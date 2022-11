Újabb mérföldkő a hazai mobilkommunikációs kutatás-fejlesztésben

A stratégiai együttműködés keretében a Yettel az Óbudai Egyetem Bécsi úti campusának területén 5G mobiltechnológiát alkalmazó mobilkommunikációs hálózatot létesít, a fejlesztésekhez a mobilszolgáltató tesztelési célra SIM-kártyákat és végberendezéseket is térítésmentesen biztosít az egyetem számára.

A megállapodás részeként a Yettel részt vesz a Neumann János Informatikai Kar Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézetében induló telekommunikációs tematikájú tantárgy tantervének kialakításában. A ’Bevezetés az 5G technológiába’ címet viselő tárgyat a 2022/2023-as tanévben indította az egyetem, és már közel ötven, az MSc-képzésben tanuló informatikus és mérnök diák hallgatja. A tantárgy keretében a telekommunikációs iparágról, a hazai piac sajátosságairól, spektrumhasználatról és -gazdálkodásról, energiahatékonysági beruházásokról, az 5G jövőbeni felhasználási lehetőségeiről, továbbá az IoT-technológiáról, valamint a privát hálózatokról is tanulhatnak a diákok. Az új tantárgy révén a hallgatók a gyakorlati életből vett valós alkalmazási példákon keresztül, az ismereteket megtapasztalva, precíz elméleti és egyúttal praktikus gyakorlati ismeretekhez jutnak.

A stratégiai megállapodás keretében az egyetem és a Yettel a jövőben együttműködik egy munkaerő-toborzási és gyakornoki program kialakításában is.

„Az Óbudai Egyetem mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy fejlessze ipari kapcsolatait annak érdekében, hogy a képzés során a hallgatók ne csak az elméleti, hanem a gyakorlati készségeiket is elmélyíthessék”

– emelte ki Prof. Dr. Kovács Levente.

„Az Óbudai Egyetemen végzett szakemberek elhelyezkedési lehetőségei azért is kiválóak, mert az intézmény gyakorlatorientált fókuszú képzésében vesznek részt. Ezt a törekvésünket erősíti a most megkötött megállapodás is – tette hozzá a rektor.

„Az eddigiek alapján azt látjuk, hogy a hallgatók már most erősen érdeklődnek a mobiltechnológiában rejlő lehetőségekkel kapcsolatban. Abban bízunk, hogy a megállapodásnak köszönhetően, az 5G mobilhálózat telepítésével hozzájárulhatunk az egyetem fejlesztési programjához, amelynek része az 5G mobiltechnológiában rejlő lehetőségek feltárása, valamint az új technológia gyakorlati tulajdonságainak és előnyeinek felismerése. Bízunk benne, hogy ezzel is segíthetjük az egyetem szakmai fejlődésének növelését, a gyorsabb fejlesztéseket”