-falakat szolgáltatni nagy volumenben a régióban, amelyhez később csatlakozott a hang és a fénytechnika.

„Az innovációk és a vizuáltechnikai megoldások eddig is fontos szerepet játszottak a cégcsoport növekedésében és a sikereink elérésében, így kézenfekvő volt, hogy a LED-falak üzemeltetésével szerzett sokrétű ismereteinket és tapasztalatainkat a filmkészítésben új korszakot nyitó Virtual Production stúdió létrehozásával tudjuk magasabb szintre emelni. Az új komplexum elsősorban a hazánkba látogató nemzetközi stábok elvárásai és gyártási igényei figyelembevételével valósult meg, de természetesen számítunk hazai produkciókra is legyen szó játék-, reklámfilm, vagy videóklip készítéséről. Célunk, hogy tartós üzleti kapcsolatokat építsünk ki a nemzetközi és hazai filmgyártókkal és a United Illusions-t a virtuális produkciós forradalom élére pozícionáljuk” – tette hozzá a Botond Szabolcs.

A legmodernebb technikai paraméterek figyelembevételével felépített három műterem, valamint a hozzájuk tartozó produkciós irodák nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő szolgáltatásokkal várják a kreatív történetmesélőket. A United Illusions Virtual Production Studio a legkorszerűbb virtuális technológiai környezetet biztosítva újra definiálja a hagyományos filmkészítés lehetőségeit. A 28 méter széles 6 méter magas ultra modern ROE gyártmányú LED-fala –, amelyhez egy 7m x 4,5m mennyezeti, valamint egy 4m x 4m mozgatható oldalelem is tartozik – végtelen kreatív lehetőségeket biztosít legyen szó akár nagy költségvetésű Hollywood-i produkcióról, avagy innovatív független projektről, illetve reklámfilmek és videoklipek megvalósításáról.

„Stúdió kapacitásban Magyarország eddig is igen előnyös lehetőségeket tudott biztosítani, de a United Illusions megjelenése új távlatokat nyit a Budapestre látogató stábok számára. Közel kétezer négyzetméter, a virtuális forgatásokra optimalizált stúdiótérrel, valamint az ehhez tartozó minden igényeket kiszolgáló technikai helységekkel várjuk a stábokat. A virtuális stúdiókörnyezet a filmipar legdinamikusabban fejlődő ágazata, amely új szintre emeli a történetmesélést, és még annyira új, hogy az alkotók többsége is csak most ismerkedik a lehetőségeivel. Stúdiónk a kreatív koncepciók forradalmian új életre keltesére specializálódott, amely a filmkészítők legmagasabb minőségi standardjait definiáló ARRI technikai támogatásával és hitelesítő tanúsítványával jött létre. A United Illusions jelentőségét kiemeli, hogy a világon jelenleg kevesebb, mint tíz, az adottságainkhoz mérhető stúdió érhető el a stábok számára. Hiszünk abban, hogy a valós idejű 3D környezetben, dinamikus vizuális effektek és az innovatív digitális eszközök alkalmazásával olyan új produkciók születésében vehetünk részt, amelyek alapjaiban változtatják meg az audióvizuális történetmesélést” – nyilatkozta Simon Zoltán a United Illusions igazgatója.