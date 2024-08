Szeretnél saját vállalkozást? Ezek a cégalapítás költségei

Manapság a cégalapítás már nem nagyon kunszt, a legtöbb esetben egyszerű, gyors folyamatról beszélünk. Az interneten elérhető információ rengetegben azonban nem egyszerű eligazodni, ráadásul a cégalapítás esetén a felelősség valamint a tét is nagy, hiszen jó eséllyel a jövőnk múlik rajta. Emellett sajnos nem elég egy jó ötlet, némi tőke is szükséges a cégalapításhoz. Hogy pontosan mennyi az függ, hogy milyen céget szeretnénk alapítani és persze attól is, hogy mennyit vagyunk hajlandóak az elején áldozni a későbbi stabilitás érdekében.

Minden esetben elengedhetetlen: ügyvéd

Amikor felmerül, hogy mik a cégalapítás költségei, akkor mindenképpen számolnunk kell az ügyvédi díjjal. Cégformától függetlenül az alapító okirat létrehozásához ugyanis mindenképpen szükség van rá. Azonban ez csak az alap, ezen túl még – cégformától függően – számolni kell némi kiadással.

Érdemes egyébként a cégalapításban is segítséget nyújtó cégek szolgáltatásai közül válogatni, mert ezeknél a vállalkozásoknál nem csak ügyvédet, de szakértelmet, illetve gördülékeny, gyors folyamatot is kapunk a pénzünkért, hiszen a szükséges iratminták a rendelkezésre állnak, valamint komoly tapasztalattal is rendelkeznek a cégalapítás folyamatáról.

A leggyakoribb cégformák alapítási költségei

Magyarországon a legnépszerűbb cégformák a betéti társaság (bt.), a korlátolt felelősségű társaság (kft.) és a részvénytársaság (rt.). Ezek közül mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya, illetve a cégalapítás díjai is eltérők.

Bt. alapítási költségei: 2017 óta a betéti társaság alapítása díjmentes. Ennek a formának az elindításához minimum két személyre, egy kül- és egy beltagra van szükség. A beltag teljes vagyonával felel a cég működéséért, a kültag pedig csak a vagyoni hozzájárulásának mértékéig. Az általuk befizetett összeg bármekkora lehet, ez fogja később képezni a cég alaptőkéjét. Ezen túl csak az ügyvédi díj megfizetésére van szükség.

Kft. alapításának költségei: Hasonlóan a bt-hez, a kft. alapítása is illetékmentes, azonban itt az ügyvédi díjon túl már meghatározott minimum törzstőke van, ami 3 millió forint. Ez a tagok törzsbetéteiből áll össze, akik csak a betét értékéig vállalnak felelősséget, a saját vagyonukat nem kockáztatják.

Rt. alapításának költségei: A részvénytársaság alapítása már illetékköteles, egyszerűsített és normál cégbejegyzési eljárással egyaránt. Ennek díja egyszerűsített eljárásban 50, normál eljárásban 100 ezer forint. Emellett szükség van még 5 ezer forint közzétételi díj megfizetésére és 5 millió forint alaptőkére, aminek 30%-ának – azaz 1,5 millió forintnak – készpénz formájában kell jelen lennie.

Amin nem érdemes spórolni: profizmus

Az jól látható, hogy a cégalapítás költségei változnak, attól függően, hogy milyen cégformát tartunk előnyösnek. A tőkeigény mellett ezt persze befolyásolhatja az is, hogy melyik cégforma mit tesz lehetővé. Az ideális megoldás megtalálása pedig komoly kihívást jelenthet.

Az internet korában már mindenre pár perc alatt választ kaphatunk, akár többet is. Azonban a különböző válaszok közül kiválasztani a legjobbat nem mindig egyszerű feladat. Ezért sokkal egyszerűbb, ha olyan vállalatok segítségét kérjük, amelyek mélyreható tapasztalattal rendelkeznek a területen.

Cégalapítás segítséggel

Egy cég alapítása nagy felelősség, hiszen a jövőben a megélhetésünk múlik rajta. Stabil alapokra pedig mindig sokkal egyszerűbb építkezni. Épp ezért nem érdemes az internetről szedett félinformációkból tájékozódni, vagy megoldani egyszerűen “okosba”.

Helyette sokkal jobban járunk, ha keresünk egy cégügyekkel foglalkozó vállalkozást, ami – a későbbi várható profit, vagy éppen további, például irodabérlési költségekhez képest elhanyagolható áron – professzionális segítsége nyújt, illetve válaszol minden felmerülő kérdésre.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!