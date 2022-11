Ez vár ránk 2023-ban: tovább zöldül a blokklánc, repkednek NFT-k, hivatalos fizetőeszközzé léphetnek elő a kriptovaluták

Két éven belül elérheti a 18 milliárd dollárt a blokklánc-megoldások globális piaca.

Érdekes fordulatokat hozott a poszt-COVID időszak a blokklánc technológia számára, hiszen miközben a kriptopiacot jelentősen megrángatták az elmúlt év bizonytalanságai, a digitalizációs robbanás miatt egyre nagyobb az igény az adatok és különböző tranzakciók hiteles és biztonságos kezelésére az online térben. Az erre bombabiztos megoldást kínáló blokklánc ezért már sztenderdnek számít nemcsak a pénzügyekben, de a kereskedelemben és a logisztikában is, beszivárgott szórakoztatószektorba, az egészségügybe, sőt, még az államigazgatásba is. Vajon mit tartogat 2023 a technológia számára, milyen fejlesztésekre érdemes figyelni és mely területeken lehet jövedelmező bekapcsolódni a jövőnket meghatározó blokklánc-őrületbe? A Stylers információ-technológiai cégcsoport szakértői elhozták a legfrissebb iparági előrejelzéseket – íme a jövő év legfontosabb blokklánc trendjei!

Habár a közbeszéd a blokklánc technológiát sokáig egy az egyben a kriptovaluták piacával azonosította, mára egyre több magánszemély, vállalkozás és akár közigazgatási szerv fedezi fel magának a benne rejlő értékes lehetőségeket. Nem csoda, hiszen napjaink fontos problémájára nyújt megnyugtató választ: privát szféránk, hivatalos ügyeink és munkánk egyre több fontos mozzanata kerül a digitális térbe, mi pedig szeretnénk meggyőződni a hozzánk eljutó információk hitelességéről, miközben saját adatainkat és pénzünket a legnagyobb biztonságban akarjuk tudni. De hogyan garantálhatja ezt a technológia? A blokklánc egy adatblokkokból álló digitális háló, melynek elemei nem hamisíthatók vagy manipulálhatók, hiszen egyszerre több fél osztozik rajtuk, így nem módosíthatók egyoldalúan. Ez a fajta decentralizáció pedig valóban forradalmi jelentőségű lesz a mindennapokban, sőt, már most is számos területen profitálunk belőle – akár anélkül, hogy tudnánk.

„A technológiát jelen pillanatban továbbra is a pénzügyekben használják leginkább, számos alkalmazás tesz lehetővé blokklánc-alapú utalásokat gyorsan és biztonságosan, közvetítő szereplő beavatkozása nélkül. Ugyanakkor egyre több példát látunk rá a termelő nagyvállalatok gyakorlatában, hiszen az alkatrészek és alapanyagok pontos nyomonkövetésében és nyilvántartásában is hatékony eszközt jelent. Gyorsan terjednek és széles körben is elismertek az okosszerződések (smart contract), melyek szintén a blokkláncra épülnek, és olyan, előre programozott kódokat tartalmaznak, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén automatikusan lefutnak – vagyis szinte „magától” megtörténik egy-egy kifizetés vagy nyilvántartásba vétel”

– mondja Gönczy Gábor, a Stylers ügyvezető-tulajdonosa.

Top 5 trend 2023-ra: erre robog tovább a blokklánc-őrület

A fentiekből is világosan kiderül, hogy nemcsak forradalmi újítások, de egyben óriási üzlet is rejlik ebben a háttértechnológiában, melybe szinte ömlik a pénz minden iparágból. Csak 2021-ben 6,6 milliárd dollárt költött a világ blokklánc-alapú fejlesztésekre, az előrejelzések szerint pedig ez az összeg 2024-re megduplázódhat. Mindeközben az egyik legmeghatározóbb technológiává lépett elő rögtön a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás mögött közel 40 millió felhasználóval globálisan. Egészen elképesztő növekedést jósolnak tehát a blokklánc megoldások piacán, a kérdés csak az, hogy mely területek kerülhetnek fókuszba 2023-ban?

A blokklánc is rohamléptekben zöldül

Az energiakrízis miatt egyre több kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire fenntartható ebben a helyzetben az óriási energiaigényű számítási kapacitások biztosítása. Miközben valóban egyes országok éves fogyasztását emészti fel például a Bitcoin bányászata, kevesen tudják, hogy ez az ágazat a kifejezetten zöldek közé tartozik: jelenleg az energiafelhasználásuk mintegy 57%-át megújulók fedezik, ez pedig a kedvező szinergiák (például a szél- és szélerőművek időszakos túltermelése) miatt a jövőben valószínűleg csak tovább fokozódik.

Tovább hódítanak az NFT-k

Az NFT-k (nem helyettesíthető tokenek) lehetővé teszik egy-egy értéktartó eszköz tulajdonjogának kétség nélküli biztosítását. A megoldás gyakorlatilag letarolta a művészeti ágakat, és nagyon úgy tűnik, újabb területeket hódít meg. A legnagyobb zenészek jelentetik meg dalaikat NFT formátumban, ahogy prémium italgyártók is használják a technológiát, sőt, olyan márkák, mint a Nike és a Dolce & Gabbana is NFT-ket kapcsolnak legújabb kollekcióikhoz – és várhatóan tovább terjed az őrület, mely egyben óriási üzlet is.

Digitális identitásunk kulcsa

Ahogy egyre több hétköznapi tevékenységünk kerül át az online térbe, felmerül a kérdés, hogyan hitelesíthetünk hivatalos dokumentumokat, rendelkezhetünk egészségügyi adatainkkal vagy éppen intézhetünk el olyan közügyeket biztonságosan, melyeket korábban csak a hivatalokban volt lehetőségünk. Számos országban már most is a blokklánc a digitális személyazonosság kulcsa, hiszen ez az a technológia, mely kétségkívül szavatolja, hogy nem tudnak illetéktelenek belenyúlni hivatalos ügyeinkbe vagy hozzáférni privát adatainkhoz.

Jönnek-mennek a vakcinák

A koronavírus járvány egyik fontos hozadéka a világszintű oltási kampány volt, és úgy tűnik, ez a jelenség hosszabb távon is velünk marad. Az oltóanyagok elosztása komoly logisztikai kihívást jelent, ugyanakkor számos sajnálatos példa volt a vakcinák hamisítására is. A fentebb már részletezett előnyök miatt a blokklánc technológia kifejezetten alkalmas az oltóanyagok útjának követésére, illetve annak biztosítására, hogy mindenkihez a valódi védelmet nyújtó vakcinák juthassanak el.

Blokklánc a felhőben

Az olcsó és rendkívül rugalmas felhőalapú megoldások a blokklánc technológia területén is egyre népszerűbbek lesznek: miközben a fejlesztők gyorsan és könnyedén készíthetnek és tárolhatnak blokklánc-alkalmazásokat és okosszerződéseket, a cégek bérköltséget takaríthatnak meg, mivel a hálózatfejlesztést nem házon belül kell végezni. Ezzel lényegesen nagyobb erőforrásokat tudnak a termékoptimalizálásra is fordítani, a felhőszolgáltatótól pedig hatékony és agilisan reagáló infrastruktúrát kapnak.

„Ezek a példák is rámutatnak, hogy szinte minden területen hasznát vehetjük a blokklánc nyújtotta előnyöknek: gyakorlatilag ott, ahol több fél együttműködésére van szükség, az ügyletek résztvevői a technológia segítségével győződhetnek meg arról, hogy adataik, értékeik, pénzügyeik nem sérülnek. Ez pedig egyre fontosabb lesz, ahogy halad előre a digitalizáció, sőt, biztonsággal kijelenthetjük, hogy a blokklánc nélkül a jövőnk szinte elképzelhetetlen”

– tesz hozzá Gönczy Gábor.