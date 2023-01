Könyvelőt helyettesít a mesterséges intelligencia

Csaknem 800 millió forintos beruházással, saját erőforrással fejleszt – mesterséges intelligencia által vezérelt – online számlafeldolgozó rendszert az S&T Consulting Hungary Kft., amely februártól Kontron Hungary Kft. néven folytatja a tevékenységét. A megoldás legfőbb előnye, hogy az MI segítségével a szervezetekben jelen lévő hatalmas adatvagyont is felhasználja a folyamat optimalizálása érdekében.

A papír alapú feldolgozáshoz képest akár 60-80 százalékkal is csökkentheti a költségeket a gépi tanuláson és látáson alapuló online rendszer. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által 354 millió forinttal támogatott fejlesztés képes automatikusan lekérdezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felületére feltöltött számlaadatokat, így az sem okoz gondot, ha angol nyelvű vagy különböző formátumú a számla.

A gépi látás és az optikai karakterfelismerés együttes alkalmazása komoly előnyöket kínál – iparágtól függetlenül, minden olyan cég számára, amelyiknél jelentős mennyiségű számlafeldolgozás történik – tájékoztatott az S&T (február 1-től Kontron). A fejlesztéssel lényegesen kevesebb erőforrás-bevonással végezhetők el az egyes feladatok, és az emberi hibák kiküszöbölésével javul a minőség, de többlet információ is kinyerhető a cégek számára. A korábban nem hozzáférhető adathalmaz számos olyan elemzésre ad lehetőséget, amely a vállalatok számára üzleti értékkel bír. Ilyen lehet például a beszerzési árak nyomon követése, a trendek azonosítása, a beszerzéssel kapcsolatos stratégiai döntések támogatása, a partnermenedzsment információk.

A cégcsoport beszámolt arról is, hogy változatlan formában működnek tovább, de az anyavállalat névváltozását követve februártól Kontron Hungary Kft. és Kontron Operations Hungary Kft néven. A globális csoport egyik legprosperálóbb tagja a magyar, amely széleskörű IT szolgáltatásokra koncentrál az IT hálózatépítéstől, a biztonságon át egészen a SAP bevezetésig, vagy a legújabb IoT és fejlesztési trendekig. De ugyancsak foglalkoznak alkalmazás modernizációval, egyedi fejlesztéssel és mesterséges intelligenciával. A hazai vállalat stabilitását jól mutatja, hogy a cég öt év alatt megduplázta az árbevételét, amely 2022-ben már 32 milliárd forint fölé hízott, valamint foglalkoztatottjainak száma szintén több mint a kétszeresére, 184-ről 378 főre emelkedett.

