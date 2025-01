A nemünk, az életkorunk és a viselkedésünk alapján optimalizálhatja a reklámokat az LG digitáliskijelző-szoftvere

Az LG Electronics (LG) február 4. és 7. között Barcelonában, a 2025-ös Integrated Systems Europe (ISE) kiállításon mutatja be az LG Business Cloud, azaz a vállalat kereskedelmi kijelzőinek és szállodai televízióinak kezelését és üzemeltetését egyszerűsítő online platform továbbfejlesztett verzióját.

A bővített platform a vállalati ügyfelek változó igényeire reagál: immár magában foglalja a kültéri digitális kijelzőkhöz kifejlesztett LG DOOH Ads hirdetési megoldást, valamint a rövidtávú bérbeadásra szakosodott vállalkozások számára létrehozott LG Pro:Centric Stay megoldást is.

Az LG DOOH Ads átfogó, testreszabható és könnyen használható megoldást kínál a kereskedelmi célú, digitális kültéri hirdetések kezeléséhez. A felhasználók beállíthatják a legfontosabb paramétereket, például a régiót, az árat és a hirdetési típusokat, az LG DOOH Ads pedig automatikusan kiválasztja a megfelelő hirdetéseket a kijelzőre. Így a vállalkozásoknak kevesebb időt kell arra fordítaniuk, hogy maguk keressenek és biztosítsanak hirdetőket. A hirdetési megoldás hasonló rugalmasságot biztosít a saját forrásból beszerzett hirdetések megjelenítéséhez is. Ráadásul, fejlett AI kameratechnológia segítségével képes arra, hogy elemezze a hirdetőtábla előtt álló néző nemét, életkorát és viselkedését, és ezek alapján testreszabott hirdetéseket kínáljon. A vállalkozásokat mindemellett az is segíti, hogy az LG DOOH Ads a hirdetések várható hatékonyságáról előzetes elemzést is készít.

Az LG Business Cloudon újdonság az LG Pro:Centric Stay is, amely egy kifejezetten a rövid távú bérbeadással foglalkozó vállalkozások számára létrehozott megoldás. Az LG Pro:Centric Stay kiegészíti a platformon elérhető szoftvermegoldások már meglévő kínálatát, beleértve az LG SuperSign Cloud kijelzőtartalom-kezelőrendszert, a szállodai televíziók kezelésére kifejlesztett LG Pro:Centric Cloudot és az LG ConnectedCare távmenedzsment-megoldást is. Ezek a különféle vállalati környezetekre szabott innovatív eszközök segítenek nagyobb hatékonyságot és rugalmasságot biztosítani a digitális kijelzők kezelésében.

Az LG a világ minden táján támogatja a nagyvállalati ügyfeleket zökkenőmentesen integrálható kijelzőszoftver-megoldásaival. A mexikói Grand Velas vendéglátóipari vállalat például az LG kifejezetten szállodai televíziókhoz tervezett Pro:Centric Cloud megoldását használja. Az LG Pro:Centric Cloud leegyszerűsíti a tartalomkezelést és javítja a vendéglátás élményét is azzal, hogy az üzemeltetők személyre szabott információkat – a nászutasok számára például célzott kedvezményes ajánlatokat, a túracsoportoknak pedig a transzferek indulási időpontjait – juttathatnak el minden egyes szobába.

Egy neves spanyol távközlési szolgáltató és egy ismert amerikai gyorséttermi franchise-üzemeltető is az LG ConnectedCare megoldást választotta, amely kényelmes távoli kijelzőkezelést biztosít. Az LG megoldása jelentősen javítja az üzemeltetés hatékonyságát: segítségével kevesebb egyedi beállításra van szükség az egyes kijelzőkön, ráadásul a problémamegoldás is gyorsabb, hiszen a rendszer azonnal e-mail értesítést küld a rendszergazdáknak, ha képernyőhibát észlel.

Az LG szoftvermegoldásai – köztük az újonnan hozzáadott LG DOOH Ads és LG Pro:Centric Stay megoldások – mind elérhetőek az LG Business Cloud platformon.

„Az LG DOOH Ads és az LG Pro:Centric Stay megjelenésével a vállalatok hatékonyabban kezelhetik digitális kijelzőiket az LG Business Cloudon”

– mondta Paik Ki-mun, az LG média és szórakoztató elektronika üzletágának információs kijelzőkért felelős vezetője.

„Célunk, hogy az LG Business Cloudon keresztül olyan egyedi kijelzőszoftvereket biztosítsunk globális vállalati ügyfeleinknek, amelyek lehetővé teszik a kijelzők távoli kezelését és a személyre szabott tartalmak megjelenítését.”

