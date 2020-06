Hazánkban is elérhetők a legmenőbb deep tech képzések

Az Európai Unió 2020-as Digitális Gazdaság és Társadalom Indexe (DESI) szerint a hazai vállalkozások továbbra is jelentős lemaradásban vannak a legújabb digitális technológiák alkalmazása terén.

Magyarország mindössze a 26. helyen áll ebben a rangsorban. Miközben a cégvezetők itthon is egyre elkötelezettebbek a digitalizáció iránt, a villámgyorsan változó trendekkel csak naprakész IT szakemberek tarthatják a lépést. A Braining Hub mára közel 1000 vállalati IT-szakembert repített új szakmai dimenziókba képzéseivel, melyekből a cégek duplán profitáltak: a magas szintű tudás mellett elégedett és motivált munkavállalókat nyernek. Vajon milyen képzésekbe érdemes fektetniük 2020-ban a vállalatvezetőknek?

Az informatikai szektorban hosszú évek óta tapasztalható szakemberhiány, jelenlegi becslések szerint akár 30-40 ezer képzett munkavállalót is fel tudna szívni a hazai piac. Nem véletlenül egyre népszerűbbek a pályaváltáshoz is nagyszerű lehetőségeket kínáló IT-képzések – csak a Braining Hub (az egyéni és vállalati képzéseket is beleszámolva) közel 1500 hallgatót segített biztos tudáshoz, és akár új karrierhez az elmúlt években. Még mindig kevés szó esik azonban arról, hogy a digitalizáció a biztos alaptudással rendelkező IT-szakembereket is állandó lépéskényszerbe hozza: szakértői felmérés szerint az informatikusok attól félnek a legjobban, hogy elértéktelenedik a korábban megszerzett tudásuk. Ebben a rohanó iparágban valóban fontos a folyamatos tanulás és megújulás, nagyot nyerhet tehát az a cég, amely támogató partnerként segíti ebben a munkavállalóit.

Csemege a fejlesztőnek: Docker, Vue.js és Angular

A vállalati IT fejlesztési projektek szempontjából egyre nagyobb hangsúlyt kap a DevOps (a fejlesztési projektek optimalizációja), illetve az automatizáció, hiszen ezek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a vállalati szoftverfejlesztést. A Braining Hub szakértői szerint éppen ezért érdemes ezekbe az irányokba továbbképezni a vállalati IT fejlesztőket is. Hazánkban is elérhetők a mélyebb technológiai tudást kínáló úgynevezett deep tech képzések, melyek közül a vállalati szoftverfejlesztés terén az alábbiakat érdemes kiemelni:

A Docker képzésen a konténerizáció alapjait sajátíthatják el a fejlesztők, amely jelentősen felgyorsíthatja a fejlesztési projekteket. A Docker által létrehozható virtuális környezetben a fejlesztők, szinte „éles” körülmények között tesztelhetik a fejlesztett applikációkat. Az is nagy előny, hogy a projektbe csatlakozó új fejlesztők, nagyon gyorsan és könnyen be tudnak lépni a munkafolyamatba, a Docker használata továbbá hardver oldalon is költségcsökkentést eredményezhet. A Javascript- és TypeScript-alapú keretrendszerek manapság sok esetben váltják ki a korábbi nagyvállalati webes technológiákat. Rendkívül könnyen tanulhatóak és a magasabb szintű tudás elsajátításához is kitűnő ugródeszkát nyújtanak. A js keretrendszert például a legnépszerűbbek és legmegbízhatóbbak közé sorolják, ezzel megfelelő választás lehet a vállalati környezetben használt webes szoftverek felhasználói felületének fejlesztése szempontjából. Az Angular-t pedig a Google fejlesztette ki, és olyan világcég is ezt a keretrendszert használja webes felhasználói felületeinek fejlesztésre, mint a Netflix. A felhőalapú technológiák esetében a rendelkezésre állás, valamint a rugalmas skálázhatóság jelenti a legfőbb előnyt, miközben a cégek számára az ilyen megoldások költséghatékonysága is vonzó: már egy közepes vállalkozás is évi több millió forintot spórolhat a cloud technológiákkal –érdemes tehát befektetni.

„Minden cég más kihívásokkal és tudásigénnyel fordul hozzánk. Általánosságban azért fektetnek a vállalati képzésekbe, mert olyan projektbe kezdenek, ahol fontos lehet az adott technológia ismerete, ezt pedig a házon belüli továbbképzéssel tudják a leggyorsabban és leghatékonyabban megoldani. Mi minden esetben az egyéni igényekre szabjuk a tematikát, és azt is fontos megemlíteni, hogy a Stylers fejlesztő vállalat amerikai és magyar csapata is mögöttünk áll, vagyis a hazai piacon egyedülálló módon olyan know-how-val rendelkezünk, ami ténylegesen a legfrissebb globális trendeket veszi alapul”

– fogalmaz Laczkó Gábor, a Braining Hub IT oktatási centrum ügyvezetője.

A többek között járműkövetési, útdíjfizetési, áruforgalomi és számlázási rendszereket fejlesztő i-Cell Mobilsoft Zrt. munkatársai számára több alkalommal frontend képzést, valamint komplex deep tech képzési programot valósított meg az eddigi együttműködés során a Braining Hub.

„A mai gyorsan változó világban fontos számunkra, hogy munkatársaink mély és naprakész tudással rendelkezzenek. A Braining Hubbal közös együttműködésünk során megtaláltuk azt a partnert, aki ebben tudja támogatni szervezetünket.”

– nyilatkozta Németh Péter, az iCell Frontend Line Manager-e.

Ne legyen átjáróház az IT-osztály!

A továbbképzéseknek elengedhetetlen szerep jut a munkavállalói motiváció és elégedettség fenntartásában, kutatások szerint az elégtelen képzéseket kapó munkavállalók akár 40%-a hagyhatja el pozícióját egy éven belül. A fluktuáció megakadályozása pedig különösen nagy jelentőséggel bír az informatikai szektorban: Amerikában az Y- és Z-generációs (a mai 25-40 évesek) munkavállalók többsége átlagosan 2,6 évet tölt munkahelyén, miközben Magyarországon még a nagy cégeknél is csupán 8-10 hónapot tölt egy programozó. Nagy lépést tehet a vállalatvezetés a munkavállalói elköteleződés erősítése felé, ha jól átgondolt képzési rendszert biztosít az informatikusoknak, mely nem csupán a cég rövidtávú érdekeit szolgálja, hanem a munkavállaló jövőbeli szakmai céljait is.

