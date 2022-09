Pontosan egy éve érkezett meg a TIER szolgáltatása Magyarországra, ekkor került ki az első 150 darab, cserélhető akkumulátorral felszerelt elektromos roller Budapest utcáira.

A környezettudatos közlekedési megoldás azóta elérhetővé vált Siófokon is, a vállalat pedig további városok autósforgalmának csökkentéséhez is szeretne hozzájárulni. Az első év tapasztalatai kiemelkedően pozitívok, hiszen az alkalmazásnak több mint 110.000 felhasználója volt hazánkban, akiknek 80 százaléka helyi. A világ vezető mikromobilitási szolgáltatójának járművei jól illeszkednek a magyar közlekedési rendszerhez, amit a felhasználási adatok is jól mutatnak.

A TIER mindenki számára könnyen hozzáférhető alternatívát kínál, amely a városi környezetben kiválóan kiegészíti a közösségi közlekedési formákat. A mindennapi utazások utolsó kilométerére tervezett szolgáltatással a vállalat célja, hogy hozzájáruljon a városi közlekedési kultúra fejlődéséhez, valamint az autósforgalom és a vele járó károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

A TIER adatai szerint már az első 12 hónapban is népszerű volt ez az alternatív közlekedési forma a magyarok körében, akik naponta átlagosan 1400-nál is több bérlést indítanak és közel 2,2 kilométert tesznek meg a környezetbarát e-rollerrel, a kijelölt mobilitási pontok között. A felhasználók összesen 1.076.512 kilométert tettek meg a magyar utakon, amely közel háromszorosa a Föld és Hold közötti távolságnak, és akár 10.000, Budapestről Siófokra vezető utazásra is elég lenne. A szolgáltatás kiemelkedő sikerét jelzi, hogy a felhasználók közel 80 százaléka helyi, és átlagosan 4,5-szer bérelt már e-rollert, amely jól mutatja, hogy a TIER a mindennapi közlekedés részévé vált hazánkban. Az első évben az összesített utazási idő 5.872.432 perc volt, ez 11 évnek felel meg, vagyis olyan, mintha valaki a Minecraft című videójáték 2011-es megjelenése óta folyamatosan rollerezne.

„Nagyon büszkék vagyunk a 2021. szeptember 9-i magyarországi indulás óta eltelt egy évben elért eredményeinkre. Az e-roller szolgáltatásunk gyorsan rendkívül népszerűvé vált Budapesten és Siófokon is, az elmúlt hónapokban pedig egyre több új érdeklődő próbálta ki a szolgáltatást, akik közül sokan rendszeres felhasználókká váltak”

– mondta el Lendvai Tímea, a TIER Regionális City Managere.

“Fontos kiemelni, hogy a főváros mellett nagyon sikeres volt az első vidéki indulásunk is, Siófokon is nyereségesen működik a TIER, és reméljük, hamarosan több vidéki városban is bemutathatjuk klímasemleges mikromobilitási megoldásainkat.”

A társaság piacra lépésének részeként fejlesztőközpontot is nyitott Budapesten, a Makery szoftverfejlesztő ügynökség felvásárlása után hazánkban jött létre az egyik első TIER Tech Hub. Az elmúlt több mint másfél évben a magyar szakemberek folyamatosan optimalizálták a TIER alkalmazását, dolgoztak többek között a beépített térképen és a parkolási megoldásokon, így azok tökéletesen illeszkednek a budapesti adottságokhoz is.

“A mi szempontunkból is nagyon sikeres a TIER magyarországi szerepvállalása, a nemzetközi csapattal közösen globális kezdeményezéseken dolgozunk és részt vállalunk minden új szolgáltatási terület vagy új megoldás integrálásában. Ennek megfelelően folyamatosan növekszünk és keressük a tehetséges termékfejlesztőket.”

– mondta el Zsédely Balázs, a TIER Tech Hubok igazgatója.

A TIER szolgáltatása jelenleg két városban, Budapesten és Siófokon érhető el Magyarországon. A vállalat célja, hogy 2022 második felében és a következő években tovább növekedjen és más európai országokhoz hasonlóan hazánkban is vezető szerepet töltsön be a mikromobilitási szektorban. A vállalat bővülésének és a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a legmodernebb e-rollerek mellett hamarosan akár az elektromos kerékpárok is elérhetővé válhatnak a magyar flottában is.

A TIER célja, hogy 2022-ben világszerte tovább erősítse piaci helyzetét és ahogy Európában, Magyarországon is újabb városokban indítsa el fenntartható szolgáltatását. A siófoki terjeszkedés megmutatta, hogy a magyar felhasználók szívesen próbálják ki a mikromobilitási megoldásokat, azok jól illenek a meglévő helyi közlekedési hálózatokba.