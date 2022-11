Már önkiszolgáló módon is igényelhető e-aláírás okostelefonra

Magánszemélyeknek díjmentesen biztosítja az e-aláírást az e-Szignó terminál, mindössze 3 perc alatt.

Hamarosan felsőoktatási intézményekben, pénzintézetekben, ügyfélszolgálatokon kihelyezett „automatákból” is igényelhető lesz olyan minősített elektronikus aláírás, amelyet okostelefonon használhatunk magánemberként. Legalábbis ez a terve a Microsec e-hitelesítéssel és elektronikus aláírásokkal foglalkozó vállalatnak, amely elsőként hozott létre egy erre alkalmas, önkiszolgáló „e-Szignó” terminált. Az igényléshez mindössze egy érvényes, chipes eSzemélyi igazolványra van szükség.

„A kioszk-automaták a világ számos országában elterjedtek, és már hazánkban is van rá mód, hogy például csekket fizessünk be, vagy egyszerűbb műveleteket hajtsunk végre ezeken a terminálokon. Ezen túlmutat az e-Szignó terminál szolgáltatása, amelyen keresztül nagyjából 3 perc alatt igényelhetünk olyan minősített e-aláíró tanúsítványt, melynek segítségével okostelefonos applikációban írhatunk alá dokumentumokat, pontosan olyan erős joghatással, mintha papíron, kézzel írtunk volna alá, két tanú jelenlétében.”

– emelte ki Vanczák Gergely, a digitális hitelesítésre és e-aláírásokra specializálódott minősített bizalmi szolgáltató, a Microsec igazgatósági tagja.

Az igénylési folyamat során kibocsátott tanúsítvány minősített elektronikus aláírás létrehozására alkalmas, amely Magyarországon és az Európai Unió területén is teljes bizonyító erővel bír. A feltűnően sárga e-Szignó terminált a 2022-es Infotér konferencián mutatták be a nagyközönségnek. A következő időszakban a Microsec számos helyen szeretné kihelyezni országszerte e-Szignó termináljait, hogy aki szeretne így is igényelhessen korszerű e-aláíró megoldást.

Digitális transzformáció: a sárga terminálok is segítenek?

Magyarországon az elektronikus aláírás penetrációja még eléggé alacsony és relatívan kevesen használják. A felhasználók többnyire ügyvédek, üzletemberek és cégek, de a hétköznapi gyakorlatban ma még kevésbé elterjedt az e-aláírás a magánemberek körében. Ez azért probléma, mert az elektronikus hitelesítés kulcskérdés a digitális transzformációban, hiszen ez a megoldás képes kiváltani a papír alapú folyamatokat és támogatni a távoli, személyes megjelenés nélküli jogilag is hiteles ügyintézést. Azonban ahhoz, hogy ebben igazán komolyan előre tudjunk lépni, alapfeltételként szükséges, hogy minél többen tudjanak elektronikusan aláírni és minél többen rendelkezzenek az e-aláírás képességével.

Az élénk sárga e-Szignó terminálok gyors, kényelmes és díjmentes szolgáltatásával ebben is szeretne segíteni a Microsec, hogy egyre több és több állampolgár juthasson hozzá az okostelefonon is használható e-aláíró megoldáshoz. Mindez a piaci szereplők számára is hasznos lenne, hiszen azoknak a magánszemélyeknek, akik rendelkeznek megfelelő elektronikus aláíró képességgel, már a személyes megjelenést kiváltó, távoli elektronikus kommunikáció is egyszerűbben megvalósítható és csökkenthető a papír alapú folyamatok mennyisége is. Ezen kívül egy nagyobb méretű cégnél elhelyezett e-Szignó terminál jelentősen tud segíteni az adott cég digitalizációjában is.

Díjmentesen adják az e-aláírást magánszemélyeknek: így segítik a digitális transzformációt

„Bár nagyon sokat fejlődött a hazai digitalizáció az elmúlt években, de ahhoz, hogy komolyabban is szintet tudjon lépni Magyarország a digitális transzformációban az is kell, hogy egyre több ember kapjon kedvet ahhoz, hogy ne papíron tollal, hanem a digitális térben maradva hitelesítsen dokumentumokat, szerződéseket. Ez a terminál ebben lehet partnere a hazai digitális fejlődésnek, mert bárki kényelmesen, gyorsan és biztonságosan válthat modern, okostelefonos e-aláíró alkalmazásra, mindössze néhány perc alatt. Egy olyan felhőből elérhető megoldásról van szó, amely bárhol, bármikor elérhető.” – tette hozzá Vanczák Gergely. „A hazai minősített bizalmi szolgáltató és elektronikus aláíró szolgáltatások piacának egyik első és meghatározó szereplőjeként kimondottan fontos számunkra, hogy saját eszközeinkkel, lehetőségeinkhez mérten a leginkább segítsük az e-aláírás használatának terjedését. Éppen ezért is biztosítjuk az e-Szignó terminálokon ingyenesen az igénylést magánemberek számára.”

– emelte ki a szakember.