A Samsung kiterjeszti az „AI Mindenkinek” jövőképét

A Samsung a CES® 2025 kiállításon bemutatta új „AI Mindenkinek” jövőképét, melynek az áll a középpontjában, hogy a mesterséges intelligenciát akár „Minden nap, mindenhol” elérhetővé tegye.

Az összekapcsolt otthonok technológiájában betöltött évtizedes élvonalbeli szerepére alapozva, a Samsung arra használja az AI erejét, hogy beépítse a mindennapokba, amely lehetővé teszi, hogy személyesebb, eredményesebb és hatásosabb módon tapasztalhassuk meg a világot nap mint nap.

Jong-Hee (JH) Han, a Samsung alelnöke, vezérigazgatója, valamint a DX (Device eXperience) divízió vezetője a Samsung CES 2025 sajtótájékoztatóját a vállalat Home AI ütemtervének bemutatásával nyitotta meg. A cél az otthon fogalmának újraértelmezése azáltal, hogy igazán személyre szabott szolgáltatásokat nyújthasson minden intelligens, csatlakoztatott eszközön. Ez a stratégia, valamint a vállalat AI-alapú mobileszközökre, háztartási készülékekre és vizuális kijelzőkre irányuló fejlesztései, a Samsung hosszú távú elkötelezettségét bizonyítja, hogy az emberközpontú innováció mellett a mindennapi élmények terén is mozgósítsa az AI erejét, és könnyebbé tegye a hétköznapokat.

„Büszke vagyok arra, hogy új technológiákat vezettünk be a háztartásokba, összekapcsoltuk a kulcsfontosságú eszközöket, és meghatároztuk a jövő otthonának alapját – mondta Han alelnök. – Az idei CES-en megerősítjük a személyre szabott élmények iránti elkötelezettségünket a mesterséges intelligencia széles körű bevezetésével, és folytatjuk az AI-ban rejlő lehetőségek kiaknázását az otthonokban és azokon túl, nemcsak a következő évtized, hanem a következő évszázad tekintetében is.”

A mindennapi élmények fokozása az otthoni mesterséges intelligenciával (Home AI)

A sajtótájékoztatón Jonathan Gabrio, a Samsung Electronics America Connected Experience Center (Összekapcsolt Élmény Központ) vezetője bővebben ismertette a Samsung Home AI jövőképét, kiemelve a vállalat elkötelezettségét aziránt, hogy a mesterséges intelligenciát a teljes csatlakoztatott élménybe integrálja annak érdekében, hogy a különböző életstílusokat kiszolgálhassák. Az egyszemélyes háztartásoktól az egy fedél alatt élő többgenerációs családokig, a Home AI tanul a szokásokból és alkalmazkodik az egyéni rutinokhoz, így egy rendkívül személyre szabott okosotthon élményt nyújthat.

A Samsung Home AI stratégiájának alapköve a biztonság és az adatvédelem. A Samsung felismerte, hogy ahogy a felhasználók egyre több csatlakoztatott eszközt vezetnek be otthonukba, és az AI egyre személyre szabottabb lehetőségeket kínál, úgy ezzel párhuzamosan kell megvédeni a felhasználók magánéletét és adatbiztonságát is. E változó igények teljesítése érdekében a vállalat kibővítette biztonsági megoldásait. Mostantól a Samsung Knox Matrix a mobileszközökkel és tévékészülékekkel együtt az otthoni készülékeket is védi a saját fejlesztésű blokklánc-technológiával, biztosítva, hogy a csatlakoztatott eszközök együttműködve tartsák biztonságban a felhasználó otthonát, adatait és egymást a digitális fenyegetésektől. A Knox Matrix Dashboarddal, az átlátható adatvédelmi vezérléssel a Samsung egyszerűsített adatbiztonsági felügyeletet kínál az összekapcsolt otthon egészében. Mivel az információk szinkronizálódnak az eszközök között, a Knox Matrix Credential Sync biztosítja, hogy az adatokat csak a felhasználó eszközeiről lehessen titkosítani vagy visszafejteni, a Samsung Knox Vault pedig a védelem egy újabb szintje, amely az olyan érzékeny információkat, mint a jelszavak vagy PIN-kódok, biztonságos helyen, elszigetelten tárolja.

A Samsung One UI integrált szoftverélményt kínál az összes csatlakoztatott Samsung eszközön, nagyobb átjárhatósággal és AI-alapú funkciókkal támogatja a felhasználókat, és akár hét évig biztosítja a szoftverfrissítéseket.

Mindezek alapját a Samsung okosotthon platformja, a SmartThings adja, amely világszerte több százmillió felhasználónak biztosít intelligens csatlakozási lehetőséget. A Samsung hisz a nyílt együttműködésekkel megvalósított innovációkban, így a vállalat SmartThings ökoszisztémáját is a legújabb AI technológiával látták el, hogy a teljes kényelem érdekében finomítsa és személyre szabja az okosotthon-élményt.

A SmartThings Ambient Sensing (Környezeti érzékelés) intuitívan felismeri és értelmezi a felhasználó környezetét és az adott körülmények összefüggéseit azáltal, hogy a csatlakoztatott eszközökön keresztül akár az emberi mozgásokat és környezeti hangokat is elemezheti a háztartáson belül. Ennek köszönhetően az eszközök intelligensen és zökkenőmentesen reagálhatnak és alkalmazkodhatnak a napi rutinokhoz.

A funkciók sora a jobb kihasználhatóság érdekében egy továbbfejlesztett AI hangasszisztenssel, a Bixby Voice-szal egészül ki. Az asszisztenst úgy tervezték, hogy egyénenként felismerje a megszólaló hangját, és az adott felhasználónak megfelelő módon jelezzen vissza.

A hatékonyság és a proaktivitás kéz a kézben jár. A mesterséges intelligencia és a Samsung Health alkalmazás ötvözésével a felhasználók kezükbe vehetik egészségük és jóllétük irányítását. A Samsung a Galaxy Ring és Galaxy Watch eszközök által összegyűjtött, AI-vezérelt egészségügyi információkkal támogatja felhasználóit. A mért adatok értelmezésével a felhasználók megalapozottabb döntéseket hozhatnak a jóllétüket érintő kérdésekben. Ezek az új szolgáltatások színvonalasabbá tehetik a Samsung Health általános felhasználói élményét, amely egy, az egész otthoni rendszert zökkenőmentesen integráló, átfogó egészségügyi megoldásként szolgálhat.

Zökkenőmentes szórakoztatás az AI korszakában

A Samsung legújabb, Samsung Vision AI-jal támogatott képernyői páratlan személyre szabhatósággal és izgalmas, vadonatúj funkciókkal hozhatnak örömöt a felhasználók mindennapjaiba. Az AI képernyőélményt a tévékben működő mesterséges intelligencia fokozza, amely elhozza az olyan funkciókat, mint a Generatív háttérkép. E technológia egyik fénypontja a Neo QLED 8K, amely a vállalat legfejlettebb nézői élményét kínálja olyan – a háttérben működő – AI funkciók révén, mint a 8K AI Felskálázás Pro, az Auto HDR Remastering Pro vagy a Color Booster Pro (Színfokozó Pro), amelyek intelligensen javítják a képminőséget. Emellett a The Frame nyújtotta művészeti élmény is bővül, így minden Samsung QLED készülékhez egy több mint 3000 műalkotásból álló digitális gyűjtemény jár, amellyel a felhasználók otthonuk bármely helyiségét galériává alakíthatják át.

A Samsung elkötelezettségét a „Képernyők mindenhol” (Screens Everywhere) stratégiájához a készülékekhez tartozó új megjelenítési lehetőségek is tükrözik, beleértve a 9 col átmérőjű AI Home kijelzővel ellátott új hűtőszekrényeket, valamint egyéb, 7 colos képernyővel ellátott készülékeket. A felhasználók a készülékek szélesebb skáláján tapasztalhatják meg a hatékonyabb funkciókat – köztük különböző szórakoztató szolgáltatásokat, és számos AI funkciót érhetnek el, például az AI Vision Inside-ot vagy közvetlenül az Instacart online élelmiszer-bevásárló szolgáltatást.

Az AI forradalma még több területen

A Samsung AI alapú innovációi és funkciói kilépnek az otthon falai közül, új kategóriákat alkothatnak és iparágakat is átalakíthatnak: a SmartThings Pro egy B2B szolgáltatás, amely a SmartThings otthoni megoldásaihoz hasonló mesterséges intelligencia-alapú digitális megoldásokat kínál üzleti partnereknek. Számos területen alkalmazható, többek között többlakásos ingatlanokban, üzletekben, szállodákban és iskolákban is. A tavaly júniusi bevezetése óta a SmartThings Pro lehetővé teszi, hogy a vállalkozások hatékonyan követhessék és jobban megértsék az energiafelhasználásukat, ráadásul a szolgáltatás felismerheti és előre jelezheti a karbantartást igénylő eszközöket, továbbá átfogó irányítást biztosít a csatlakoztatott megoldások felett. A Samsung partnereivel együtt dolgozik egy új platform – a Future Innovation Technology (FIT) létrehozásán –, amely nagyobb vállalkozások és épületek számára biztosít automatizált klímavezérlést a hatékony energiafelhasználás és a költségek csökkentése érdekében.

A Samsung, a Samsung Heavy Industries-zal közösen dolgozik egy új SmartThings-megoldáson, amely a Matter szabványt használva kapcsolódik majd kompatibilis hajókhoz. A SmartThings for Ships több üzemmódot kínál a hajók számára: a Pre-Sailing Mode automatizálja az induláskor a hőmérséklet-szabályozást és a világítást, míg a Care Mode átfogó képet ad a hajó energia- és klímarendszereiről, valamint füstjelzőiről. A Protection Mode folyamatosan figyeli az esetleges rendellenességeket, és probléma estén jelzést küld a kapitánynak és a legénységnek.

Emellett a Samsung a SmartThings autóipari bővítésén is dolgozik a Hyundai Motor Grouppal együttműködve, hogy a funkciókat a Hyundai elektromos járműveibe is integrálják. Az új ökoszisztéma lehetővé teheti, hogy a felhasználók a SmartThings Find segítségével könnyedén megtalálják parkoló autójukat, és mesterséges intelligenciát használjanak az optimális töltési időpontok meghatározására. Áramszünet esetén az akkumulátor tartalék üzemmódja automatikusan aktiválódik az AI Energiamóddal együttműködve, így biztosítva az alapvető eszközök működését.

A Samsung és leányvállalata, a Harman továbbra is autóipari célkitűzésének tekinti, hogy az új termékek formájában elhozza a kontextusérzékenységet az utastérbe, azáltal átalakítva az autós élményt. A Samsung felhasználói élmények (UX) és AI terén szerzett szakértelmére alapozva a HARMAN új, járműbe épített avatarja intelligens digitális navigátorként működik, amely a Harman számos szolgáltatásával, például a Ready Care-rel és a Ready Vision-nel együttműködve előre jelezheti az igényeket, miközben a sofőr az útra koncentrál.

Az új generáció támogatása

Inhee Chung, a Samsung Vállalati Fenntarthatósági Központjának alelnöke kifejtette, hogy a Samsung „AI Mindenkinek” víziója miképp tükrözi márka jövőformáló céljait: a vállalat elkötelezett, hogy a fejlett technológiák erejét a befogadóbb és jobb világ érdekében használja fel. A Samsung az AI-alapú eszközein és szolgáltatásain keresztül változatos és továbbfejlesztett akadálymentesítési funkciókat vezet be, kezdve azzal, hogy az okostelefonról automatikusan szinkronizálni tudja az otthoni készülékek akadálymentesítési funkcióit.

Idéntől Bixby képes lesz felismerni a családtagok hangját, majd ez alapján automatikusan és személyre szabottan beállítani a csatlakoztatott eszközökön olyan funkciókat, mint a magas kontrasztú szövegmegjelenítés vagy a hang alapú útmutatás (Voice Guide), megkönnyítve az eszközök használatát. A látási nehézségekkel élők számára az AI javítja a Hangátirat (Audio Subtitles) funkciót, amely halkítja az idegen nyelvű hangsávokat és a feliratokat a felhasználó által választott nyelven olvassa fel.

Chung kiemelte, hogy olyan kezdeményezések, mint a Solve for Tomorrow (Magyarországon: Megoldások a holnapért) és az ENSZ Fejlesztési Programmal (UNDP) való együttműködés segítik az innovátorok következő generációját. A Samsung Solve for Tomorrow programja több mint 2,6 millió diákot bátorít 66 országban, hogy közösen hozzanak tudományos vagy technológiai alapú megoldásokat a közösségüket érintő problémákra. A 2024-es párizsi olimpiai játékok során a Samsung és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) digitális közösséget indított „Together for Tomorrow, Enabling People” néven, és a nemzetközi Solve for Tomorrow 10 legjobb csapatát közösségi nagykövetekké nevezték ki.

Achim Steiner, az UNDP vezetője, egy videóüzenet formájában csatlakozott Chung alelnökhöz, hogy beszámoljanak a Samsung és az UNDP együttműködésének eredményeiről. Az öt éve indított Samsung Global Goals alkalmazás eddig több mint 20 millió dollárt gyűjtött közel 300 millió felhasználó segítségével, akik Galaxy okostelefont, táblagépet vagy okosórát használnak. Emellett a Samsung és az UNDP közös Generation17 kezdeményezése továbbra is inspirálja a rendkívüli fiatal vezetőket világszerte, akik mozgósítják közösségeiket a globális célok megvalósítása érdekében, hogy együtt formálják egy jobb jövő alapjait.

