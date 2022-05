Futourism 2022: digitális ügyfélélmény, digitalizált üzemeltetés

Folytatjuk beszámolónkat a turizmus és a szállodaipar digitalizációjáról szóló konferenciánkról, amelynek szakmai programjában külön szekciót szenteltünk az ügyfélélmény és az üzemeltetés kérdéseinek.

A délelőtti plenáris programot követően két szekcióban folytatódik a Bitport első Futourism konferenciája, amelynek során a turisztika és a szálodaipar területén keressük a technológia legjobb üzleti felhasználásait. Hagyományteremtőnek szánt endezvényünk célja, hogy szakértők, megoldásszállítók és sikeres gyakorlatokat bemutató kollégák előadásain keresztül hívja fel a figyelmet a lehetséges digitalizációs megoldásokra, vagyis arra, hogy az új eszközöket miként lehet a versenyképesség szolgálatába állítani. Az eseményt ezúttal Szigetvári József, a Szallas Group / Szallas.hu vezérigazgatójának keynote előadásával kezdtük, az általa nyújtott piacértékelést követően követően pedig különféle szempontok szerint vizsgáltuk a digitalizáció ígéretét és realitását.

A technológia a fantáziát is beindítja

A Futourism digitális üzemeltetéssel foglalkozó délelőtti szekcióját Palicz Péter, a KViHotel igazgatója nyitotta. Az általa vezetett hotel volt az első Magyarországon, amelynek minden fontosabb funkciója egy mobil appon keresztül érhető el a három nappal korábbi, távoli check-in lehetőségtől a Buetooth-os ajtónyitáson át a digitális fizetésig. A rendszer azonnali információk átadására és utókövetésére is alkalmas, így mások mellett célzott marketingüzenetekkel növelheti a vendégek visszatérésének valószínűségét. A KViHotel egyébként papírmentes a szálloda, ami önmagában is milliós megtakarítást jelent éves szinten.

Ilyesmi persze nem lenne lehetséges a legmodernebb Wi-Fi rendszerek nélkül, amelyek előnyeiről Kilbertus Viktor, a TP-Link SMB üzletágvezetője beszélt. A megváltozott vendégigények egyenesen levezethetők a generációs változásokból, a professzionális és jól menedzselhető hálózatokra pedig rá lehet építeni az egységes vendégszolgáltatásokat és az üzemeltetésben használt rendszereket egyaránt. Galló Zsolt, a Wellness Hotel Katalin igazgatóhelyettese ennek kapcsán bemutatta, hogy a gyakorlatban egy stabil infrastruktúra mi mindenre ad lehetőséget a saját foglalási rendszertől a szofisztikált hírlevélküldő fejlesztéséig.

Gyepes Máté (Aruba Cloud) felhős alapismeretekkel felvezetett prezentációjában a cloud szolgáltatások és a turizmus kapcsolatáról beszélt, különös tekintettel arra, hogy a vendégadatok gyűjtésére, elemzésére és visszacsatolására a felhő biztosítja a legjobb és legrugalmasabb lehetőségeket. A gazdaságossági, biztonsági vagy megfelelőségi kérdések mellett az adatstratégia kapcsán is elhangzott, a humán erőforrás megfelelő felkészítése elengedhetetlen. Kovács Noémi (Everguest) a hozammenedzsment kérdéseivel foglalkozott, bemutatva előadásában, hogy milyen faktorokat lehet figyelembe venni az árak kialakításánál és a bevétel optimalizálásánál, konkrét példákkal is alátámasztva a dinamikus árazás lehetőségeit.

Új eszközökhöz új gondolkodásmód

A másik szekció programja ezelatt a digitális ügyfélélményre koncentrált, kezdve az integrált ügyfélélmény technológiai és stratégiai koncepciójával a mndwrk Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss Attila előadásában. A dolog jelentősége, hogy amikor a vendégek egyszerre találkoznak a digitális és a fizikai szolgáltatások egyre összetettebb kombinációival, akkor az összhang hiányából fakadóan a digitalizáció nem hogy nem javítja, de akár ronthatja is a fogyasztói élményt. Utóbbi persze számtalan lehetőséget biztosít a szállodaipar számára, hogy megfelelő alkalmazásával növelni tudja vendégei számát és bevételeit; ennek egyik szeletét az optimális ügyfélkapcsolati megoldások jelenti, amelyekről az Invitech képviseletében Takács Zoltán beszélt.

Hogy a jó felhasználói élmény hány plusz vendégéjszakát jelent, arról a hallgatóság Dr. Herendy Csilla UX-kutató, tréner, egyetemi docens (NKE, BME) előadásából kaphatott képet. A szállodák weboldala a vendégszerzés egyre fontosabb felületeként el tudja adni a szállodát, de el is riaszthatja a vendéget most kiderült, hogy milyen kérdéseket érdemes megválaszolni ahhoz, hogy a hotelek honlapjának látogatói nagyobb valószínűséggel jelenjenek meg vendégként is az intézményekben. Ezt követően egy tényleges honlapfejlesztési projektet is végigkövethettünk Kálmán-Vörös Júlia (Greenfield Hotel Golf & Spa) jóvoltából, a megbízó és a fejlesztő kompetenciáitól egészen addig a kérdésig, hogy mikor tekinthető késznek a szálloda oldala.

Az értékesítési csatornák bevételekre gyakorolt hatását a Mellow Mood Hotels kereskedelmi igazgatója, Török Ágoston mutatta be, összefoglalva, hogy a digitális csatornák megjelenése milyen új helyzetet termetett az értékesítésben. Ez az előadás is megerősítette, hogy egyre fontosabb a különböző csatornák összehangolása, a szállodai bevételek optimalizálásában, sorra véve mindazt, amivel ez jár az értékesítésben és a költségoldalon. A dinamikus árazás egyébként ezt követően is terítékre került a szekciók délutáni részében az adatalapú üzemeltetés vagy a GDPR aktuális kérdéseivel együtt, nem beszélve a digitalitáció kiberbiztonsági volantkozásairól, amelyekről az NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának vezetője tart előadást.

Forrás: Bitport