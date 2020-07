Mindegy, hogy valaki biztosabb megélhetés, cégen belüli átképzés vagy továbbképzés miatt jelentkezik informatikai tanfolyamra, a lényeg, hogy minél több területen bizonyítsuk rátermettségünket. Arról, hogy melyek lesznek az elkövetkező időszak új és meghatározó IT képzései, a Ruander Oktatóközpont vezetőjét, Herczeg Rudolfot kérdeztük.

„Kínálatunkban több új képzés jelent meg, amelyeket a piaci igények elemzése alapján választottunk ki. Ezek közül a képzések közül négyet emelnék ki: a Power BI-t, IoT Arduino-t, és a két Oracle SQL képzést. A Power BI Microsoft termék, ezért szoros rokonságban áll a Microsoft Excel programmal. Itt az Excel bővítményeiként már eddig is elérhető Power Query és Power Pivot rendszereket látjuk viszont egy vizualizációs és egy publikációs résszel kiegészítve. A Power BI-nak nagyon gyors a fejlesztési üteme, általában havonta frissül sok új funkcióval A Power BI képzésünk elvégzése megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a felhasználók munkáját, azzal hogy egyszerű listák és táblázatok helyett az adatelemzésekből származó információkat vizualizációkban tudják megjeleníteni”

– árulta el Herczeg Rudolf, aki azt is hozzátette, bővítették a programozó képzések kínálatát is az IoT Arduino képzéssel.

„Az IoT (Internet of Things) az informatika egy egészen új területe, mely a programozás, a rendszerfejlesztés és az elektronika metszetében foglal helyet. Ez a terület az utóbbi 10 évben igen sokat fejlődött köszönhetően az egyre olcsóbb és magasabb teljesítményű hardvereknek és a rendszerek okosításának igénynövekedése miatt. Tanfolyamunk az Arduino-ra vonatkozóan mutatja be a C nyelvet, így a tanfolyamhoz szükséges programozási előismeret.”