A COVID-19 járvány miatti korlátozások hatására a digitalizáció területén negyed év alatt másfél évnek megfelelő előrehaladást produkált a magyar társadalom. A változások a közműszektorban is jelentősen átalakították a fogyasztók magatartását. Az ügyfelek sokkal nyitottabbá váltak az online ügyintézésre és hajlandóak akár bonyolultabb ügyeket (pl. mérőóra átírás) is valamilyen digitális csatornán – elsősorban a szolgáltatók honlapján – keresztül intézni.

Vajon hogyan változtak a magyar lakosság jövedelmi viszonyai, vásárlási preferenciái, csatornahasználati szokásai a koronavírus válság hatására? Erre a kérdésre keresett választ a Deloitte Digital 2020 májusában készített 1000 fős reprezentatív ügyfélkutatása.

„A lakosság 30 százalékának csökkent a jövedelme, a megkérdezettek 11 százaléka veszítette el a munkahelyét. A felmérésben részt vevők majdnem felének romlott a pénzügyi helyzete a válság miatt. Ennek hatására minden harmadik válaszadó csökkentette a kiadásait. Érdekes ugyanakkor, hogy ugyanennyien voltak azok is, akik költéseiket a járvány miatt kénytelenek voltak növelni”

– foglalta össze a tanulmány egyik legfontosabb megállapítását Mező Csaba, a Deloitte Digital Magyarország partnere.

Mind a munkakörülményeket, mind a jövedelmi helyzetet illetően markáns eltérések mutatkoznak az ország különböző részei között. A fővárosban sokan dolgoztak otthonról a korlátozások idején, vidéken viszont inkább a csökkentett munkaidő volt jellemző. A munkájukat elvesztők egyébként a fővárosban arra számítanak, hogy hamarosan minden visszazökken a régi kerékvágásba, a vidéken élők ugyanakkor hosszabb idejű munkanélküliségtől tartanak. A gazdasági visszaesés is vidéken éreztette jobban a hatását, a válság elsősorban Kelet-Magyarországot érintette. A kiadásokat nézve pedig megállapítható, hogy a közepes jövedelemmel rendelkezők fogták vissza leginkább a költéseiket.

„A COVID-19 járvány hatására a válaszadók felének javult a digitális komfortérzete, azaz az emberek ma már szívesebben vásárolnak és intézik ügyeiket online, mint a járvány előtt. A legnagyobb átrendeződés ebben a tekintetben a közműveknél tapasztalható. A járvány előtti időkkel összehasonlítva 31 százalékkal nőtt a közművekkel kapcsolatos ügyeiket online intéző megkérdezettek aránya. Leginkább a számlafizetés, a mérőóra átírás és a szerződésmegszüntetés terelődött át az online csatornákra”

– hívta fel a figyelmet Lukács Eszter, a Deloitte Digital Magyarország szenior menedzsere.

A Deloitte Digital kutatása arra is választ keresett, hogy a közművekkel kapcsolatos ügyeiket pontosan milyen felületen intézik a megkérdezettek. Jóllehet minden ügytípus esetében történt előrelépés a digitális csatornák irányába, a legmarkánsabb változás a közműszámlák befizetése terén látszik, még akkor is, ha már a járvány előtt is viszonylag sokan használták az online díjfizetést. Még azon ügyfelek is, akik általában csekken fizetnek, inkább online vagy a szolgáltató weboldalán keresztül rótták le tartozásukat. Összességében megállapítható, hogy az ügyfelek a közművekkel kapcsolatos egyszerűbb ügyeiket szívesen intézik digitális csatornákon, általában a szolgáltató weboldalán keresztül. A közműcégek mobilapplikációinak használatában is jelentős volt a növekedés, ám ez a honlaphoz képest, még mindig nem számottevő.

A Deloitte Digital Magyarország felmérése teljes terjedelmében itt olvasható.