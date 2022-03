Egyedülálló kezdeményezés: Indul a Digitális Falu Program

Magyarország településfejlesztése szempontjából kiemelten fontos a vidék és a fenntartható, jó minőségű vidéki élet megteremtése.

A Digitális Jólét Program ennek érdekében indította el 2021-ben a kistelepülések vonzerejének és élhetőségének javítását okosmegoldásokkal segítő, 11 intézkedést magában foglaló Digitális Falu Programot.

A Digitális Jólét Program által Rajkán szervezett sajtótájékoztatón bemutatásra kerültek a várost és Mosonmagyaróvárat érintő, 2021. novemberben indult, és 2022. tavaszán lezárult pilot projektek. Mosonmagyaróvár és Rajka esetében ezen projektek részét képezik a Településszonda kutatás, a „Költözzünk Vidékre!” Betelepülési és Beruházási Platform bevezetése, illetve drónok alkalmazása a városüzemeltetési feladatok ellátására.

A sajtótájékoztatón Dr. Nagy István agrárminiszter kiemelte:

„Magyarország számára az egyik legsürgetőbb feladat a vidéki népesség csökkenésének megállítása, illetve az ott élők közvetlen életkörülményeinek javítása. A Digitális Falu Program egyedülálló kezdeményezés a megújuló vidék számára. A hagyományos vidéki életforma és az innovatív technológiák találkozásával falvaink és kistelepüléseink életszínvonala és megtartóereje is hatékonyan növelhető.”

Mint azt Dr. Gál András Levente, a DJP szakmai vezetője elmondta:

„A Digitális Falu Program olyan hálózatot kíván létrehozni a települések, illetve a térségek között, amelyek egymással együttműködve képesek a digitális eszközöket, és a digitális ökoszisztéma lehetőségeit kihasználni. A megvalósításhoz a Digitális Jólét Program integrálja a szereplőket, minőségbiztosítást végez a bevezetésre szánt technológiák kapcsán, hálózatot épít és együttműködési pontokat alakít ki, továbbá felméri az igényeket, meghatározza a szükségleteket, kompetenciát fejleszt és szolgáltat.”

A sajtóbeszélgetés során a Mosonmagyaróváron és Rajkán végrehajtott három Digitális Falu Program pilot intézkedés tapasztalatait osztotta meg a két település polgármestere és a projektek végrehajtásában résztvevő szakértők. A beszélgetést Balla Attila, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese moderálta.

Az eseményen Dr. Szegedi Péter, a Forsense 2.0 kutatója ismertette a Településszonda által feltárt eredményeket.

“A Településszonda kutatások értéke abban rejlik, hogy széles spektrumon vizsgálja az adott települést. A helyi – már rendelkezésre álló – statisztikák elemzésétől, az egyes szakterületeken dolgozó helyi szereplőkkel készült mélyinterjúkon át, a lakosság széles köreit elérő online kérdőívekig sokszínűen közelít a településekhez, és ezáltal részletes képet kap róluk. Mind Rajkán mind Mosonmagyaróváron feltártunk fejlesztési lehetőségeket, és bízunk benne, hogy a kutatás hozzájárul ezen települések jövőjéhez.”

Dr. Zsombok László, a Humánswot Kft. ügyvezetője bemutatta a hamarosan országosan is elérhető „Költözzünk vidékre!” platformot, mely a legkorszerűbb digitális technológiákkal és adatbázisokkal támogatott vidéki otthonkeresési és beruházástámogatási alkalmazás. A portálon a hagyományos ingatlankereső portálok szűkös, a konkrét ingatlanra fókuszáló információmennyiségén túl egymással is összevethető módon, egy felületbe integráltan jelennek meg a lakóhely- és telephelyválasztás szempontjából lényeges települési információk, jellemzők – a vidéki települések vonzerejének növelésére, lakosságmegtartó, betelepülést és beruházásokat élénkítő szándékainak támogatására. A platform az alábbi linken érhető el: http://www.koltozzunkvidekre.hu.

Végül a Digitális Falu Program legújabb intézkedéseként a városüzemeltetési feladatok ellátására alkalmazható dróntechnológiát Vesztróczy Tamás, a Drone Plus Ultra Kft. üzletfejlesztési vezetője mutatta be. A pilot program során nem csak egy teljes drón ökoszisztémát, hanem hozzá kapcsolódóan vizsgafelkészítést és Magyarországon egyedülálló mélységű oktatást is kaptak a résztvevők. Az eszközök, a vizsgafelkészítés, az oktatás és a projekt során adott folyamatos támogatás által a városüzemeltetési feladatok ellátásába szervesen beilleszthetővé vált a dróntechnológia.

A sajtótájékoztató vendégei látványos drónbemutatón keresztül kaptak ízelítőt ennek az innovatív megoldásnak az előnyéről.

A települések képviseletében a két polgármester, Kiss Vince és Dr. Árvay István kiemelte, hogy városaik számára a pilot projektek során feltárt fejlesztési lehetőségek nagy mértékben segítik őket a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tervezésében és ellátásában.